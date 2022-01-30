Бундесверу стало сложнее в Мали, куда вошла российская ЧВК

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Миссия бундесвера в Мали грозит закончиться быстрее, чем ожидалось. Сомнения в ее необходимости все сильнее и в Берлине, и у военной хунты в Бамако, которая, похоже, делает ставку на Россию.
Бундесверу стало труднее выполнять миротворческую миссию в африканском Мали. Последнее ограничение со стороны находящейся у власти в стране военной хунты: немецкие военнослужащие должны за 36 часов запрашивать разрешение о проведении полетов над воздушным пространством Мали, включая передвижения беспилотников. Разведывательная работа контингента из Германии фактически ограничивается наземными операциями, констатировал представитель бундесвера в разговоре с DW.
Пока миссия бундесвера в Мали продолжается - на прошлой неделе военнослужащие получили из ФРГ подкрепление в виде боевой машины пехоты. Но сколько еще продлится пребывание немецких военных здесь, не знает никто. В конце мая 2022 года истекают сроки как миротворческой миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), так и стартовавшей в 2013 году миссии Евросоюза (EUTM Mali), главной целью которой было обучение вооруженных сил Мали. Основную долю участников последней миссии составляют именно солдаты бундесвера.
В Берлине растет недовольство действиями временного переходного правительства Мали, сформированного после военного переворота в августе 2020 года. Новые власти во главе с полковником Ассими Гоитой настаивают на том, что переход к гражданскому правлению и проведение всеобщих выборов в стране следует отложить на пять лет. Ранее выборы были намечены на февраль 2022 года.
"Возвращение к конституционному порядку - важная предпосылка для деятельности международного сообщества в Мали", - поясняет Агнешка Бруггер (Agnieszka Brugger), эксперт по вопросам безопасности фракции "зеленых" в бундестаге. Последние решения, включая ограничения для миссии бундесвера и отказ в праве на полеты над малийской территорией, вызвали, по ее выражению, "большое замешательство и недовольство" в правящих кругах ФРГ.
Инцидент, о котором говорит Бруггер, случился 26 января: военно-транспортный самолет с 75 военнослужащими бундесвера на борту не получил разрешения на перелет через воздушное пространство Мали и был вынужден развернуться и совершить экстренную посадку на Канарах. А в начале прошлой недели военная хунта в Мали потребовала от властей Дании, чтобы датские солдаты, прибывшие в эту африканскую страну для участия в общеевропейской антитеррористической миссии "Такуба" (вспомогательной миссии, стартовавшей в 2020 году по просьбе правительств Нигерии и Мали), немедленно покинули Мали.
В качестве объяснения малийские власти заявили, что спецназовцы из Дании действуют без согласия новых властей в Бамако. "Все это повод для серьезного беспокойства, и продолжать, как прежде, невозможно, как и слепо выдавать мандат парламента на продление миссии (бундесвера. - Ред.)", - заявила Бруггер в интервью DW.
Пока в бундестаге, который дает разрешение на отправку немецких военных для участия в международных миссиях, только крайне левые из "Левой партии" и крайне правые из "Альтернативы для Германии" выступают за вывод военнослужащих бундесвера из Мали, последние - за немедленный вывод. Но в поддержку окончания миссии высказываются и политики других партий. Эксперт по безопасности социал-демократов (СДПГ) Фритц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) написал в Twitter на эту тему так: "Time to leave", то есть, пришло время уходить.
После ухода подразделений бундесвера из Афганистана миссия в Мали для него - самая крупная за рубежом, на данный момент в ней участвуют порядка 1300 человек. И продолжается она уже почти девять лет. Борясь с исламистскими террористами, тогдашнее правительство Мали обратилось за помощью к Франции и ООН в январе 2013 года. Местная армия в тот момент находилась в шаге от поражения, вторжение боевиков с севера страны в Бамако, который находится на юге, считалось вопросом считанных недель.
В ответ свои воинские контингенты в Мали направили Франция, Германия, другие европейские государства, а также ряд стран региона. С помощью международных сил исламистских боевиков удалось быстро оттеснить к северу страны. Но спустя девять лет итог деятельности международных миссий выглядят неутешительно: группировки вооруженных радикалов контролируют пограничные территории между Мали, Нигером и Буркина-Фасо, а число терактов за последние пять лет заметно выросло - несмотря на усилия по обучению малийской армии и поступлению на ее вооружение вертолетов и беспилотников.
