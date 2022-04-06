Оружие для Украины: НАТО меняет отношение из-за наступления на Донбасс

"Оружие, оружие и оружие". Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба описал три цели своего визита в Брюссель, где 7 апреля принял участие в заседании глав МИД стран-членов НАТО. Впервые в Брюссель приехали одновременно главы дипведомств Грузии, Финляндии, Швеции, Австралии, Японии, Новой Зеландии и Кореи. Они обсуждали войну России против Украины и помощь Киеву.

НАТО и Киев ожидают большое наступление на Донбасс

Россия вывела свои войска из северных областей Украины, чтобы собрать силы для большого наступления на Донбасс. В этой оценке сходятся и НАТО, и украинские власти. "Мы ожидаем большой битвы в Донбассе, большого российского наступления", - заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, в НАТО не увидели признаков того, что президент России Владимир Путин изменил "свою основную цель - контроль над Украиной и значительные победы на поле боя".

Йенс Столтенберг

"Битва за Донбасс идет прямо сейчас. Она не достигла своего максимального масштаба, - заявил в свою очередь Дмитрий Кулеба. - К сожалению, следует ожидать большего. Мне жаль это говорить, но это правда - битва за Донбасс будет напоминать Вторую мировую войну с большими операциями, маневрами и применением тысяч танков, боевых бронированных машин, самолетов, артиллерии. Исходя из той подготовки России, которую мы видим, это не будет локальная операция".

Украина просит оружие как можно быстрее

То время, пока Россия перегруппировывает свои войска и перебрасывает их ближе к Донбассу, следует использовать, чтобы предоставить Украине больше оружия. Именно об этом Кулеба просил своих коллег в штаб-квартире НАТО. "Либо вы помогаете нам сейчас - и я говорю о днях, не неделях, либо ваша помощь опоздает, и много людей погибнет, много гражданских потеряют свои дома", - открытым текстом говорил глава МИД Украины.

Дмитрий Кулеба

По итогам обсуждений он высказал "осторожный оптимизм". "У меня нет сомнений, что у Украины будет оружие, необходимое, чтобы воевать. Вопрос в сроках. Сейчас дискуссия не о списке вооружений, а о сроках: когда мы их получим", - пояснил Кулеба.

Ровно за две недели до заседания министров в Брюсселе прошел саммит НАТО. На нем президент Украины Владимир Зеленский призвал дать Киеву боевые самолеты, танки, системы противовоздушной обороны, установки залпового огня и противокорабельное оружие. Но ряд стран альянса не спешил передавать Украине системы, более тяжелые, чем противотанковое оружие и переносные зенитные ракетные комплексы.

В НАТО признают срочность передачи Украине оружия

Теперь ситуация меняется. "Мы согласились с тем, что должны еще усилить нашу поддержку Украины, чтобы Украина взяла верх перед лицом российского вторжения", - так Столтенберг описал главный итог встречи министров. По словам генсека, они понимают и то, что вопрос необходимо решать срочно: "Это четкий месседж с сегодняшнего заседания: государства НАТО должны делать больше, быть готовы делать больше, предоставлять больше военного оборудования, и они осознают и понимают неотложность этого".

Энтони Блинкен и Йенс Столтенберг

Это подтвердил и государственный секретарь США Энтони Блинкен: "Мы должны действовать безотлагательно - это то, что, я думаю, сегодня чувствовали здесь все союзники и партнеры".

НАТО: все оружие, предоставляемое Украине, - оборонное

Какое именно оружие будут предоставлять Украине - никаких деталей по этому поводу не сообщают по соображениям безопасности. Но Блинкен уточнил, что Вашингтон рассматривает запросы Украины на "новые системы", которые ей еще не поставляли ранее. Госсекретарь так описал процесс: "Они (украинцы. - Ред.) говорят, какие новые системы, по их мнению, будут эффективными. А мы применяем наши экспертные знания, чтобы определить, что, по нашему мнению, будет эффективно и что украинцы готовы использовать".

Один момент точно понятен - в НАТО сейчас не делят вооружения на оборонные и наступательные. Это различение Столтенберг назвал "странным". "Потому что мы говорим о предоставлении оружия стране, защищающей себя. А право на самооборону закреплено в Уставе ООН", - пояснил он.

В НАТО озвучивают многие причины все большей готовности предоставлять Украине тяжелые вооружения. Это и ожидание наступления РФ на Донбасс. И изменение характера боевых действий, по сравнению с первыми неделями войны. И способность украинских войск защищаться от российского вторжения. И ужасы Бучии других пригородов Киева, месяц бывших под контролем армии РФ. Большую роль сыграло и то, что в Европе не видят серьезной готовности Москвы к настоящим переговорам для мирного урегулирования.

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