В боях под Бахмутом погибли пятеро добровольцев из Грузии

На 284-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 4 декабря (время московское).

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Пятеро грузинских добровольцев, сражавшихся на стороне ВСУ, погибли 3 декабря в боевых действиях в районе города Бахмут в Донецкой области, сообщает посольство Украины в Грузии на своей странице в Facebook . Ведомство приводит имена погибших: это Авто Руруа, Роланд Кварацхелия, Ромео Пичхая, Мераб Аладашвили и Бадри Маркелия.

Хроника событий 4 декабря 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 3 декабря 14.00 - 23.59 >>>

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