Какова вероятность того, что Мали превратится в новый Афганистан - страну, руководство которой захватили исламские фундаменталисты? Параллели вырисовываются четкие, считает Филипп Мюнх (Philipp Münch), эксперт по политике безопасности и вооруженным силам из Центра военной истории и социальных наук бундесвера в Потсдаме. И там, и там западные страны вложили значительные средства в укрепление местных армий, но не добились желаемого результата.
"Возможности и ресурсы Мали, похоже, действительно, недостаточны для того, чтобы содержать армию западного образца", - признает Мюнх. Ситуация в Мали "очень похожа" на то, что произошло в Афганистане, и попытки воспроизвести западную модель регулярной армии в Мали "не очень убедительны", отмечает эксперт.
Однако проблемы, связанные непосредственно с вооруженными силами, - не единственное и даже не главное, что мешает стабилизации этого африканского государства: нищета, постоянная засуха, коррупция и непрекращающиеся конфликты между конкурирующими местными кланами парализуют политическую систему страны, сетует Филипп Мюнх. "Поэтому я бы сказал, что вопросы оперативно-технических мер в рамках международных миссий - это все вопросы вторичные. Сначала должна быть создана основа стабильной политической системы. Тогда и другие меры могут быть успешными", - заключил он.
Разумеется, у Берлина есть интерес в том, чтобы Мали развивалось как демократическое правовое государство, говорит эксперт фракции ХДС/ХСС по вопросам безопасности Флориан Хан (Florian Hahn). "Но, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что ранее избранные демократическим путем правительства пользовались даже меньшей поддержкой среди населения, чем нынешняя военная хунта", - заметил Хан в интервью DW. Считается, что из-за проблем с безопасностью во многих регионах страны провести всеобщие прозрачные выборы в настоящий момент в Мали было бы проблематично - даже при условии согласия на это временного правительства.
В случае ухода западных военных из Мали возникший вакуум заполнит Россия, предупреждает Флориан Хан: "Россияне активны в Африке, мы знаем это по сообщениям о деятельности "группы Вагнера". По официально не подтвержденным данным, российские наемники из частной военной компании уже находятся в Мали - ее принято называть "группой" или "ЧВК Вагнера". В России ЧВК запрещены по закону, но на их существование указывают многочисленные свидетельства.
В прессе курсируют свидетельства присутствия военных наемников из России и в Мали. Согласно временному правительству в Бамако, речь идет о "российских военных инструкторах". Никаких подтверждений сделки между российской ЧВК и руководством Мали стороны не предоставили. Ранее в СМИ со ссылкой на несколько источников, знакомых с переговорами, фигурировали предполагаемые детали контракта: 10 миллионов долларов ежемесячно за услуги по поддержанию безопасности, которые должны оказывать до 1000 сотрудников российской ЧВК.
Впервые сообщения о возможном контракте "вагнеровцев" с временным правительством Мали появились в сентябре 2021 года, вызвав критику со стороны западных стран, прежде всего из-за предполагаемых методов работы наемников. Приход российской ЧВК в Мали неоднократно резко критиковали особенно власти Франции, чей контингент составляет основу международных миссий в регионе. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на днях в интервью еженедельнику Journal du Dimanche обвинил "ЧВК Вагнера" в расхищении ресурсов Мали. "Они уже сейчас используют ресурсы страны, в обмен защищая хунту. Они грабят Мали", - возмутился Ле Дриан.
Конфликт между Парижем и Бамако обостряется практически ежедневно: на текущей неделе военная хунта в ультимативной форме потребовала от посла Франции в течение 72 часов покинуть Мали. Это афронт не только в отношении Франции, но и Германии, а также других партнеров по ЕС, заявил глава комитета бундестага по вопросам безопасности Михаэль Рот (Michael Roth). Представитель правительства в Париже 1 февраля сообщил, что уже к середине февраля Франция и ее союзники должны будут принять решение о судьбе военных миссий в Мали.
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