Власти ЦАР заявили о переброске сотен военных из России и Руанды

Россия направила "несколько сотен военнослужащих и тяжелое вооружение" в Центрально-Африканскую Республику (ЦАР), где уже несколько дней не утихают столкновения между правительственными силами и повстанцами. Об этом в понедельник, 21 декабря, представитель правительства ЦАР рассказал информагентству AFP. По его сведениям, переброска прошла в рамках двустороннего соглашения о сотрудничестве.

Министерство обороны России на момент публикации материала не прокомментировало эту информацию. А Кремль выразил "серьезную обеспокоенность" ситуацией в африканской стране. Однако жизням находящимся в ЦАР россиян в данный момент ничего не угрожает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

С весны 2018 года СМИ сообщают о присутствии в ЦАР вооруженных наемников из российских частных военных кампаний.

Руанда подтвердила переброску войск

Руанда также отправила "несколько сотен" человек, которые уже "вступили в боестолкновения", заявили власти Центрально-Африканской Республики. Минобороны Руанды подтвердило эту информацию, объяснив переброску ответом на нападение на представителей Сил обороны Руанды, находящихся в ЦАР в рамках миротворческой миссии ООН.

Более двух третей территории Центрально-Африканской Республики находятся под контролем различных вооруженных повстанческих группировок. Некоторые из них 18 декабря сообщили об объединении и начали наступление на столицу страны Банги.

Предвыборный митинг президента ЦАР Туадеры

Экс-президента Бозизе обвинили в попытке мятежа в ЦАР

В конце декабря в стране пройдут выборы президента. Мятежники обвиняют действующего главу государства Фостена-Арканжа Туадеру в намерении сфальсифицировать итоги голосования. Власти в Банги, в свою очередь, обвинили в попытке мятежа бывшего президента Франсуа Бозизе, который пытался выдвинуть свою кандидатуру, но потерпел неудачу.

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