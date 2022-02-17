Европа и Канада сворачивают антитеррористическую операцию в Мали

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Миссии "Бархан" и "Такуба" прекращаются на фоне расширения сотрудничества хунты Мали с Россией. Инструкторские и стабилизационные миссии ЕС и ООН, в которых участвует и бундесвер, пока продолжатся.
Франция, ее европейские партнеры и Канада сворачивают антитеррористическую операцию в Мали на фоне расширения сотрудничества малийской хунты с Россией. Французская операция "Бархан" и военная операция "Такуба", в которой под командованием Франции участвуют несколько других европейских стран, будут завершены к концу июня, говорится в сообщении Елисейского дворца, обнародованном в четверг, 17 февраля. В то же время операции ЕС и ООН, в рамках которых действует и германский бундесвер, пока продолжатся.
В сообщении Парижа подчеркивается, что Европа, несмотря на свертывание миссий "Бархан" и "Такуба", сохранит активное присутствие в зоне Сахель - регионе к югу от Сахары, который простирается от Атлантического океана до Красного моря. В этом регионе орудуют многочисленные вооруженные группировки. Некоторые из них присягнули на верность террористическим организациям "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".
В Мали, помимо антитеррористических операций, проводятся также инструкторская миссия ЕС EUTM и стабилизационная миссия ООН MINUSMA, в которых участвуют почти 1350 солдат и офицеров бундесвера. По данным Франции, в зоне Сахель размещены в общей сложности 25 тысяч военнослужащих.
Решение Франции о свертывание антитеррористических операций может отразиться и на обеих миссиях бундесвера. Нынешние мандаты EUTM и Minusma истекают в конце мая. Правительство ФРГ пока не приняло решения относительно продолжения участия бундесвера в этих миссиях.
В настоящее время в малийской провинции Сахель находятся несколько сотен российских наемников из частной военной компании (ЧВК), получившей название "ЧВК Вагнера". Власти Мали присутствие наемников отрицают. Временное правительство в Бамако утверждает, что речь идет о "российских военных инструкторах". В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что боевики ЧВК Вагнера - это "бывшие российские солдаты", что Россия "вооружает их" и обеспечивает им "логистическое сопровождение".
В конце декабря сразу несколько стран Запада резко раскритиковали размещение бойцов ЧВК Вагнера в Мали. "Мы решительно осуждаем размещение группировок наемников на малийской территории. Их присутствие способно лишь ухудшить обстановку в Западной Африке, привести к усугублению ситуации с правами человека… и воспрепятствовать попыткам международного сообщества обеспечить защиту мирных жителей и поддержку малийских вооруженных сил", - говорится в совместном заявлении Германии, Бельгии, Великобритании, Дании, Испании, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Румынии, Франции, Чехии, Швеции и Эстонии.
Кремль поначалу отрицал присутствие наемников из России в Мали. Однако в конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что власти этой страны обратились к российской частной военной компании для содействия в борьбе с террористами.
В середине декабря Европейский Союз ввел санкции в отношении ЧВК Вагнера, а также восьми физических лиц и трех компаний, связанных с ней. Штрафные меры означают замораживание активов попавших под санкции лиц на территории ЕС. Европейским лицам и компаниям запрещено предоставлять средства или ресурсы фигурантам списка. Кроме того, занесенным в него физическим лицам запрещено въезжать в страны Евросоюза.
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