 Премьер Ливии Фаиз Саррадж решил уйти в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.09.2020

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Мир

Премьер Ливии Фаиз Саррадж решил уйти в отставку

Передача власти от Сарраджа органу исполнительной власти должна состояться до конца октября. До этого момента должны быть сформированы новый президентский совет и правительство.

Фаиз Саррадж

Фаиз Саррадж

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж подаст в отставку не позднее конца октября текущего года. Об этом сам Саррадж объявил в видеообращении в среду, 16 сентября. По его словам, за это время должны быть сформированы новый президентский совет и правительство страны, а определяющую роль в этом должен сыграть комитет по межливийскому диалогу.

Отставка на фоне протестов

ПНС было сформировано при посредничестве ООН в 2015 году для стабилизации страны и базируется в Триполи, но контролирует не всю ее территорию. Восточная часть государства находится под контролем генерала Халифы Хафтара - командующего так называемой "Ливийской национальной армией". Двоевластие в Ливии фактически установилось после свержения режима Муаммара Каддафи.

Халифу Хафтара в той или иной форме поддерживают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия, а правительство в Триполи - Турция. Отставка Сарраджа объявлена на фоне массовых протестов в Триполи, их участники недовольны экономикой, коррупцией, а также частыми отключениями электричества и воды.

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    Автор: Андрей Гурков


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