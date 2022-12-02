На 283-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. DW следит за развитием событий субботы, 3 декабря (время московское).

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За минувшие сутки украинские военные отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области, сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ. По данным украинского командования, войска РФ нанесли пять ракетных и 27 авиационных ударов, а также совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре и позициям ВСУ вдоль линии соприкосновения. Украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Отмечается, что за минувшие сутки украинские военные сбили вражеский вертолет и шесть беспилотников типа "Орлан-10". Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили пять пунктов управления, два склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, а также четыре других важных объекта россиян. По данным Генштаба, сохраняется угроза вражеских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

ISW: РФ хочет вынудить Запад сделать опережающие уступки

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Россия пытается воспользоваться стремлением Запада вести диалог, чтобы создать динамику, при которой западные официальные лица будут вынуждены пойти на опережающие уступки в надежде убедить РФ вступить в переговоры, пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW). По их словам, заявления президента РФ Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова свидетельствуют о том, какими могут быть некоторые из таких желаемых предварительных уступок. В частности, речь идет о сокращении западной финансовой и военной помощи Украине, признании незаконной аннексии Россией украинских территорий и ограничении военных действий НАТО и Запада в Европе. "Кремль также сохраняет расплывчатость в формулировках относительно предмета переговоров, вероятно, чтобы убедить западных официальных лиц начать переговорный процесс без четкого определения, будут ли такие переговоры направлены на прекращение огня, мирный процесс или окончательное мирное соглашение", - отмечает ISW. Эксперты уверены, что только Россия извлечет выгоду от временного соглашения с Украиной и западными странами, которое создало бы паузу в боевых действиях и позволило бы РФ укрепить вооруженные силы для будущих военных операций ради достижения максималистских целей в Украине.

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Канада расширила санкции против иранских юридических и физических лиц. Штрафные меры, в частности, коснутся дочерней компании Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Baharestan Kish Company, помогающей разрабатывать боевые дроны Shahed, иранской грузовой авиакомпании Safiran Airport Services, координировавшей доставку дронов на борту российских военных самолетов. Всего под новые санкции Канады за нарушения прав человека и дестабилизацию мира и безопасности попали четыре физических и пять юридических лиц.

ОК "Юг" сообщило об угрозах российских ударов с Черного моря

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Оперативное командование (ОК) "Юг" сообщило об угрозе российских атак с Черного моря. "Корабельная группировка врага в настоящее время увеличилась и состоит из 18 единиц, четыре из которых оснащены 24 ракетами "Калибр" и готовы к применению", - заявила пресс-секретарь ОК Наталия Гуменюк в эфире телемарафона. Она обратилась к жителям страны с призывом быть готовыми и правильно реагировать на сигналы воздушной тревоги .

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Госдепартамент США присвоил ЧВК Вагнера на основании ее действий в Центральноафриканской Республике статус организации, вызывающей особую озабоченность. В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена на тему свободы вероисповедания, обнародованном в пятницу, 2 декабря, указывается, что в тот же список, наряду с ЧВК Вагнера, попали следующие организации: "Аш-Шабаб", "Боко Харам", "Хайят Тахрир аш-Шам", "ИГИЛ - Большая Сахара", "ИГИЛ - Западная Африка", "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" и движение "Талибан". Ранее, 1 декабря, в Конгрессе США был представлен двухпартийный проект закона, предусматривающего, в том числе, признание ЧВК Вагнера иностранной террористической организацией.

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В течение пятницы россияне нанесли 76 ударов по приграничным районам Сумской области из различных видов вооружения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Ударам подверглись Середино-Будская, Знобь-Новгородская, Краснопольская и Белопольская общины.

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Страны "Группы семи" (G7) и Австралия поддержали введение потолка цен на российскую нефть, поставляемую морским путем. Цель ограничения цены на нефть из РФ, как заявлено авторами инициативы - сократить прибыли Москвы, необходимые для финансирования войны, развязанной против Украины, а также стабилизировать мировой энергетический рынок.

Херсон после ракетных ударов россиян остался без электричества

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Херсон после ракетных ударов россиян (фото из архива: 24 ноября) Фото: Bernat Armangue/AP/picture alliance

Херсон вечером 2 декабря вновь подвергся ракетным ударам российских войск. Как сообщается в Telegram-канале главы Херсонской областной военной администрации Ярослава Янушевича, при обстреле повреждены электросети и город снова остался без света.

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Вечером 2 декабря в Запорожье и области была объявлена воздушная тревога, раздавались звуки взрывов. Об этом сообщил в Telegram телеканал "Суспільне". Людей призвали находиться в укрытиях. Официальных комментариев пока не поступало.

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Из-за последствий войны рейтинговое агентство S&P понизило прогноз роста экономики Литвы со "стабильного" до "негативного" - "А+/А-1". Эксперты агентства считают, что война, развязанная Россией против Украины, вероятно, затянется и это создаст высокую нагрузку на экономику, в частности, небольших государств в регионе. По прогнозу S&P, в Литве в первой половине 2023 года начнется рецессия.

Владимир Зеленский наградил вернувшихся из плена украинцев

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Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды освобожденным из российского плена военнослужащим. Видеозапись церемонии награждения он опубликовал позже на своей странице в Facebook.

В трех указах президента Украины от 2 декабря о представлении к наградам - 50 имен. Кроме прочего, там указана парамедик-доброволец Нацгвардии Екатерина Полищук, а также марокканец Брагим Саадун и британцы Шон Пиннер и Эйден Аслин. Зеленский вручил военнослужащим награды "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, ордены Данила Галицкого, медали "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

По словам президента , с начала российского вторжения из плена был освобожден 1331 украинец.

Хроника событий 2 декабря 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 2 декабря 00.00 - 13.59 >>>

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