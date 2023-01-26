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Здание МИД Германии в БерлинеФото: Daniel Kalker/picture alliance
ПолитикаГермания

МИД ФРГ пришлось извиняться перед африканцами за шутку

Сергей Ромашенко
10 мин. назад

Шутка с эмодзи "леопард", которую МИД ФРГ разместил в Twitter во время визита министра иностранных дел РФ Лаврова в ЮАР, вызвала такое возмущение на африканском континенте, что Берлину пришлось извиняться.

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Министерство иностранных дел Германии вынуждено было принести извинения африканцам за неудачную шутку, появившуюся в Twitter МИД ФРГ во время визита министра иностранных дел РоссииСергея Лаврова в Южно-Африканскую Республику. "Понимаем и просим извинить. Мы ценим наших африканских партнеров", - говорится в блоге германского МИДа в Twitter в четверг, 26 января.

Бурю возмущения на Африканском континенте вызвало сообщение, появившееся 24 января в англоязычном блоге МИД Германии в Twitter: "Министр иностранных дел России Лавров находится в Африке не для того, чтобы увидеть "леопарда", а для того, чтобы прямо заявить, что партнеры Украины "хотят уничтожить все русское". При этом слово "леопард" был изображен с помощью эмодзи. Далее пресс-служба ведомства пообещала предоставить перечень доказательств для российских утверждений - только для того, чтобы сразу после этого сделать лаконичный вывод: "Их нет".

Уже вечером того же дня официальная представительница председателя Африканского союза Эбба Калондо обратилась через Twitter с вопросом к МИД ФРГ "не являются ли люди и животные Африки просто предметом для ваших шуток"? При этом она напомнила, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которая недавно посетила Эфиопию, также приезжала туда не для того, чтобы смотреть на животных.

"Африка - это нечто большее, чем континент для проведения Сафари", - подобные многочисленные отклики африканских пользователей появились под сообщением германского МИДа. Некоторые вообще расценили эту шутку берлинского ведомства как "дипломатическое фиаско".

"Распространяя" ужасные стереотипы", чтобы заработать геополитические баллы, Германия не получит друзей", - написала в Twitter директор африканской программы американского Фонда Карнеги Зайнаб Усман.

В Берлине все объясняют попыткой разоблачить ложь РФ в отношении Украины

В МИД Германии поспешили заверить, что сообщение с леопардом не имело целью кого-то обидеть. Там объясняют: эмодзи "леопард" имел в виду немецкие боевые танки Leopard, которые в будущем будут поставлять в Украину несколько европейских стран. "Мы хотели разоблачить ложь, которую Россия использует для оправдания своей империалистической агрессивной войны против Украины", - подчеркивается в сообщении ведомства.

На это Калондо написала в ответ: "Не извиняйтесь. Просто будьте осторожны. И уважайте нас, как мы уважаем Вас".

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