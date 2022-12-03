США: Снижение темпов войны в Украине продлится месяцы

На 284-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 4 декабря (время московское).

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Россия вывезла всех сотрудников оккупационной "администрации" и "полиции" из города Олешки, расположенного на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает спикер Одесской ОВА Сергей Братчук со ссылкой на украинский Центр национального сопротивления. По данным объединения, также были вывезены члены семей этих лиц.

Ранее бойцы отряда аэроразведки "Карлсон" ВСУ опубликовали видео, на котором показан поднятый украинский флаг на строительном кране. По словам бойцов, флаг был поднят неподалеку от Олешек.

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Виктория Нуланд в Киеве, 3 декабря 2022 года Фото: Roman Gritsyna/AP Photo/picture alliance

Президент РФ Владимир Путин не искренен, когда говорит о желании Москвы возобновить переговоры с Украиной, заявила заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд. По ее словам, "дипломатия - цель каждого", но для этого нужно иметь готового к переговорам собеседника. "И совершенно ясно, будь то атаки на энергетику, будь то риторика Кремля и его общий подход, что Путин не искренен и не готов к этому", - утверждает представительница Госдепа.

Нуланд отметила, что о нежелании Москвы перейти к дипломатии также говорит реакция Кремля на одно из последних заявлений президента США Джо Байдена. Если Путин заинтересован в прекращении войны, Вашингтон готов обсуждать это, ранее указал американский лидер. Но Кремль в ответ на это заявил, что "поиск почвы для переговоров" усложняет непризнание со стороны США аннексии украинских территорий Россией. По словам Нуланд, эта реакция показывает, насколько Москва "несерьезна".

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В Африку прибыло первое судно в рамках международной программы Grain from Ukraine ("Зерно из Украины") с 25 000 тонн пшеницы для Эфиопии, сообщили в офисе украинского президента Владимира Зеленского. По его данным, продовольствие доставлено в порт Дорале, который расположен на территории Джибути и связан железной дорогой с Эфиопией, не имеющей выхода к морю.

В порту Черноморска завершается загрузка второго судна, на котором Эфиопии передадут 30 000 тонн пшеницы, а третье судно доставит 25 000 тонн пшеницы в Сомали. Украина планирует в рамках программы отправить более 60 судов с продовольствием, подчеркнул Киев. Для исполнения этой инициативы привлечены свыше 180 млн долларов США, добавили в офисе президента.

Разведка США: Снижение темпов войны в Украине продлится месяцы

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По оценке США, снижение активности боевых действий в Украине продлится еще несколько месяцев, заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс на брифинге. При этом американская разведка не видит никаких признаков того, что воля защищающих страну украинцев может быть сломлена, отметила чиновница. Между тем Россия не способна сама производить боеприпасы в достаточном количестве для того, чтобы заменить снаряды, расходуемые войсками РФ в Украине, указала Хейнс.

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Давид Арахамия Фото: DW/L. Gryshko

Киев готов предоставить РФ гарантии безопасности, но для этого российские войска должны покинуть территорию Украины, а сама Россия - выплатить репарации, выдать военных преступников и "добровольно сдать ядерное оружие", заявил руководитель фракции правящей партии "Слуга народа" в Верховной раде и глава украинской делегации на проходивших весной переговорах Украины и России Давид Арахамия.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон указал, что западные страны "должны проработать вопрос" о том, как они "дадут "гарантии России, когда она вернется за стол переговоров".

Хроника событий 3 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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