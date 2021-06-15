Берлинская конференция по Ливии: какое будущее ждет страну?
23 июня в Берлине стартует международная конференция по урегулированию ливийского конфликта. В числе ее участников - представители Франции, России и временного ливийского правительства.
Бойцы самопровозглашенной "Ливийской национальной армиии" Халифы Хафтара, 1 ноября 2020 года
Какое будущее ждет Ливию? На этот вопрос в среду, 23 июня, попытаются ответить участники берлинской конференции по урегулированию ливийского конфликта - второй за последние полтора года.
Как и в предыдущий раз, встреча проходит при посредничестве Германии. С этой целью министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пригласили в Берлин представителей многих государств и международных организаций.
Среди участников - США, Франция, Россия и ливийское правительство
Большинство участников нынешних переговоров были представлены уже на первой конференции по Ливии, прошедшей в январе 2020 года. Это пять постоянных членов Совбеза ООН - США, Великобритания, Франция, Россия и Китай, - а также Италия, Турция, ОАЭ и представители ООН и Евросоюза.
Абдель Хамид Дбейба
Теперь к ним присоединятся и члены недавно сформированного ливийского переходного правительства национального единства (ПНЕ), которое возглавляет премьер-министр Абдель Хамид Дбейба.
Ожидается, что центральными темами встречи станет политический прогресс в Ливии, подготовка к намеченным на декабрь президентским и парламентским выборам, а также вывод из страны иностранных войск и наемников.
Хафтар против Правительства национального согласия
В Ливии после свержения в 2011 году диктатора Муаммара Каддафи и его убийства началась борьба за власть между различными группировками и политическими силами.
Халифа Хафтар
В Триполи было сформировано международно признанное Правительство национального согласия (ПНС), под контролем которого оказалась лишь небольшая часть страны. А на востоке, в Тобруке, заседала Палата представителей - однопалатный парламент, называвший себя истинной властью.
В начале апреля 2019 года экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар начал наступление на Триполи, поддерживая власти в Тобруке и стремясь свергнуть ПНС. Хафтара в той или иной форме поддерживали Россия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, а правительство в Триполи - Турция.
Стороны ливийского конфликта заключили перемирие
За месяцы, прошедшие с момента проведения первой берлинской конференции по Ливии, ситуация в стране сильно изменилась.
Временное правительство в марте 2021 года утвердил ливийский парламент
В октябре 2020 года стороны конфликта подписали соглашение о постоянном прекращении огня. Это проложило путь к формированию временного правительства. В начале февраля представители противоборствующих сторон избрали его лидеров на встрече в Женеве, проведенной при посредничестве ООН.
Переходное правительство будет руководить Ливией до выборов, намеченных на 24 декабря. До тех пор временный кабмин в Триполи будет нести ответственность за подготовку к голосованию и объединению разрозненных институтов и сил безопасности страны, а также осуществлять первые шаги по ее восстановлению.
В Ливии остается около 20 тысяч наемников
В то же время, несмотря на призывы международного сообщества, ряд проблем в Ливии решить так и не удалось - в частности, сохранить эмбарго на поставки оружия и вывести из страны иностранных наемников.
Дым над Триполи, май 2020 года
По оценкам ООН, в Ливии до сих пор находятся более 20 тысяч иностранных наемников и военнослужащих. В их число входят боевики из Турции, России, Судана и Чада.
Не соблюдается и запрет на поставки в страну оружия, о котором в 2020 году договорились участники первой конференции по Ливии в Берлине.
Позиция Франции по Ливии больше не противоречит позиции ЕС
Впрочем, за несколько дней до новой Берлинской конференции одна серьезная проблема все же была решена. До недавних пор позиция Франции по Ливии отличалась от позиции других стран ЕС.
"Франция выступала на стороне боевиков и наемников из восточной части Ливии, в то время как другие страны ЕС находились на другой стороне. В результате возникла абсурдная ситуация, которую можно объяснить только постколониальными экспансионистскими интересами Франции в Северной Африке", - рассказывает профессор Гисенского университета Андреас Дитман (Andreas Dittmann).
Теперь, однако, ситуация изменилась, и ЕС занимает в вопросе урегулирования ливийского конфликта единую позицию, отмечает Дитман. "Необходимо положить конец иностранному вмешательству. Это должно выражаться в выводе с ливийской территории всех иностранных наемников, прибывших туда из России, Турции, Сирии и других стран", - заявил в начале июня президент Франции Эмманюэль Макрон.
