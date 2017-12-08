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Фото: Abdullah Doma/AFP/Getty Images
Халифа Хафтар
Публикации по теме
Генерал Халифа Хафтар - главнокомандующий Ливийской национальной армией.
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Контекст
Берлинская конференция по Ливии: какое будущее ждет страну?
Берлинская конференция по Ливии: какое будущее ждет страну?
23 июня в Берлине стартует международная конференция по урегулированию ливийского конфликта.
Политика
22.06.2021
22 июня 2021 г.
ЕС ввел санкции против "повара Путина" Пригожина
ЕС ввел санкции против "повара Путина" Пригожина
Евросоюз обвиняет Пригожина в поддержке ЧВК Вагнера, бойцы которой сражаются в Ливии.
Политика
15.10.2020
15 октября 2020 г.
Как конфликт в Ливии поссорил членов НАТО Турцию и Францию
Как конфликт в Ливии поссорил членов НАТО Турцию и Францию
Споры Турции и Франции после инцидента с их военными кораблями у берегов Ливии обостряются.
Политика
03.07.2020
3 июля 2020 г.
США обвинили Россию в печати фальшивых денег для Ливии
США обвинили Россию в печати фальшивых денег для Ливии
Мальта обнаружила фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанные "Гознаком", заявил Госдеп.
Политика
30.05.2020
30 мая 2020 г.
США обвиняют РФ в стремлении создать свой плацдарм в Африке
США обвиняют РФ в стремлении создать свой плацдарм в Африке
Российские МиГ-29 в Ливии могут помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке.
Политика
30.05.2020
30 мая 2020 г.
Информагентства пишут о выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии
Информагентства пишут о выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии
По данным Правительства национального согласия, наемников эвакуировали двумя военно-транспортными самолетами.
Политика
25.05.2020
25 мая 2020 г.
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Мнения
Путин не сдаст Хафтара
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
01.06.2020
1 июня 2020 г.
ЧВК Вагнера в Ливии - на службе интересов Кремля
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
08.05.2020
8 мая 2020 г.
Ливия - окно возможностей или капкан для Путина?
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
07.01.2020
7 января 2020 г.
Легитимность по-путински в Судане и Ливии
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
16.04.2019
16 апреля 2019 г.
Путин вошел во вкус ближневосточной политики
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
08.12.2017
8 декабря 2017 г.
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