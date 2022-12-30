Чем важна Кременная и насколько ВСУ близки к ее освобождению

В конце года одним из ключевых участков фронта стал город Кременная, где ВСУ продолжают наступление. DW спросила военных аналитиков, в чем стратегическое значение города и почему рано говорить о его освобождении.

Кременную, где до войны проживало 20 тысяч человек, российские войска заняли в апреле, а уже в июле министр обороны России Сергей Шойгу отчитывался о захвате всей Луганской области. Ситуация резко начала меняться осенью, когда ВСУ сначала удалось освободить Харьковскую область, затем вернуть город Лиман и начать наступление в направлении Кременной, где была выстроена новая линия российской обороны. К концу декабря стало появляться все больше сообщений о возможном прорыве ВСУ на этом направлении, но и официальный Киев, и опрошенные DW военные аналитики предупреждают: о скором освобождении Кременной говорить рано.

Первые сообщения о возможном прорыве ВСУ в Кременной

Наступление Украины резко активизировалось 23 декабря, отмечал американский Институт изучения войны (ISW). Информацию об усилении давления ВСУ в этом районе подтвердили и прокремлевские источники. В "ЛНР" Кременную назвали приоритетным для ВСУ городом для штурма с трех направлений.

Глава Луганской области Сергей Гайдай 28 декабря сообщил об "успехах на направлении Сватово-Кременная", подчеркнув, что стремительных прорывов здесь ждать не стоит, поскольку у российских сил было время укрепить оборону и заминировать территорию. При этом, по его словам, военное командование российских войск на этом участке переместилось в другие населенные пункты, а из города были выведены гражданские сотрудники.

Украинские военнослужащие вблизи Кременной Фото: Ashley Chan/SOPA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance/dpa

На этом фоне в СМИ стали появляться сообщения о возможном скором освобождении Кременной. Об этом, например, написала американская The New York Times. Издание называет город "воротами" для наступления и освобождения Северодонецка и Лисичанска - важных промышленных центров Донбасса, которые Россия заняла после изнурительной летней кампании. Наконец, 29 декабря замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал Алексей Громов сообщил, что Украина продолжает наступление в районе Кременной и за неделю продвинулись в его направлении на 2,5 км.

Telegram-канал "Рыбарь", который связывают с создателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, 30 декабря предупредил, что в случае удара ВСУ большими силами в районе Кременной "существует угроза прорыва обороны российской группировки".

Об освобождении Кременной говорить рано

"Я могу сказать, что The New York Times - очень авторитетное издание, и у них, вероятно, хорошие источники. Однако на этом направлении продолжается уже некоторое время мощная работа наших подразделений, в том числе десантно-штурмовых, я думаю, что, когда там будет достигнут существенный результат, я обязательно сообщу нашей общественности. Пока надо запастись терпением и ждать официальных сообщений", - прокомментировал материал NYT спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

О скором освобождении Кременной говорить рано, соглашаются опрошенные DW военные аналитики. "Там идут очень ожесточенные бои, темп продвижение украинских сил небольшой, потому что российские войска оборудовали за три месяца инженерные сооружения для укрепления позиций", - подчеркивает украинский военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

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Еще один фактор, препятствующий быстрому наступлению, - это особенность местности, продолжает он. "Там лесные массивы, довольно тяжело вести боевые действия, поскольку нет простора для развертывания пехоты. Боевые действия идут в основном штурмовые, с боестолкновениями непосредственно в лесопосадках, в лесных массивах", - объясняет Жданов. Российская армия при этом предпринимает попытки встречного удара, сбивая тем самым темп наступления ВСУ, подчеркивает он.

Сказать, когда будет освобождена Кременная и удастся ли это сделать в принципе, сейчас очень трудно, соглашается эксперт Центра исследований безопасности в Швейцарской высшей технической школе Цюриха (ETH Zürich) Никлас Мазур (Niklas Masuhr). "Я думаю, что причина, по которой мы все больше слышим об этом городе, в том, что украинцы здесь относительно успешны - у нас нет полной картины, но выглядит так, что они успешней россиян в Бахмуте. Это создает такой контраст. Вдобавок Кременная выглядит точкой, на которой ВСУ сконцентрировали свой наступательный потенциал", - говорит Мазур.

В чем стратегическое значение Кременной для Украины

С военной точки зрения возвращение Кременной открывает для ВСУ "неограниченные возможности" в плане рассечения российской группировки в Донбассе, объясняет Жданов. "От Кременной можно пойти в трех направлениях: на Старобельск и Луганск, повернуть на юг - в сторону Северодонецка и Лисичанска или на север на Сватово, обойдя таким образом линию обороны Сватово-Кременная, которую Россия строила три месяца", - перечисляет он.