Стоит отметить, что Париж несет за события в Ливии особую ответственность, поскольку именно Франция в 2011 году была движущей силой военного вмешательства. Бомбардировки, осуществляемые силами международной коалиции под предводительством Франции, тогда привели к свержению режима Муаммара Каддафи и образованию нынешнего вакуума власти.
Будущее Ливии определит международное сообщество
Чем закончится конференция по Ливии 23 июня, впрочем, пока неизвестно. Как бы то ни было, участники встречи будут пытаться достичь соглашения о том, "какой должна стать Ливия в контексте международного сообщества", - отмечает в интервью DW британский аналитик Сами Хамди.
Он считает, что Ливия еще недостаточно стабильна и независима, чтобы сформировать собственную повестку дня. "Несмотря на присутствие переходного правительства, очевидно, что все решения, принятые на конференции, будут исключительно международными", - резюмирует эксперт.
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Другая причина гражданской войны - борьба между сторонниками исламского пути развития и их противниками, породившая царящее с 2014 года двоевластие. Исламисты закрепились в столице Триполи на западе страны, на востоке им противостоит так называемый парламент в Тобруке. От его имени правит 76-летний военачальник Халифа Хафтар, командующий самопровозглашенной "Ливийской национальной армией".
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Они контролируют почти всю страну
У боевиков "Ливийской национальной армии" есть основания фотографироваться в позе победителей. Войска Хафтара завоевали подавляющую часть территории страны, кроме пустынного юга, который контролируют местные племена, и нескольких районов на самом западе вокруг Триполи. Однако захватить официальную столицу страны, несмотря на неоднократные попытки штурма с апреля 2019 года, им пока не удалось.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Союзник России и агент ЦРУ
На стороне Хафтара воюют российские наемники из ЧВК "Вагнер". Самопровозглашенный маршал, сделавший военную карьеру при Каддафи, но потом участвовавший в его свержении, учился в СССР в Академии имени Фрунзе и пользуется сейчас поддержкой России (на фото: Москва, ноябрь 2016). На него сделали также ставку Египет и Франция. У него, по данным СМИ, имеется гражданство США, где он сотрудничал с ЦРУ.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Сараджа поддерживают ООН и Турция
Официальным лидером Ливии, признанным международным сообществом в лице ООН, является глава находящегося в Триполи Правительства национального согласия Фаиз Сарадж. Его активно поддерживают, например, Италия и Турция. Ее президент Реджеп Тайип Эрдоган заключил с Ливией договор, в котором существенно изменил в пользу своей страны (и в ущерб Греции) границы в Средиземном море.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Оборона Триполи с турецкой помощью
В январе 2020 года Анкара перебросила в Триполи турецких военных для укрепления обороны ливийской столицы, поскольку отряды, сражающиеся на стороне Правительства национального согласия (фото), сильно ослаблены прошлогодними боями с войсками Хафтара. В результате резко возросла опасность прямых боестолкновений между кадровыми турецкими военными и российскими наемниками-вагнеровцами.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Разгром местного ИГ
Еще одной стороной междоусобицы в Ливии стали исламисты-экстремисты из ИГ. Воспользовавшись возникшим двоевластием, сторонники "Исламского государства" захватили в начале 2015 года портовый и университетский город Сирт. Однако осенью 2016 года они были разгромлены войсками, верными исламистским властям в Триполи (фото), и ушли в подполье. Переходивший из рук в руки город сильно пострадал.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Саммит в Берлине: поиск решения
19 января 2020 в Берлин на международную конференцию по Ливии приехали лидеры более десяти стран и руководители международных организаций, включая ООН. На снимке: президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. Среди итогов саммита - обязательство его участников больше не снабжать стороны конфликта оружием и механизм контроля за прекращением огня.
Ливия: гражданская война и геополитический конфликт
Евросоюз озабочен потоком беженцев
У ЕС нет единой позиции в отношении Ливии, цели отдельных стран резко расходятся. Однако все члены ЕС заинтересованы в том, чтобы она перестала быть плацдармом для отправки в Европу нелегальных мигрантов, многие из которых гибнут в Средиземном море. Эту миграционную и гуманитарную проблему без прекращения войны в Ливии и восстановления ее государственности не решить.