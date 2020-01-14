Иностранные наемники и борьба за нефть: что мешает примирению в Ливии?
Иностранное вмешательство - в том числе Турции и России - еще больше осложняет путь к миру в Ливии. Но есть и другие факторы. Подробнее о них DW рассказали эксперты.
Протесты на улицах столицы Ливии - Триполи
"Вы вероятно думаете, что эти иностранцы - ваши гости, но на самом деле они захватили ваш дом". С этими словами Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии, обратилась несколько дней назад к представителям различных политических сил этой страны, участвовавших в онлайн-конференции по урегулированию в Ливии. Дипломат имела в виду около 20 тысяч иностранных наемников, участвующих в ливийском вооруженном конфликте - и контролируемые ими 10 военных баз на ливийской территории. "Они напичкали вашу страну оружием - страну, которой это оружие не нужно. И они отстаивают не ваши интересы, а свои", - добавила она.
Откуда в Ливию приезжают наемники
Наемники в Ливии, о которых говорит Уильямс, приехали туда из Сирии, Судана, Чада и России, выполняя работу для своих заказчиков. А ими, в свою очередь, являются Турция, Египет, Россия, ОАЭ и Катар, стремящиеся реализовать свои интересы путем поддержки одной из противоборствующих в ливийском конфликте сторон. Ливия имеет большие запасы нефти и газа. Она является важным перевалочным пунктом на пути нелегальных мигрантов в Европу, а также часто используется как место укрытия для террористов и экстремистов всех мастей.
Стефани Уильямс
При этом на состоявшейся в Берлине в январе 2020 года международной конференции по Ливии ее участники договорились соблюдать запрет на поставки оружия в страну, а также обязались положить конец военной поддержке сторон конфликта в Ливии. Но эти договоренности, по данным независимых наблюдателей, не выполняются. Определенный прогресс есть в другой сфере: в конце октября противоборствующие в Ливии стороны подписали соглашение "о постоянном прекращении огня" - и в целом пока придерживаются его.
В Ливии после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. Сегодня противостояние идет между международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара. И у каждой из сторон есть свои покровители: Хафтару оказывают поддержку Россия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. ПНС поддерживают Турция, Катар и Италия.
Интересы России в Ливии
Вслед за подписанным соглашением "о постоянном прекращении огня" противоборствующие в Ливии стороны договорились о проведении всеобщих выборов в декабре 2021 года. Означает ли это, что страна сделала существенный шаг к установлению долгосрочного мира и уменьшению иностранного вмешательства? К сожалению, нет, говорит Тарек Мегериси, аналитик Европейского совета по международным отношениям. "Наблюдателю со стороны всегда кажется, что конфликт в Ливии не столь уж страшен, особенно по сравнению с ситуацией в Сирии, - рассказал он DW. - Но Ливия представляет собой тот случай, когда узел затягивается все туже день ото дня".
Угрозу полномасштабной гражданской войны сейчас, похоже, удалось предотвратить, отмечает эксперт, "но это не значит, что наступит мир". Стороны уже не раз договаривались о перемирии, но каждый раз "договоренности разбивались о детали оперативной обстановки". Мегериси, который проработал в Ливии с 2012 по 2014 годы, согласен с мнением Стефани Уильямс об опасности присутствия в стране иностранных наемников. Но еще большей проблемой видятся ему страны-заказчики - а, точнее, их крайне разные интересы в Ливии. "Невозможно найти решение которые бы удовлетворяло всех, - говорит Мегериси. - А в случае России, например, интерес Кремля заключается в том, чтобы стороны конфликта находились бы в конфронтации друг с другом. О каком совместном решении тут может идти речь?".
Борьба за ливийскую нефть
Тим Итон, ведущий эксперт лондонского аналитического центра Chatham House, пытается видеть не только негативные аспекты. Так, он указывает на решение национальной нефтяной компании Ливии, отвечающей за единственный существенный источник дохода госказны, заморозить у себя вырученные средства от продажи энергоносителя до тех пор, пока враждующие стороны не найдут политического решения конфликта. "Придерживаясь логики "стакан наполовину пуст или наполовину полон", это можно трактовать как шанс для Ливии наконец изменить статус-кво", - говорит Итон. По его словам, в последние годы было крайне трудно подвигнуть региональные силы в стране к примирению. "Может, нынешний микс из политического процесса и чрезвычайной ситуации сдвинет ситуацию с мертвой точки?", - задает вопрос эксперт.
Вместе с тем, и Тим Итон далек от радужных ожиданий. "Тот факт, что национальная нефтяная корпорация пытается оказать давление на воющие стороны, показывает уровень коррозии в государственной системе Ливии, - признает он. - Дальнейшее направление развития страны и вправду очень неопределенно".
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Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Десятилетняя война "все против всех"
В североафриканской Ливии практически целое десятилетие идет гражданская война. В нее вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран. Это делает конфликт международным и геополитическим.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Все началось со свержения Каддафи
Вооруженная борьба за власть в Ливии не прекращается со времени свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в ходе восстания, вспыхнувшего в рамках "арабской весны" и поддержанного международной военной операцией. На этом снимке кровавый диктатор, правивший четыре десятилетия, рвет Устав ООН во время своего скандально известного выступления в 2009 году на Генассамблее этой организации.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Нефть и газ в пустыне и в море
Одна из главных причин гражданской войны - богатые запасы нефти и газа. Концессии на их добычу на суше и в море получали различные иностранные компании, в том числе немецкая Wintershall (на фото - один из ее объектов) и российский концерн "Газпром", у них с 2008 года есть совместное предприятие в Ливии. Сейчас отрасль в упадке, не работает, к примеру, подводный газопровод Greenstream в Италию.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Ключевая фигура: Халифа Хафтар
Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Они контролируют почти всю страну
У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Союзник России и агент ЦРУ
На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Сараджа поддерживают ООН и Турция
Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Оборона Триполи с турецкой помощью
В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Разгром местного ИГ
Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Саммит в Берлине: поиск решения
19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Евросоюз озабочен потоком беженцев
У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.