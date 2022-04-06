 Экс-глава Минюста ФРГ: Доказательства военных преступлений РФ есть | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 08.04.2022

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Германия

Экс-глава Минюста ФРГ: Доказательства военных преступлений РФ есть

Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер - одна из тех, кто требует расследовать в ФРГ военные преступления в Украине, в которых подозревают РФ. В интервью DW она рассказала, реально ли это.

Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер

Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер

Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger), в прошлом возглавлявшая министерство юстиции ФРГ, - одна из тех, кто обратился в Федеральную прокуратуру Германии с требованием начать расследование по подозрению в совершении Россией военных преступлений на территории Украины и привлечь к ответственности за них президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. В интервью DW Лойтхойзер-Шнарренбергер рассказала, есть ли предпосылки для начала судебного производства.   

DW: Вы, в том числе во время работы министром юстиции, занимались Россией. Насколько вас удивило то, что происходит в Украине в последние недели?

Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер: У меня большой, в том числе и очень позитивный, опыт общения с российскими правозащитниками и многими активными представителями гражданского общества. Но, к сожалению, есть и другая сторона: Россия при ведении войны действует безжалостно, грубо нарушая любые правила. И то, c каким размахом это делается, меня глубоко поразило. Но у меня все время перед глазами и участие России в войне в Чечне. То, как она действовала. Там она тоже была в роли агрессора. И ее поведение в Сирии, Алеппо - разрушение городов, изгнание людей, лишение их условий для жизни и снабжения - к сожалению, это элементы ведения войны Россией.

- Обсуждается вопрос расследования возможных военных преступлений в Украине, совершенных РФ. Каждый день мы видим ужасные кадры. Надеетесь ли вы на то, что расследование может изменить ситуацию?

- Расследования могут в любом случае послужить сигналом. В ходе любой войны совершаются военные преступления, но они не должны оставаться безнаказанными, и расследования должны начинаться не в конце войны, а уже сейчас. Мы хотим поддержать и форсировать этот процесс с помощью нашего заявления.

- Какие доказательства есть у вас?

- Есть уже много доказательств. У нас есть доступ к информации, спискам. Зная русский или украинский языки, можно вести поиск в российских министерствах. Конечно, есть доказательства, которые собирают правозащитные организации - Human Rights Watch, Amnesty international, "Врачи без границ", а также отдельные частные лица и беженцы в Германии, которые сообщают о том, что происходит, что им пришлось пережить и что привело к их изгнанию.

- Разговаривали ли вы с беженцами?

- Для нашего заявления о совершенном преступлении мы не собирали доказательств. У нас нет функции какого-то ведомства. Поэтому мы не можем этого сделать. Но для этого уже есть первое дело в федеральной прокуратуре. Мы говорим о структурном расследовании. Можно в целом собирать доказательства, которые теперь, как мы надеемся, с помощью нашей информации приведут к расследованию против конкретных людей.

- Есть ли вероятность, что когда-либо предстанет перед Международным уголовным судом Владимир Путин?

- Владимир Путин - президент Российской Федерации, у него иммунитет, который действует на международном уровне, в том числе для Международного уголовного суда. Только если Путин не будет занимать этот пост, он может быть привлечен к ответственности за военные преступления.

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    Автор: Николай Пермяков


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