В ООН обвинили наемников из РФ в массовых нарушениях прав человека в ЦАР

Группа экспертов ООН обвинила российских наемников в "серьезных нарушениях прав человека" в Центрально-Африканской Республике. К этому относятся казни, пытки во время допросов, произвольные аресты и изгнание гражданского населения, отмечается в отчете, опубликованном в среду, 31 марта, в Женеве.

Эксперты указали, что речь идет об участии ЧВК Вагнера, а также охранных фирм Sewa Security Services и Lobaye Invest Sarlu на стороне правительственных сил в боестолкновениями с вооруженными формированиями, вспыхнувшими после президентских выборов в одной из беднейших стран мира в декабре прошлого года. Кроме того, россияне "в какой-то степени" используются размещенными в стране миротворческими подразделениями ООН. Отмечается, что информация о зверствах российских наемников поступала и раньше, и продолжает поступать. И это вызывает серьезную обеспокоенность, указано в отчете.

Сообщения об использовании российских наемников в разных странах мира появляются постоянно, напоминает агентство dpa. В том числе, об их участии в гражданской войне в Ливии. 11 января 2020 года президент РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel), отвечая на вопрос о количестве бойцов ЧВК Вагнера в Ливии, заявил в этой стране воют наемники из множества государств. "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - уточнил он.

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