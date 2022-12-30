Кличко: Сейчас не время критиковать Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко назвал ошибкой критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского за плохое развертывание "Пунктов несокрушимости" - мест с теплом и электричеством, куда можно прийти при отключении энергии. Одновременно Кличко призвал "сделать все возможное, чтобы поддержать" президента, подчеркнув, что война - это "не время для политических игр". Об этом мэр украинской столицы заявил в интервью журналу Der Spiegel , опубликованному в пятницу, 30 декабря.

"У нас в Киеве больше пунктов обогрева, чем в любой другой области, а именно 500. Генераторы для них мы нашли без какой-либо поддержки со стороны государства. Критика Зеленского была ошибкой. Если наши граждане или наши партнеры за рубежом видят, что мы ищем врагов дома, это контрпродуктивно. Сейчас есть только один флаг, и он сине-желтый", - заявил Кличко.

В конце ноября Зеленский раскритиковал власти Киева за плохое развертывание "Пунктов несокрушимости". "Ожидаю от мэрии качественной работы. Профанацию с киевскими пунктами несокрушимости никто и никому не простит. Прошу посерьезнее. Как и ложь в отчетах разного уровня", - сказал Зеленский 25 ноября.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать его (Зеленского. - Ред.). Но никто не совершенен. В это непростое время важно не совершать ошибок. Не время для политических игр. Залог победы - единство", - ответил Кличко на просьбу Der Spiegel оценить действия Зеленского с начала вторжения.

Кличко - о первых днях вторжения

Вспоминая первые дни российского вторжения, Кличко назвал общение городских властей с руководством страны "хаотичным". "Никаких указаний мы не получали. Нам приходилось сначала принимать собственные решения, а затем согласовывать их с военными", - рассказал он. В то же время мэр Киева воздержался от любой персональной критики: "Сейчас не время искать виноватых. После победы можно все проанализировать, выявить ошибки".

Отдельно Кличко упомянул, что в ходе обороны Киева "было несколько ситуаций, в которых он едва выжил", допустив, что когда-нибудь расскажет об этом в автобиографии.

По словам Кличко, до начала войны он считал вторжение реальным и "бил в барабаны за формирование гражданской обороны", призывая готовиться. "Однако центральная власть заявляла, что все будет хорошо, войны не будет. Меня критиковали за то, что я разжигаю панику. Я отвечал: это не паника, мы должны быть готовы. Но никто не мог представить, что россияне пойдут на Киев. Мы были потрясены тем, как быстро россияне достигли границ города", - рассказал Кличко.

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