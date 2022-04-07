По железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар

По железнодорожному вокзалу Краматорска в Донецкой области Украины в пятницу, 8 апреля, был нанесен ракетный удар. В результате минимум 39 человек погибли, еще 87 получили ранения, сообщил глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.

В момент удара на вокзале находились почти 4000 гражданских лиц, большинство из них - женщины и дети, заявили в офисе генерального прокурора Украины. По словам руководителя украинской железнодорожной компании "Укрзализныця" Александра Камышина, транспортный узел подвергся ударам двух ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. По его словам, армия РФ применила ракету "Точка-У". В то же время Павел Кириленко и советник президента Алексей Арестович сообщили, что вокзал был обстрелян ракетой "Искандер". По словам Арестовича, таким ударам "предшествует тщательная доразведка цели, как минимум БПЛА, наводчики на земле".

Главы дипломатии ЕС и Евросовета осудили Россию

Трагедия вызвала осуждающую реакцию мирового сообщества. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель резко раскритиковал "беспорядочное нападение России" на железнодорожный вокзал в Краматорске. "Это очередная попытка закрыть пути отхода бегущим от этой неоправданной войны и причинить человеческие страдания", - подчеркнул он.

О причастности РФ к трагедии заявил и председатель Европейского совета Шарль Мишель. "Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых гражданскими лицами, эвакуирующимися из региона, в котором Россия усиливает свои атаки", - написал он в Twitter. Глава Евросовета особо выделил необходимость введения новых санкций в отношении России и дальнейшего вооружения Украины.

В свою очередь председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), вместе с Боррелем отправившаяся в Киев, выразила потрясение гибелью людей и принесла соболезнования президенту Украины. "Утренний ракетный обстрел железнодорожного вокзала, используемого для эвакуации гражданских лиц в Украине, вызывает презрение", - заявила она, не осуждая какую-либо сторону.

Власти США назвали снимки места происшествия "ужасающими и разрушительными". Вашингтон продолжит поддерживать Киев, заявила в интервью американскому телеканалу CNN официальный представитель Белого дома Кейт Бедингфилд.

Минобороны РФ назвало сообщения об ударе "провокацией"

В свою очередь Минобороны РФ решительно отвергло причастность России к ракетному удару. Заявления властей Украины "являются провокацией и абсолютно не соответствуют действительности", сообщило ведомство в Telegram-канале. "Никаких огневых задач 8 апреля в городе Краматорск у российских Вооруженных сил не было и не планировалось", - добавили в Минобороны РФ.

По словам ведомства, ракеты "Точка-У" применяются "только украинскими вооруженными силами". Такой же позиции придерживается и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Минобороны РФ обвинило в нанесении удара ракетный дивизион ВСУ, который якобы находится в районе населенного пункта Доброполье.

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