Йоахим Гаук: Украина - явная жертва российской агрессии

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck) призвал ясно и решительно поддерживать Украину, обороняющуюся от российской агрессии. "В этой войне очевидно есть агрессор и жертва, здесь не так, как часто бывает в жизни, когда обе стороны каким-то образом виновны в конфликте. Здесь явно есть виновный и жертва", - заявил Гаук на полях Европейской молодежной конференции христианско-экуменического общества в Ростоке, где в пятницу, 30 декабря, он участвовал в полуденной мессе.

"Правильная политика поддерживает жертву нападения", - указал бывший германский президент. Он отметил, что ему с трудом дается политический пацифизм. "Пацифизм как индивидуальное решение заслуживает уважения и почета. Но политика пацифизма, которая не решается занять позицию, даже когда жертва и преступник очевидны, для меня непонятна ни в этическом, ни, собственно, и в религиозном плане", - сказал Гаук.

По словам экс-президента ФРГ, он выступает за решительную поддержку жертвы нападения. "Поэтому я благодарен, что наше правительство заняло позицию, а президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) даже говорил о зле, с которым мы столкнулись. В то же время я принадлежу к числу тех, что считает, что мы могли бы сделать чуточку больше, чтобы поддержать жертву нападения", - сказал Йоахим Гаук.

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