Правозащитница AI: Мы видим в Украине то, что видели в Чечне

Amnesty International обнародовала расследование об убийствах мирного населения в пригородах Киева. О возможных военных преступлениях, совершенных войсками РФ, сообщают также СМИ со всего мира, с тех пор как российские войска покинули Бучу и другие города вблизи украинской столицы. DW побеседовалас немецкой правозащитницей из Amnesty International Жанин Ульманнзик (Janine Uhlmannsiek) о том, как проводилось расследование, и будут ли виновные привлечены к ответственности.

DW: Что вы можете рассказать о событиях в Украине, которые вам удалось верифицировать - подпадают ли они под определение военных преступлений?

Жанин Ульманнзик: Команда наших экспертов на месте смогла верифицировать информацию о том, что российские военные в пригородах Киева неоднократно расстреливали мирных граждан в их домах или на улицах. Мы зафиксировали и факты внесудебных казней. Представители Amnesty International также общались с женщиной, которую неоднократно изнасиловали российские военные под дулом оружия после того, как убили ее мужа.

Эти ужасающие показания свидетельствуют о систематичности, с которой российская армия совершает военные преступления в Украине. Мы фиксировали военные преступления российских войск и ранее, в частности, неизбирательные удары по домам, а также по гражданским объектам инфраструктуры, таким как больницы или детские сады. Мы также зафиксировали удары с использованием кассетных бомб, идентифицировав остатки боеприпасов.

Использование кассетных бомб запрещено международными конвенциями, их вообще не должно быть. Но Amnesty International зафиксировала удары кассетными бомбами даже вблизи школы. Все эти факты указывают на то, что военные преступления являются характерной чертой российской агрессии против Украины. Эти ужасы должны быть расследованы именно как военные преступления.

- После ухода российских военных из пригородов Киева СМИ обнародовали фото- и видеоматериалы, на которых немало застреленных гражданских, кое-где со связанными руками, лежат прямо на улицах. Впоследствии журналистам удалось задокументировать с помощью спутниковых снимков, что тела убитых появились на улицах во время российской оккупации. Тем не менее российская сторона заявляет, что ее войска не нападают на гражданское население. Вы нашли убедительные свидетельства, позволяющие проверить это утверждение?

- Для этой войны в значительной степени характерна дезинформация. Amnesty пообщалась со свидетелями и жертвами, очень четко указавшими нам на то, что эти преступления совершили российские военнослужащие. Это же касается и неизбирательных бомбардировок, которые мы фиксировали раньше - во многих случаях было однозначно понятно, что удары нанесли подразделения российской армии.

Мы проверяем информацию с помощью созданного пользователями контента, такого, как видео - мы сверяемся со спутниковыми снимками, с данными о погодных условиях на определенный момент времени, верифицируем место происшествия с помощью имеющихся в открытых источниках фото улиц и сверяем эти данные с показаниями очевидцев. Это дает нам объемную картину, и мы понимаем, что произошло на самом деле, и тогда можем давать оценку наличия факта совершения военных преступлений. В этом случае, с точки зрения Amnesty International, однозначен тот факт, что эти зверства были совершены российской армией.

- Когда речь идет о привлечении к ответственности за эти преступления, чем может быть полезна работа, проведенная экспертами Amnesty International? Какие именно вы будете прилагать усилия к тому, чтобы привлечь виновных к ответственности?

- Наши расследования проведены по самым высоким стандартам качества и должны способствовать раскрытию этих преступлений и привлечению виновных к ответственности. Первые шаги уже предприняты, уже началось расследование, проводимое Международным уголовным судом, ведет следствие Федеральная прокуратура Германии. Это важные первые шаги. Виновные в этих преступлениях должны понести наказание.

- Если говорить о России, то Amnesty International призывала привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях в Чечне, а затем в Сирии. Можем ли мы говорить о том, что констатируемые вами военные преступления в Украине являются следствием безнаказанности?

- Да, для истории военных интервенций России - будь то в Украине, в Сирии или в Чечне - характерно вопиющее игнорирование международного гуманитарного права. Российская армия нарушает международные правила ведения войны, не защищая мирное население или открыто нападая на него. Российские вооруженные силы совершают неизбирательные нападения, применяют запретное оружие и совершают другие преступления. Все, что мы видели в Сирии и Чечне, мы теперь видим и в Украине. Очевидно, что теперь ответственность лежит на международном сообществе, чтобы военные преступления не оставались безнаказанными. Чтобы те, кто совершает такие преступления, понимали, что их ждет наказание.

- Считаете ли вы, что в поиске виновных в вероятных военных преступлениях в Украине юристы должны уделить особое внимание роли Владимира Путина?

- Amnesty требует, чтобы эти военные преступления были расследованы и виновные предстали перед судом. Это касается и лиц на вершине цепочки отдаваемых приказов. Всех, на ком лежит ответственность.

- Имеете ли вы в виду политическое руководство России?

- Да, это касается и политического руководства России. Все без исключения причастные должны понести ответственность на всех уровнях.

- Чем грубее ведется эта война, тем более грубыми могут становиться действия обеих сторон. Проверяете ли вы обнародованные в СМИ сообщения о возможных случаях нарушения правил обращения с военнопленными с обеих противоборствующих сторон?

- Amnesty призвала обе стороны конфликта к безусловному соблюдению норм международного гуманитарного права. Мы проверяем информацию о возможных случаях нарушения международного гуманитарного права. Говоря о нарушениях с украинской стороны, мы уже не раз обращали внимание на недопустимость выступлений военнопленных на пресс-конференциях, инициированных украинскими властями. Мы напоминали о правах военнопленных и призывали их соблюдать. Нельзя исключать, что после подобных публичных выступлений россиянам по возвращении на родину может угрожать опасность. Либо опасности будут подвергнуты родные, оставшиеся в России.

- В западных СМИ время от времени появляются отдельные сообщения о возможных нарушениях украинскими солдатами прав российских военнопленных. Распространялось, например, видео, на котором видно, как лежащим военнопленным стреляют в ноги. Вы проверяете такие видео?

- Да, мы изучаем такие материалы. Нам известно о видео, на котором стреляют по ногам. Мы пока не смогли его верифицировать. Однако всякий раз, когда появляются такие видео, они должны проверяться, должно быть расследование. Украинские власти пообещали расследовать такие инциденты.

- Ваша организация может подтвердить подлинность какого-либо из отдельных видео, на котором украинские военнослужащие пытают российских военнопленных?

- До сих пор у нас нет соответствующих данных.

- А что касается российской стороны? У вас есть информация о нарушении прав украинских пленных российской стороной?

- У нас до сих пор нет собственной информации о ситуации с украинскими военнопленными.

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