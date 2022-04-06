Экс-глава Минюста ФРГ: Доказательства военных преступлений РФ есть

Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger), в прошлом возглавлявшая министерство юстиции ФРГ, - одна из тех, кто обратился в Федеральную прокуратуру Германии с требованием начать расследование по подозрению в совершении Россией военных преступлений на территории Украины и привлечь к ответственности за них президента РФ Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. В интервью DW Лойтхойзер-Шнарренбергер рассказала, есть ли предпосылки для начала судебного производства.

DW: Вы, в том числе во время работы министром юстиции, занимались Россией. Насколько вас удивило то, что происходит в Украине в последние недели?

Сабине Лойтхойзер-Шнарренбергер: У меня большой, в том числе и очень позитивный, опыт общения с российскими правозащитниками и многими активными представителями гражданского общества. Но, к сожалению, есть и другая сторона: Россия при ведении войны действует безжалостно, грубо нарушая любые правила. И то, c каким размахом это делается, меня глубоко поразило. Но у меня все время перед глазами и участие России в войне в Чечне. То, как она действовала. Там она тоже была в роли агрессора. И ее поведение в Сирии, Алеппо - разрушение городов, изгнание людей, лишение их условий для жизни и снабжения - к сожалению, это элементы ведения войны Россией.

- Обсуждается вопрос расследования возможных военных преступлений в Украине, совершенных РФ. Каждый день мы видим ужасные кадры. Надеетесь ли вы на то, что расследование может изменить ситуацию?

- Расследования могут в любом случае послужить сигналом. В ходе любой войны совершаются военные преступления, но они не должны оставаться безнаказанными, и расследования должны начинаться не в конце войны, а уже сейчас. Мы хотим поддержать и форсировать этот процесс с помощью нашего заявления.

- Какие доказательства есть у вас?

- Есть уже много доказательств. У нас есть доступ к информации, спискам. Зная русский или украинский языки, можно вести поиск в российских министерствах. Конечно, есть доказательства, которые собирают правозащитные организации - Human Rights Watch, Amnesty international, "Врачи без границ", а также отдельные частные лица и беженцы в Германии, которые сообщают о том, что происходит, что им пришлось пережить и что привело к их изгнанию.

- Разговаривали ли вы с беженцами?

- Для нашего заявления о совершенном преступлении мы не собирали доказательств. У нас нет функции какого-то ведомства. Поэтому мы не можем этого сделать. Но для этого уже есть первое дело в федеральной прокуратуре. Мы говорим о структурном расследовании. Можно в целом собирать доказательства, которые теперь, как мы надеемся, с помощью нашей информации приведут к расследованию против конкретных людей.

- Есть ли вероятность, что когда-либо предстанет перед Международным уголовным судом Владимир Путин?

- Владимир Путин - президент Российской Федерации, у него иммунитет, который действует на международном уровне, в том числе для Международного уголовного суда. Только если Путин не будет занимать этот пост, он может быть привлечен к ответственности за военные преступления.

Смотрите также:

Война в Украине - 06.04.2022 Квартира в разрушенном доме в городе Бородянка. Также в фотохронике войны в Украине от 6 апреля - страшные снимки из Бучи и реакция в мире, другие кадры из Бородянки, фотографии из Черниговской области, граффити с Владимиром Зеленским в Ирландии и благотворительный концерт в Неаполе. ВНИМАНИЕ! Некоторые снимки содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 06.04.2022 Собака около убитой пожилой женщины в Буче. На освобожденных территориях Киевской области следственные органы Украины и правозащитные организации фиксируют многочисленные случаи убийств, изнасилований и совершения других тяжких преступлений.

Война в Украине - 06.04.2022 Представители прессы во время следственных действий в Буче на месте, где были обнаружены обгоревшие тела нескольких людей.

Война в Украине - 06.04.2022 26-летний Сергей Лаховский около накрытого ковром тела своего друга Игоря Литвиненко. Согласно свидетельствам жителей Бучи, он был убит российским солдатом во время оккупации этого города.

Война в Украине - 06.04.2022 Кухня в одном из пострадавших частных домов в Буче.

Война в Украине - 06.04.2022 Как-то вот так и так тоже… Тележка с убитой собакой во дворе частного дома в Буче.

Война в Украине - 06.04.2022 Фотография из Бучи во время выступления Владимира Зеленского по видеосвязи на заседании СБ ООН в Нью-Йорке. "Мир увидел, что сделали российские вооруженные силы в Буче", однако мировому сообществу "еще предстоит увидеть", что армия РФ сделала в других занятых городах и регионах Украины, заявил украинский президент.

Война в Украине - 06.04.2022 "Геноцид в Буче. Никогда не простим. Никогда не забудем". Около посольства РФ в Мадриде после объявления о высылке из Испании 25 российских дипломатов. Всего же, по данным на утро шестого апреля, за 48 часов из стран Европы выслано более 200 российских дипломатов.

Война в Украине - 06.04.2022 Папа римский Франциск решительно осудил массовое убийство людей в Буче. В конце еженедельной всеобщей аудиенции он показал украинский флаг, присланный ему накануне из Бучи, где, по его словам, безоружные гражданские лица, женщины и дети стали жертвами зверств.

Война в Украине - 06.04.2022 Руины в Бородянке. Этот город в Киевской области был освобожден первого апреля. Журналисты смогли побывать здесь пятого числа. По данным местных властей, в Бородянке считаются пропавшими без вести около 200 человек. Часть из этих людей, возможно, погибли под завалами.

Война в Украине - 06.04.2022 25-летний житель Бородянки Дмитрий Евтушков нашел среди развалин фотографию своего школьного класса.

Война в Украине - 06.04.2022 Военная форма с наградами посреди вещей, принадлежащих жителям разрушенного дома в Бородянке.

Война в Украине - 06.04.2022 Разрушенный мост около села Дитятки на границе Чернобыльской зоны отчуждения, оставленной российскими войсками.

Война в Украине - 06.04.2022 98-летний житель села Слобода Алексей Щербо в Черниговской области Украины около разрушенного российского танка.

Война в Украине - 06.04.2022 Лестничная клетка в многоэтажном доме в Чернигове. Город на севере Украины уничтожен на 70 процентов. Об этом сообщил мэр Чернигова Владислав Атрошенко, выступая на днях в эфире украинских телеканалов.

Война в Украине - 06.04.2022 Украинские военнослужащие в Черниговской области. В последние дни здесь было освобождено несколько поселений. Также, по данным военного командования, украинские подразделения вышли на государственную границу в районе населенных пунктов Днепровское, Горск и Неданчичи.

Война в Украине - 06.04.2022 Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с родственниками погибшего украинского фотографа и документалиста Максима Левина во время вручения посмертной награды в Киеве.

Война в Украине - 06.04.2022 Украинский солдат с ребенком на руках помогает эвакуироваться женщине с детьми. Инсталляция на улице Брод-стрит в английском Оксфорде.

Война в Украине - 06.04.2022 В театре Сан-Карло в Неаполе 5 апреля состоялся благотворительный концерт "Поддержи Украину - Балет за мир". В концерте участвовали прима-балерина Киевского оперного театра Анастасия Гурская и солист Станислав Ольшанский, а также российская прима-балерина Ольга Смирнова, после начала войны покинувшая Большой театр.

Война в Украине - 06.04.2022 Граффити художника Фила Аткинсонса с изображением Владимира Зеленского на стене дома в ирландском городе Гранард. Автор: Николай Пермяков

