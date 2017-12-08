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Халифа Хафтар - главнокомандующий Ливийской национальной армией
Фото: Abdullah Doma/AFP/Getty Images

Халифа Хафтар

Публикации по теме

Генерал Халифа Хафтар - главнокомандующий Ливийской национальной армией.

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Контекст

Бойцы самопровозглашенной "Ливийской национальной армиии" Халифы Хафтара, 1 ноября 2020 года

Берлинская конференция по Ливии: какое будущее ждет страну?

Берлинская конференция по Ливии: какое будущее ждет страну?

23 июня в Берлине стартует международная конференция по урегулированию ливийского конфликта.
Политика22 июня 2021 г.
Бизнесмен Евгений Пригожин

ЕС ввел санкции против "повара Путина" Пригожина

ЕС ввел санкции против "повара Путина" Пригожина

Евросоюз обвиняет Пригожина в поддержке ЧВК Вагнера, бойцы которой сражаются в Ливии.
Политика15 октября 2020 г.
Французский фрегат "Курбе"

Как конфликт в Ливии поссорил членов НАТО Турцию и Францию

Как конфликт в Ливии поссорил членов НАТО Турцию и Францию

Споры Турции и Франции после инцидента с их военными кораблями у берегов Ливии обостряются.
Политика3 июля 2020 г.
Сотрудники полиции Мальты возле своих мотоциклов

США обвинили Россию в печати фальшивых денег для Ливии

США обвинили Россию в печати фальшивых денег для Ливии

Мальта обнаружила фальшивые ливийские деньги на сумму 1,1 млрд долларов, напечатанные "Гознаком", заявил Госдеп.
Политика30 мая 2020 г.
Бойцы правительства народного согласия в Ливии

США обвиняют РФ в стремлении создать свой плацдарм в Африке

США обвиняют РФ в стремлении создать свой плацдарм в Африке

Российские МиГ-29 в Ливии могут помочь Москве создать геостратегический плацдарм в Северной Африке.
Политика30 мая 2020 г.
Авиаудар Хафтара по международному аэропорту Митига близ Триполи (фото из архива)

Информагентства пишут о выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии

Информагентства пишут о выводе бойцов ЧВК Вагнера из Ливии

По данным Правительства национального согласия, наемников эвакуировали двумя военно-транспортными самолетами.
Политика25 мая 2020 г.
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Мнения

Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин не сдаст Хафтара

Константин Эггерт
Комментарий
Политика1 июня 2020 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

ЧВК Вагнера в Ливии - на службе интересов Кремля

Константин Эггерт
Комментарий
Политика8 мая 2020 г.
Иван Преображенский

Ливия - окно возможностей или капкан для Путина?

Иван Преображенский
Комментарий
Политика7 января 2020 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Легитимность по-путински в Судане и Ливии

Константин Эггерт
Комментарий
Политика16 апреля 2019 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Путин вошел во вкус ближневосточной политики

Константин Эггерт
Комментарий
Политика8 декабря 2017 г.