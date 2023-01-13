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Анналена Бербок (слева) в Эфиопии
Анналена Бербок (слева) в ЭфиопииФото: picture alliance/dpa
ПолитикаЭфиопия

Глава МИД ФРГ призвала Африку сплотиться с ЕС против Путина

Сергей Ромашенко
32 мин. назад

Африканский Союз отстаивает те же ценности, что и Евросоюз, заявила Анналена Бербок. Она отметила, что в противостоянии с Путиным Европа нуждается в поддержке партнеров во всем мире.

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Германия и Франция призвали Европейский Союз и Африканский Союз (АС) сплотиться в противостоянии российской вооруженной агрессии против Украины. "Мы, европейцы, в эти времена, когда наш миропорядок в Европе подвергается атаке путем российской агрессивной войны, нуждаемся в поддержке наших друзей и партнеров во всем мире", - заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в ходе визита в пятницу, 13 января, в столицу Эфиопии Аддис-Абебу, где находится штаб-квартира АС.

"В нашем общем мире мы можем справиться с этими общими кризисами и вызовами лишь сообща. Африканский Союз отстаивает те же ценности, что и Евросоюз - мир, безопасность и свободу. Поэтому для нас важно расширять сотрудничество между ЕС и АС. Это особенно важно во времена, когда глобальные кризисы накладываются друг на друга - нападение на европейский миропорядок, конфликты в Африке, климатический кризис и продовольственный кризис. Европа и Африка - соседи не только географически, но и в сердцах", - отметила Бербок.

Глава МИД ФРГ также вновь призвала провести реформу Совета Безопасности ООН. По словам Бербок, количество постоянных мест в Совбезе необходимо увеличить, причем два места забронировать для Африки.

"Агрессия России угрожает базовым принципам Устава ООН"

Сопровождающая Анналену Бербок глава МИД Франции Катрин Колонна подчеркнула, что многостороннее сотрудничество сейчас важнее, чем когда-либо. "Российская агрессия против Украины угрожает базовым принципам Устава ООН", - пояснила Колонна.

Со своей стороны председатель АС Муса Факи Махамат отметил плодотворное сотрудничество Африки с Европой, напомнив, что уже более десяти лет ЕС является важнейшим партнером АС в Сомали. "Германия и Франция особенно сильно поддерживают нас в борьбе с терроризмом и насилием в зоне Сахель", - подчеркнул Махамат.

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