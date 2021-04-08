Российские военные инструкторы в ЦАР. МИД РФ официально назвал их число

В Центрально-Африканской Республике (ЦАР) находятся в настоящее время 535 военных и гражданских инструкторов с официальной миссией подготовки военнослужащих местной армии. Такие цифры следуют из ответа заместителя директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел России Александра Бикантова на запрос DW, которые ведомство предоставило в четверг, 8 апреля.

"Принимая во внимание пожелания центральноафриканского руководства, а также с учетом продолжающихся боестолкновений регулярных войск ЦАР с боевиками, российские специалисты из этой группы остаются в стране и продолжают свою работу", - говорится далее в заявлении МИДа РФ, опубликованном на сайте ведомства.

Что делают российские инструкторы в ЦАР?

Дополнительные силы из России были переброшены на фоне президентских выборов в ЦАР в конце декабря 2020 года, победителем которых был объявлен Фостен-Арканж Туадера. Правительственным силам противостоят силы повстанцев: власти обвинили в попытке мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру, но потерпел неудачу. Власти ЦАР заявляли о переброске дополнительной военной техники из России, но в ответе МИД РФ говорится только об отправке военных инструкторов.

Действующий глава ЦАР Фостен-Арканж Туадера и президент РФ Владимир Путин

Россия оказывает военную помощь Центрально-Африканской Республике с 2018 года. Изначально с ведома Комитета Совета Безопасности ООН РФ командировала менее двухсот российских военных и гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР (в 2018 году - 5 военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. В дальнейшем число военных специалистов увеличилось до 235 человек - говорится на сайте МИДа РФ), в декабре 2020 года - еще дополнительно 300 инструкторов.

По многочисленным свидетельствам, опубликованным в СМИ, в ЦАР также действуют частные военные компании, руководимые из России. Однако в МИД РФ ранее неоднократно отказывались комментировать наличие в стране российских наемников и частных военных компаний. На вопрос DW в МИД РФ ответили, что не располагают данными об общем числе россиян, которые находятся в настоящее время в ЦАР.

МИД РФ: "Внимательно следим за развитием обстановки в ЦАР"

В МИД РФ добавили, что "внимательно" следят за развитием обстановки в Центрально-Африканской Республике. В настоящее время, по данным российского внешнеполитического ведомства, проводится "зачистка освобожденных территорий от разрозненных групп боевиков, они вытеснены в приграничные районы страны". Правительственные силы ЦАР, по данным МИД РФ, "при поддержке Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР) и двусторонних партнеров Банги" дали "отпор мятежным силам", лишив их "способности в наступательном ключе продолжать вооруженную борьбу", говорится в ответе МИДа. В российском ведомстве отметили, что за последний месяц "от незаконных вооруженных формирований удалось освободить более 30 населенных пунктов страны".

Роль российских наемников в ЦАР и критика ООН

Трое российских журналистов были убиты в ЦАР в 2018 году: в их числе режиссер Александр Расторгуев

Ранее рабочая группа по наемникам при спецдокладчике ООН по вопросам защиты прав человека выступила с заявлением о роли российских наемников в ЦАР. В пресс-релизе от 31 марта говорилось, что у наблюдателей ООН "вызывают беспокойство вербовка и использование" частных военных компаний правительством ЦАР, а также их близкие связи с МООНСЦАР. Эксперты заявили о том, что "глубоко встревожены пересекающимися ролями", которые играют в регионе компании Sewa Security Services, "российская" Lobaye Invest SARLU, а также "базирующаяся в России организация, известная как группа Вагнера".

Группа или ЧВК Вагнера - наиболее известная частная военная компания из РФ, существование которой властями РФ официально не признается. Особое беспокойство у экспертов ООН вызывают, как говорится в сообщении, близкие контакты российских частных военных формирований с миротворцами из МООНСЦАР, а также якобы причастность наемников из РФ к "ряду насильственных нападений, произошедших после выборов 27 декабря 2020 года".

На просьбу прокомментировать данное заявление в российском МИДе отметили, что "данная категория специалистов находится в этой стране на законных основаниях". Юридическим основанием их пребывания являются контракты, которые они заключают с министерством обороны ЦАР, добавили в российском ведомстве.

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