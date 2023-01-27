ЕС и ЮАР разошлись во мнениях об отношениях с Россией

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель в ходе официального визита попытался убедить ЮАР повлиять на Россию в войне против Украины, но в ответ услышал, что это - проблема всего мира.

Совместные маневры России и ЮАР в годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину - не лучшее решение, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время визита в Южно-Африканскую Республику в пятницу, 27 января. "Но наши предпочтения не отражаются на внешнеполитических решениях наших партнеров", - констатировал он на пресс-конференции в Претории.

В том, что касается позиции третьих стран в отношении российской агрессии против Украины, Европейский Союз "уважает право каждого государства проводить внешнюю политику в соответствии со своими интересами", подчеркнул Боррель.

В то же время главный дипломат Евросоюза отметил, что "нет никаких сомнений в том, что российская агрессия с точки зрения международного права является незаконной", и представляет собой угрозу для всего мира, включая Африку.

ЕС не призывает ЮАР выбрать сторону в этом конфликте, подчеркнул он. "Мы просто просим все страны мира встать на сторону Устава ООН, ни больше, ни меньше, - сказал Боррель. - Евросоюз считает Южную Африку важным партнером для поддержания и укрепления международного порядка, основанного на правилах".

Он выразил надежду, что ЮАР воспользуется своими хорошими отношениями с Россией и ролью в БРИКС (группа стран, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), чтобы убедить Москву прекратить войну.

Позиция ЮАР

Однако министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор заявила на совместной пресс-конференции, что война в Украине - это проблема всего мира. "Давайте работать всем мировым сообществом, а не говорить: "Южная Африка, вы знаете Россию, убедите их", - сказала она.

По мнению Пандор, страны должны добиться переговорного процесса между Украиной и Россией и "результата, который бы учитывал интересы всех сторон конфликта".

По поводу совместных с РФ маневров она отметила, что "в прошлом году мы проводили военные учения с США и Францией, и такой вопрос не задавался". 19 января власти ЮАР сообщили о планах провести совместные военно-морские учения с Россией и Китаем у своего побережья с 17 по 27 февраля. А 23 января с Наледи Пандор встречался министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Южная Африка - единственная африканская страна, имеющая статус стратегического партнера Евросоюза, и главный торговый партнер ЕС на африканском континенте. В 2021 году объем торговли ЕС и ЮАР стал рекордным и составил 44 млрд евро.

В ходе своего визита Боррель анонсировал новую программу поддержки постепенного перехода ЮАР на возобновляемые источники энергии. Для этого ЕС выделит 35 млн евро в виде грантов и 1 млрд евро льготных кредитов через Европейский инвестиционный банк.

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