"Если Украина вернет Кременную, это вынудит россиян перебрасывать сюда больше сил для защиты региона", - считает Мазур. По его мнению, российский фронт необязательно "развалится" в случае потери Кременной, но инициатива перейдет Украине. "У них появятся варианты для дальнейшего развития событий. Они сами смогут решать, куда идти дальше, и россияне в такой ситуации будут вынуждены предугадывать следующий шаг ВСУ, что в свою очередь заставит их распределять свои силы, заставит их выделить больше ресурсов для защиты своих линий снабжения", - говорит аналитик.

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Если ВСУ удастся вместе с освобождением Кременной удержать Бахмут, это даст им серьезное преимущество в Луганской области и заставит российское командование перебросить в регион войска еще откуда-то, продолжает он. "В теории, это может ослабить российские позиции в Запорожье или, например, в Херсоне или Донецке. Что в свою очередь позволит украинцам проводить наступление там. Россиянам придется растягивать войска", - предсказывает Мазур.

Выбор между Бахмутом и Кременной

О наступлении ВСУ на Кременную неслучайно говорят параллельно с попытками России завоевать Бахмут. "Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы - а это значительные ресурсы, - чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", - говорил Зеленский 26 декабря.

Российский обстрел города Бахмут Фото: Libkos/AP/picture alliance

На нынешнем этапе Украина лидирует в событиях в Луганской области, добиваясь стабильного прогресса в районе Кременной, в это же время инициатива в Донецкой области принадлежит российским силам, хотя наступление на Бахмут обходится им дорого и уязвимо для контратаки ВСУ, сравнивает два направления руководитель исследовательских программ вашингтонского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман.

"Российское наступление на Бахмут не бессмысленно, но стратегически нецелесообразно, учитывая, что у России нет заметных возможностей для стремительного прорыва, даже если войска захватят Бахмут. Взятие города станет тактическим выигрышем в обмен на стратегические затраты боеприпасов и снаряжения", - констатирует он.

"Захват Бахмуат будет продвижением на 5-10 км вперед, за ним уже готова следующая линия обороны. А вот потеря Кременной может обвалить фронт", - соглашается Олег Жданов, который связывает штурм Бахмута с личными амбициями Евгения Пригожина.

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Российский же Генштаб, по мнению Жданова, отдает предпочтение сохранению Кременной. "Герасимов все правильно делает, как ни крути начальник Генштаба, и российское командование тоже учится воевать. Он прекрасно понимает, что удержание Кременной намного важнее взятия Бахмута на сегодняшний день. Может быть, поэтому они и перестали подбрасывать туда силы и средства", - рассуждает Жданов.

С такими же оценками выступило и Минобороны Великобритании. "Россия построила новые обширные оборонительные сооружения в районе (Кременной. - Ред.) и, вероятно, будет уделять первоочередное внимание удержанию линии здесь", - считают в британской разведке. По мнению ведомства, перед новым командующим западным ВО Евгением Никифоровым "почти наверняка" поставлена задача удерживать район Луганской области вокруг Кременной и Сватово.

Поможет ли мобилизация в РФ удержать Кременную

Мобилизация, которая поначалу была беспорядочной, собрала значительные силы и стабилизировала позиции российских войск в Луганской области, констатирует Кофман. Несмотря на определенный прогресс ВСУ в направлении Кременная-Сватово, крупных прорывов с момента развертывания там мобилизованных сил не было, указывает аналитик. "Мобилизация может и не решит качественные проблемы с набором кадров в российских вооруженных силах, но количество имеет значение", - заключает Кофман.

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Мобилизация в случае Кременной играет только роль массовости, считает Жданов. "Это не те люди, которые могут вести штурмовые действия, их бросают практически в качестве пушечного мяса. Единственное, что они создают на поле боя, - это численность и шальной шквальный огонь. Они затыкают дыры в плане восполнения потерь, но их тактическая подготовка на нулевом уровне", - говорит Жданов.

Никлас Мазур из Центра исследований в сфере безопасности университета ETH в Цюрихе призывает осторожно оценивать влияние мобилизации на ситуацию в Кременной. "Мы не знаем качество мобилизованных сил, которые Россия может перебросить. Вопрос в том, насколько они надежны. Обучение продолжается, нам нужно посмотреть, как будут действовать эти силы, когда и если они будут развернуты. Россияне пытаются обучать мобилизованных с учетом уроков войны, но насколько хорошо это удалось, никто не знает. Возможно, даже Суровикин и командование РФ не знает этого", - говорит он.

Вероятность крупного наступления ВСУ зимой

"Нынешняя стратегия России, по-видимому, сосредоточена на том, чтобы выиграть время и собрать более крупные силы, состоящие из мобилизованных солдат с лучшей подготовкой и снаряжением, чем те, которые уже развернуты", - считает Кофман. По его словам, из-за условий местности и более высокой плотности сил маловероятно, что российская оборона окажется такой же уязвимой, как в сентябре в Харькове.

"Киев будет пытаться поддерживать давление на российские силы в течение зимы, будь то их истощение или наступательные операции. Хотя зимние условия усложняют наступление, Украина имеет больше возможностей для его проведения, чем Россия, и в ближайшие месяцы возможно крупное зимнее наступление", - предсказывает Кофман.

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