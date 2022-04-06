 Кулеба призвал НАТО предоставить Украине больше вооружений | Новости из Германии об Украине | DW | 07.04.2022

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Украина

Кулеба призвал НАТО предоставить Украине больше вооружений

В Брюсселе начинаются консультации глав МИД стран НАТО с участием коллег из Украины, Финляндии, Грузии и ряда других стран. Запад обещает увеличить военную помощь Киеву.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава НАТО Йенс Столтенберг

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО предоставить больше вооружений для поддержки страны в войне, развязанной Россией. Выступая в штаб-квартире альянса в Брюсселе в четверг, 7 апреля, он указал на необходимость поставок боевых самолетов, тяжелых систем ПВО, ракет и бронетехники.

"Три пункта переговоров: оружие, оружие и оружие"

"Лучший способ помочь Украине сейчас - это обеспечить ее всем необходимым. Это мое сообщение союзникам, оно очень простое. Я призываю всех отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается", - заявил глава МИД Украины перед консультациями с министрами иностранных дел стран НАТО.

Выступая на совместном брифинге с генсеком НАТО, Кулеба призвал не делать различий между оборонительным и наступательным вооружением. "Те страны, которые говорят, что мы обеспечим Украину оборонительным оружием, но мы не в состоянии предоставить им наступательное оружие, лицемерят, это просто несправедливый, неоправданный подход", - подчеркнул он. По его словам, на встречах с союзниками у него имеются три пункта в повестке переговоров: "Оружие, оружие и оружие".

Дополнительная военная помощь Украине

Между тем глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала Украине дополнительную военную поддержку. "Мы расширяем поставки оружия Украине", - заявила она в рамках встречи НАТО в Брюсселе. Трасс назвала ужасающими действия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) по прибытии в штаб-квартиру альянса заявила, что Германия продолжит поддерживать обороноспособность Украины. Она пригласила коллег из стран НАТО на неформальную встречу в Берлине в мае с целью тесного согласования действий на фоне "нарушающей нормы международного права российской военной агрессии".

Столтенберг обещает Киеву поставки тяжелых вооружений

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине дальнейшую поддержку, которая включает поставки тяжелых вооружений. Вместе с тем альянс делает все возможное для того, чтобы не допустить эскалации войны, подчеркнул он.

После заявления Москвы о намерении сконцентрироваться на боевых действиях в восточных и южных регионах Украины и отвода российских подразделений из центральной части страны в Киеве и на Западе опасаются крупномасштабного наступления в Донбассе и на побережье Черного моря. По словам Столтенберга, пока ВС РФ занимаются перегруппировкой войск, альянс использует время для обеспечения Украины необходимыми вооружениями.

На встречу в Брюсселе, помимо главы МИД Украины, приглашены главы внешнеполитических ведомств нескольких других стран, не входящих в НАТО - Финляндии, Швеции, Австралии, Грузии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

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