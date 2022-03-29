 Евросоюз хочет изменить масштаб инструкторских миссий в Мали | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.03.2022

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Мир

Евросоюз хочет изменить масштаб инструкторских миссий в Мали

Военные власти Мали не дали гарантий безопасности для инструкторских миссий Евросоюза, заявил глава дипломатии ЕС Боррель. Мандат миссии EUTM истекает в конце мая.

Дети смотрят на военнослужащих бундесвера в Мали

Служащие бундесвера в Мали (фото из архива)

Евросоюз намерен "откалибровать по-новому" обучающие миссии в Мали в свете отсутствия гарантий безопасности их деятельности со стороны временных военных властей западноафриканской страны. Об этом Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил перед депутатами Европарламента в понедельник, 28 марта.По его словам, миссии по обучению малийских вооруженных сил теперь должны быть "перемасштабированы", а некоторые мероприятия - полностью прекращены.

Однако Европейский Союз не будет вывозить из Мали всех сотрудников миссий, подчеркнул Боррель. "Мы не уйдем полностью, потому что для этого нам нужно единодушие государств-членов, а его у нас нет", - заявил он.

Бундесвер в Мали

В феврале Франция решила завершить до конца июня операцию "Бархан" и военную операцию "Такуба", в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран. Помимо антитеррористических операций, в Мали проходят миротворческая миссия ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) и инструкторская миссия European Union Training Mission (EUTM). Их сроки истекают в конце мая. В обеих участвуют среди прочих и служащие бундесвера.

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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