 Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2021

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Европа

Евросоюз ввел санкции против ЧВК Вагнера

Совет Евросоюза ввел санкции против российской частной военной компании Вагнера. Под ограничения попала ЧВК Вагнера, а также связанные с ней восемь физических и три юридических лица.

Силуэты российских военнослужащих

Силуэты российских военнослужащих

Совет Европейского Союза утвердил санкции против российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Решение об этом министры иностранных дел стран ЕС приняли на своем заседании в Брюсселе в понедельник, 13 декабря.

Как сообщила пресс-служба Совета ЕС, в санкционный список попала сама группа Вагнера (другое название ЧВК Вагнера), а также восемь физических лиц и три компании, связанные с ней. 

"Группа Вагнера набирала, тренировала и направляла частных военных сотрудников в зоны конфликта во всем мире, чтобы сеять насилие, грабить природные ресурсы и запугивать гражданских лиц в нарушение международного права", - отметили в пресс-службе. Среди стран, где ЧВК Вагнера совершала "дестабилизирующие действия", названы Украина (в Донбассе), Ливия, Сирия и Центральноафриканская Республика. Новые ограничения ввели в рамках разных санкционных режимов, касающихся подрыва территориальной целостности и суверенитета Украины, ситуации в Ливии, Сирии, а также за грубые нарушения прав человека.

В частности, за действия в Украине под санкции попали основатель ЧВК Дмитрий Уткин (позывной Вагнер), а также наемники Денис Харитонов и Сергей Щербаков. За поддержку режима в Сирии ограничения ввели против одного из сооснователей ПВК Андрея Трошева и командира 4-й роты Андрея Богатова, а также трех компаний "Велада", "Меркурий" и "Евро Полис", причастных к добыче нефти и газа в Сирии. Командир 1-й роты Александр Кузнецов (Ратибор) оказался под санкциями за действия в Ливии. За действия в ЦАР в перечень попал советник по безопасности президента этой страны Валерий Захаров. 

Санкции состоят в замораживании всех активов попавших под них лиц на территории ЕС. Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы тем, кто числится в списке. Кроме того, физическим лицам из ограничительного перечня запрещено въезжать в страны Евросоюза. Санкции вступили в силу одновременно с их публикацией.

Изменение санкционного режима в отношении Мали

Отдельным решением в понедельник Совет ЕС утвердил санкционный режим за подрыва политической нормализации в Мали. До этого Евросоюз мог вводить санкции в связи с этой африканской страной только после их утверждения на уровне ООН. Теперь же ЕС сможет действовать самостоятельно. Пока в санкционный список никого не внесли.

Внутри ЕС введение мер против ЧВК Вагнера продвигала прежде всего Франция. Причиной стали переговоры нынешних властей Мали о возможной отправке российских наемников в эту страну. В то же время в Мали действуют две международные миссии: EUTM Mali Евросоюза и MINUSMA ООН.  Одним из главных участников этих миссий является Франция.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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