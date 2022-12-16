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Украинская артиллерия в БахмутеФото: Bulent Kilic/AFP
ПолитикаУкраина

Почему Россия так стремится взять Бахмут: оценка эксперта

Марина Барановская
7 мин. назад

Почему армия РФ, несмотря на огромные потери, упорно пытается захватить Бахмут? Насколько важно сражение за город для хода войны в Украине? Интервью DW с австрийским генералом Вальтером Файхтингером.

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Кровопролитные бои за Бахмут в центральной части Донбасса идут уже несколько месяцев. К середине декабря город остается самой горячей точкой на всей линии фронта. Потери ВСУ и российской армии, судя по появляющимся в Сети видео, настолько высоки, что и в Украине, и в РФ битву за Бахмут называют "бахмутской мясорубкой". Город практически полностью разрушен российскими ударами, его инфраструктура уничтожена, но войска РФ и ЧВК Вагнера продолжают атаки Бахмута.

Почему он столь значим для обеих сторон и насколько важно это сражение для хода всей войны в Украине? Интервью DW с австрийским экспертом по военно-политическим вопросам, экс-руководителем Института укрепления мира и управления конфликтами Академии национальной обороны Вооруженных сил Австрии, генералом Вальтером Файхтингером (Walter Feichtinger).

DW: Украина и Россия уже пятый месяц ведут ожесточенные бои за Бахмут. Как вы оцениваете ситуацию на сегодняшний день?

Вальтер Файхтингер: То, что этот город на протяжении месяцев остается центром боевых действий, с оперативной и с военной точки зрения на сегодняшний день не совсем понятно. Естественно, возникает вопрос: почему несколько месяцев маленький город и его окрестности так защищают? За что проливается столько крови - и военных, и бедных мирных жителей? У меня есть этому только одно объяснение: дело в невероятной символической важности Бахмута для дальнейшего хода боевых действий и успеха обеих сторон.

- А в чем заключается символическая важность Бахмута?

Вальтер Файхтингер
Вальтер ФайхтингерФото: privat

- С точки зрения символики, бои за Бахмут - это фактически война внутри войны. Именно на этом участке сейчас сосредоточены усилия и намерения обеих сторон. Украина дает понять, что в состоянии не только отстоять свои территории, но и вернуть их обратно. Российская армия, в свою очередь, хочет продемонстрировать, что ее положение позволяет ей - если она приложит соответствующие усилия и будет готова на жертвы - завоевать все территории, которые она сочтет необходимым.

И есть еще третий аспект, который нельзя недооценивать: это группировка ЧВК Вагнера. Они участвуют в боях за Бахмут очень активно и интенсивно, стремясь, с одной стороны, продемонстрировать Украине, что они сильнее регулярных российских войск, а с другой - показать политическому руководство России, что именно они - самое мощное оружие, самый сильный козырь в этой борьбе.

- Помимо символического значения, чем Бахмут так важен для российских войск? Город фактически весь разрушен, инфраструктура полностью уничтожена ракетными ударами РФ. Почему же ее армия так стремится его захватить?

- На мой взгляд, для российского командования важно во что бы то ни стало завоевать этот город, чтобы в этом году добиться хоть какого-то военного успеха. Политическая цель в данном случае сочетается с военной. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, что Бахмут находится в центральной позиции, которая впоследствии может стать плацдармом для российской армии в ее попытках завоевать остальную часть Донецкой области или продвинуться дальше в этом регионе. Поэтому если российской стороне удастся захватить город, то Украина утратит важный опорный пункт в обороне, а Россия получит хорошую стартовую позицию для наступления в следующем году. 

- В боях за Бахмут обе стороны несут огромные потери, возможно, самые крупные за несколько месяцев. Можно ли сказать, что у кого-то из противников есть стратегическое преимущество?

- На данный момент я не вижу стратегического преимущества ни у одной из сторон. Разве что невероятную решимость российской стороны победить в этой битве. Такой решимости в других боях не было. И это может стать решающим моментом в битве. 

- Почему украинские войска держатся за Бахмут и не принимают решение отступить?

- С одной стороны, речь идет о символическом значении города, о котором я уже упоминал: украинские войска не хотят уступать ни одного сантиметра, а хотят отвоевать свои территории. С другой стороны, ВСУ создавали оборонительные рубежи в этом районе в течение многих недель и месяцев. И если им придется отступить, они вынуждены будут строить новую линию обороны. А это требует времени и сил и, конечно, является оперативным недостатком.

- Какую военную тактику применяет российское командование?

- Российская сторона в последние недели, похоже, изменила тактику: они больше не атакуют масштабно по всему фронту, а пытаются продвигаться меньшими группами. Это тактика своеобразных булавочных уколов, которая лишает обороняющуюся сторону возможности развернуть силы для массированного удара, а заставляет распределять их.

А разделение военных сил - это всегда очень опасный момент в любом бою. Это означает, что перед ВСУ стоит задача сохранить сплоченность оборонительных порядков, а не попасться на тактические уловки противника, например, перебросив силы не на тот участок фронта, где будет нанесен основной удар, а в трех-пяти километрах от него.

- Можно ли назвать военную ситуацию в Донбассе кризисной для украинской армии?

- Я бы не назвал это кризисом, потому что украинская армия не увязла в обороне. Напротив, она, как и прежде, старается перейти в наступление. И не только в Бахмуте, но и в соседнем регионе, где Украина неоднократно пыталась отвоевать свои территории. Иными словами, это ни в коем случае не кризис. Это очень сложная ситуация. В случае с Бахмутом речь идет о том, кто одержит победу. Ее высокое символическое значение является важным, но не решающим фактором для хода всей войны.

- Некоторые факты говорят о том, что украинская армия собирает новую группировку для контрнаступления. Так, например, те войска, которые высвободились после освобождения Херсонской области, до сих пор не были переброшены в Донбасс. Насколько, на ваш взгляд, вероятен вариант нового наступления ВСУ и на каком направлении оно может происходить?

- Конечно, следует ожидать, что Украина приложит все усилия, чтобы продолжать отвоевывать свои территории. Для этого необходимо начать новое наступление и иметь в своем распоряжении соответствующие силы. По сути, ВСУ уже добились крупного успеха и, предположительно, у них высвободилось несколько тысяч человек, которых можно перебросить на другие участки. Но, конечно же, украинское руководство не раскрывает своих планов.

Есть основания полагать, что дальнейшее наступление будет происходить в Донецкой области. Но, возможно, ВСУ также захотят продвинуться на юг, на побережье Азовского моря, чтобы перерезать сухопутный коридор россиян (в Крым. - Ред.). Вероятно, в ближайшие два-три месяца станет ясно, сколько сил Украина сможет мобилизовать и в каком направлении начнется продвижение. Я также могу предположить, что вначале украинские войска могут имитировать наступление, чтобы отвлечь внимание от реальных планов.

- А каких действий, на ваш взгляд, следует ждать в ближайшие месяцы от России?

- Россия в данный момент придерживается двойной стратегии. С одной стороны, она продолжает наносить ракетные удары по всей Украине, чтобы деморализовать население и тем самым усилить давление на политическое руководство Украины. Вторая часть стратегии заключается в строительстве укреплений и оборонительных линий на захваченных территориях, чтобы предотвратить украинское наступление и подготовиться к нему.

Однако нельзя исключать, что Россия также попытается вновь мобилизовать свои войска, сконцентрировать их, создать новую группировку для наступления и попытаться продвинуться дальше. В этом случае, на мой взгляд, наиболее вероятной целью была бы территория Донецкой области.

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