Кулеба призвал НАТО предоставить Украине больше вооружений

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал НАТО предоставить больше вооружений для поддержки страны в войне, развязанной Россией. Выступая в штаб-квартире альянса в Брюсселе в четверг, 7 апреля, он указал на необходимость поставок боевых самолетов, тяжелых систем ПВО, ракет и бронетехники.

"Три пункта переговоров: оружие, оружие и оружие"

"Лучший способ помочь Украине сейчас - это обеспечить ее всем необходимым. Это мое сообщение союзникам, оно очень простое. Я призываю всех отложить их сомнения и нежелание и обеспечить Украину всем, в чем она нуждается", - заявил глава МИД Украины перед консультациями с министрами иностранных дел стран НАТО.

Выступая на совместном брифинге с генсеком НАТО, Кулеба призвал не делать различий между оборонительным и наступательным вооружением. "Те страны, которые говорят, что мы обеспечим Украину оборонительным оружием, но мы не в состоянии предоставить им наступательное оружие, лицемерят, это просто несправедливый, неоправданный подход", - подчеркнул он. По его словам, на встречах с союзниками у него имеются три пункта в повестке переговоров: "Оружие, оружие и оружие".

Дополнительная военная помощь Украине

Между тем глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала Украине дополнительную военную поддержку. "Мы расширяем поставки оружия Украине", - заявила она в рамках встречи НАТО в Брюсселе. Трасс назвала ужасающими действия президента РФ Владимира Путина в отношении Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) по прибытии в штаб-квартиру альянса заявила, что Германия продолжит поддерживать обороноспособность Украины. Она пригласила коллег из стран НАТО на неформальную встречу в Берлине в мае с целью тесного согласования действий на фоне "нарушающей нормы международного права российской военной агрессии".

Столтенберг обещает Киеву поставки тяжелых вооружений

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине дальнейшую поддержку, которая включает поставки тяжелых вооружений. Вместе с тем альянс делает все возможное для того, чтобы не допустить эскалации войны, подчеркнул он.

После заявления Москвы о намерении сконцентрироваться на боевых действиях в восточных и южных регионах Украины и отвода российских подразделений из центральной части страны в Киеве и на Западе опасаются крупномасштабного наступления в Донбассе и на побережье Черного моря. По словам Столтенберга, пока ВС РФ занимаются перегруппировкой войск, альянс использует время для обеспечения Украины необходимыми вооружениями.

На встречу в Брюсселе, помимо главы МИД Украины, приглашены главы внешнеполитических ведомств нескольких других стран, не входящих в НАТО - Финляндии, Швеции, Австралии, Грузии, Японии, Южной Кореи и Новой Зеландии.

Смотрите также:

Война в Украине - 06.04.2022 Квартира в разрушенном доме в городе Бородянка. Также в фотохронике войны в Украине от 6 апреля - страшные снимки из Бучи и реакция в мире, другие кадры из Бородянки, фотографии из Черниговской области, граффити с Владимиром Зеленским в Ирландии и благотворительный концерт в Неаполе. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 06.04.2022 Собака около убитой пожилой женщины в Буче. На освобожденных территориях Киевской области следственные органы Украины и правозащитные организации фиксируют многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.

Война в Украине - 06.04.2022 Представители прессы во время следственных действий в Буче на месте, где были обнаружены обгоревшие тела нескольких людей.

Война в Украине - 06.04.2022 26-летний Сергей Лаховский около накрытого ковром тела своего друга Игоря Литвиненко. Согласно свидетельствам жителей Бучи, он был убит российским солдатом во время оккупации этого города.

Война в Украине - 06.04.2022 Кухня в одном из пострадавших частных домов в Буче.

Война в Украине - 06.04.2022 Как-то вот так и так тоже… Тележка с убитой собакой во дворе частного дома в Буче.

Война в Украине - 06.04.2022 Фотография из Бучи во время выступления Владимира Зеленского по видеосвязи на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. "Мир увидел, что сделали российские вооруженные силы в Буче", однако мировому сообществу "еще предстоит увидеть", что армия РФ сделала в других занятых городах и регионах Украины, заявил украинский президент.

Война в Украине - 06.04.2022 "Геноцид в Буче. Никогда не простим. Никогда не забудем". Около посольства РФ в Мадриде после объявления о высылке из Испании 25 российских дипломатов. Всего же, по данным на утро шестого апреля, за 48 часов из стран Европы выслано более 200 российских дипломатов.

Война в Украине - 06.04.2022 Папа римский Франциск решительно осудил массовое убийство людей в Буче. В конце еженедельной всеобщей аудиенции он показал украинский флаг, присланный ему накануне из Бучи, где, по его словам, безоружные гражданские лица, женщины и дети стали жертвами зверств.

Война в Украине - 06.04.2022 Руины в Бородянке. Этот город в Киевской области был освобожден первого апреля. Журналисты смогли побывать здесь пятого числа. По данным местных властей, в Бородянке считаются пропавшими без вести около 200 человек. Часть из этих людей, возможно, погибли под завалами.

Война в Украине - 06.04.2022 25-летний житель Бородянки Дмитрий Евтушков нашел среди развалин фотографию своего школьного класса.

Война в Украине - 06.04.2022 Военная форма с наградами посреди вещей, принадлежащих жителям разрушенного дома в Бородянке.

Война в Украине - 06.04.2022 Разрушенный мост около села Дитятки на границе Чернобыльской зоны отчуждения, оставленной российскими войсками.

Война в Украине - 06.04.2022 98-летний житель села Слобода Алексей Щербо в Черниговской области Украины около разрушенного российского танка.

Война в Украине - 06.04.2022 Лестничная клетка в многоэтажном доме в Чернигове. Город на севере Украины уничтожен на 70 процентов. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, выступая на днях в эфире украинских телеканалов.

Война в Украине - 06.04.2022 Украинские военнослужащие в Черниговской области. В последние дни здесь было освобождено несколько поселений. Также, по данным военного командования, украинские подразделения вышли на государственную границу в районе населенных пунктов Днепровское, Горск и Неданчичи.

Война в Украине - 06.04.2022 Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с родственниками погибшего украинского фотографа и документалиста Максима Левина во время вручения посмертной награды в Киеве.

Война в Украине - 06.04.2022 Украинский солдат с ребенком на руках помогает эвакуироваться женщине с детьми. Инсталляция на улице Брод-стрит в английском Оксфорде.

Война в Украине - 06.04.2022 В театре Сан-Карло в Неаполе 5 апреля состоялся благотворительный концерт "Поддержи Украину - Балет за мир". В концерте участвовали прима-балерина Киевского оперного театра Анастасия Гурская и солист Станислав Ольшанский, а также российская прима-балерина Ольга Смирнова, после начала войны покинувшая Большой театр.

Война в Украине - 06.04.2022 Граффити художника Фила Аткинсонса с изображением Владимира Зеленского на стене дома в ирландском городе Гранард. Автор: Николай Пермяков

