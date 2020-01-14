Иностранные наемники и борьба за нефть: что мешает примирению в Ливии?

"Вы вероятно думаете, что эти иностранцы - ваши гости, но на самом деле они захватили ваш дом". С этими словами Стефани Уильямс, исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН по Ливии, обратилась несколько дней назад к представителям различных политических сил этой страны, участвовавших в онлайн-конференции по урегулированию в Ливии. Дипломат имела в виду около 20 тысяч иностранных наемников, участвующих в ливийском вооруженном конфликте - и контролируемые ими 10 военных баз на ливийской территории. "Они напичкали вашу страну оружием - страну, которой это оружие не нужно. И они отстаивают не ваши интересы, а свои", - добавила она.

Откуда в Ливию приезжают наемники

Наемники в Ливии, о которых говорит Уильямс, приехали туда из Сирии, Судана, Чада и России, выполняя работу для своих заказчиков. А ими, в свою очередь, являются Турция, Египет, Россия, ОАЭ и Катар, стремящиеся реализовать свои интересы путем поддержки одной из противоборствующих в ливийском конфликте сторон. Ливия имеет большие запасы нефти и газа. Она является важным перевалочным пунктом на пути нелегальных мигрантов в Европу, а также часто используется как место укрытия для террористов и экстремистов всех мастей.

Стефани Уильямс

При этом на состоявшейся в Берлине в январе 2020 года международной конференции по Ливии ее участники договорились соблюдать запрет на поставки оружия в страну, а также обязались положить конец военной поддержке сторон конфликта в Ливии. Но эти договоренности, по данным независимых наблюдателей, не выполняются. Определенный прогресс есть в другой сфере: в конце октября противоборствующие в Ливии стороны подписали соглашение "о постоянном прекращении огня" - и в целом пока придерживаются его.

В Ливии после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами. Сегодня противостояние идет между международно признанным Правительством национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сарраджа и Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифы Хафтара. И у каждой из сторон есть свои покровители: Хафтару оказывают поддержку Россия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. ПНС поддерживают Турция, Катар и Италия.

Интересы России в Ливии

Вслед за подписанным соглашением "о постоянном прекращении огня" противоборствующие в Ливии стороны договорились о проведении всеобщих выборов в декабре 2021 года. Означает ли это, что страна сделала существенный шаг к установлению долгосрочного мира и уменьшению иностранного вмешательства? К сожалению, нет, говорит Тарек Мегериси, аналитик Европейского совета по международным отношениям. "Наблюдателю со стороны всегда кажется, что конфликт в Ливии не столь уж страшен, особенно по сравнению с ситуацией в Сирии, - рассказал он DW. - Но Ливия представляет собой тот случай, когда узел затягивается все туже день ото дня".

Угрозу полномасштабной гражданской войны сейчас, похоже, удалось предотвратить, отмечает эксперт, "но это не значит, что наступит мир". Стороны уже не раз договаривались о перемирии, но каждый раз "договоренности разбивались о детали оперативной обстановки". Мегериси, который проработал в Ливии с 2012 по 2014 годы, согласен с мнением Стефани Уильямс об опасности присутствия в стране иностранных наемников. Но еще большей проблемой видятся ему страны-заказчики - а, точнее, их крайне разные интересы в Ливии. "Невозможно найти решение которые бы удовлетворяло всех, - говорит Мегериси. - А в случае России, например, интерес Кремля заключается в том, чтобы стороны конфликта находились бы в конфронтации друг с другом. О каком совместном решении тут может идти речь?".

Борьба за ливийскую нефть

Тим Итон, ведущий эксперт лондонского аналитического центра Chatham House, пытается видеть не только негативные аспекты. Так, он указывает на решение национальной нефтяной компании Ливии, отвечающей за единственный существенный источник дохода госказны, заморозить у себя вырученные средства от продажи энергоносителя до тех пор, пока враждующие стороны не найдут политического решения конфликта. "Придерживаясь логики "стакан наполовину пуст или наполовину полон", это можно трактовать как шанс для Ливии наконец изменить статус-кво", - говорит Итон. По его словам, в последние годы было крайне трудно подвигнуть региональные силы в стране к примирению. "Может, нынешний микс из политического процесса и чрезвычайной ситуации сдвинет ситуацию с мертвой точки?", - задает вопрос эксперт.

Вместе с тем, и Тим Итон далек от радужных ожиданий. "Тот факт, что национальная нефтяная корпорация пытается оказать давление на воющие стороны, показывает уровень коррозии в государственной системе Ливии, - признает он. - Дальнейшее направление развития страны и вправду очень неопределенно".

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