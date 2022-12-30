  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Энергетический кризис
Ситуация в Беларуси
Йоахим Гаук
Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

Йоахим Гаук: Украина - явная жертва российской агрессии

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Йоахим Гаук призвал решительно стоять на стороне Украины, подвергшейся нападению со стороны России. В данном конфликте виновата лишь одна сторона - Россия, убежден бывший президент ФРГ.

https://p.dw.com/p/4LaQL

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук (Joachim Gauck) призвал ясно и решительно поддерживать Украину, обороняющуюся от российской агрессии. "В этой войне очевидно есть агрессор и жертва, здесь не так, как часто бывает в жизни, когда обе стороны каким-то образом виновны в конфликте. Здесь явно есть виновный и жертва", - заявил Гаук на полях Европейской молодежной конференции христианско-экуменического общества в Ростоке, где в пятницу, 30 декабря, он участвовал в полуденной мессе.

"Правильная политика поддерживает жертву нападения", - указал бывший германский президент. Он отметил, что ему с трудом дается политический пацифизм. "Пацифизм как индивидуальное решение заслуживает уважения и почета. Но политика пацифизма, которая не решается занять позицию, даже когда жертва и преступник очевидны, для меня непонятна ни в этическом, ни, собственно, и в религиозном плане", - сказал Гаук.

По словам экс-президента ФРГ, он выступает за решительную поддержку жертвы нападения. "Поэтому я благодарен, что наше правительство заняло позицию, а президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) даже говорил о зле, с которым мы столкнулись. В то же время я принадлежу к числу тех, что считает, что мы могли бы сделать чуточку больше, чтобы поддержать жертву нападения", - сказал Йоахим Гаук.

Смотрите также:

Рождественская ярмарка в поддержку Украины

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Протесты в Берлине: украинcкий "фейк-референдум" и малозаметный пророссийский автопробег (23.10.2022)

Протесты в Берлине: украинcкий "фейк-референдум" и малозаметный пророссийский автопробег (23.10.2022)

В рамках необычной акции протеста украинские активисты требовали "аннексии" российского культурного центра, а пророссийский автопробег остался почти не замеченным.
Политика23 октября 2022 г.04:36 мин.
external

Президента ФРГ Йоахима Гаука проводили c поста с воинскими почестями (18.03.2017)

Президента ФРГ Йоахима Гаука проводили c поста с воинскими почестями (18.03.2017)

Срок полномочий президента ФРГ Йоахима Гаука истекает 18 марта. Накануне вечером его с воинскими почестями проводили с поста. С 19 марта федеральный президент - Франк-Вальтер Штайнмайер.
Политика18 марта 2017 г.00:49 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Терминал спутниковой системы Starlink в Изюме

Украина получила из Польши новую партию Starlink

Конфликты9 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW: карикатурно нарисованные президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин разговаривают по телефону. Путин поздравляет Си: "С наступающим!" В ответ китайский лидер говорит: "Нет, пожалуй, мы не будем наступать".

Что Путин и Си друг другу в новом году желают

Что Путин и Си друг другу в новом году желают

Политика5 ч. назад
Александра Герасименя завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио

Александра Герасименя: "Большие сроки дают от бессилия"

Александра Герасименя: "Большие сроки дают от бессилия"

Правосудие и закон5 ч. назад
Новогодние елки стоят на столе

Красно-зеленый Новый год. Как в Беларуси встречают праздник

Красно-зеленый Новый год. Как в Беларуси встречают праздник

Общество8 ч. назад
Здание МИД Украины

Почему Украина хочет укреплять связи со странами Африки

Почему Украина хочет укреплять связи со странами Африки

Политика16 ч. назад
Митинг солидарности с Украиной у здания бундестага в феврале 2022 года

Не только война и пандемия. Каким был 2022 год для Германии

Не только война и пандемия. Каким был 2022 год для Германии

Политика16 ч. назад
Символический вентиль на газовой трубе и флаги Германии и России

Как ФРГ так быстро преодолела зависимость от газа из России?

Как ФРГ так быстро преодолела зависимость от газа из России?

Экономика и бизнес17 ч. назад
На главную страницу