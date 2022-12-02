Зимой ситуация на фронте в Украине изменится. В чью пользу?

Для продолжения войны в Украине войскам РФ срочно нужна передышка. Это открывает украинцам новые возможности, однако для их реализации ВСУ нуждаются в боеприпасах, считают эксперты.

Размокшие от дождя поля, лужи на разъезженных транспортом проселочных дорогах - распутица доминирует на фронтовых фото и видео из Украины с момента освобождения Херсона украинскими войсками в начале ноября, как на юге так, и на востоке страны. Кроме того, как заметил мэр Киева Виталий Кличко, Россия "пытается вбомбить украинцев в самую страшную зиму со времен Второй мировой войны". По всей Украине электричество у людей есть всего лишь по несколько часов в день.

С помощью пунктов обогрева и электрогенераторов власти пытаются помочь людям пережить нынешнюю ситуацию. России действительно удалось "нанести серьезный ущерб украинской критической инфраструктуре", который невозможно быстро устранить, сказал DW Нико Ланге (Nico Lange), эксперт по международной безопасности, экс-глава руководящего штаба в министерстве обороны ФРГ.

Трансформторная станция "Укрэнерго", частично разрушенная в результате российского ракетного обстрела Фото: Ed Ram/Getty Images

Комплектующие и сменные блокидля ремонта трансформаторных станций и других объектов энергетической инфраструктуры поставляются в Украину, однако на их восстановление потребуется много времени, говорит Ланге. Евросоюз должен готовиться к новой волне беженцев из Украины, спасающихся от холода. Не стоит ждать, "пока появятся фото замерзших людей в Украине", новая волна беженцев в Европу входит в расчеты Путина, говорит Маргарете Кляйн (Margarete Klein), эксперт берлинского фонда "Наука и политика" (SWP), консультирующего правительство ФРГ. По ее мнению, Кремль старается внести раскол в ЕС в то время, когда в отдельных европейских странах снижается готовность принимать беженцев.

Высокие российские потери

Однако, похоже, российские ракетные удары преследуют еще одну цель: армия РФ срочно нуждается в передышке, поскольку "несет большие потери в живой силе и технике", говорит Кляйн. Солдаты, которых мобилизовали осенью, по всей видимости, принесли мало пользы российской армии. "Чтобы повысить боеспособность армии, недостаточно быстро отправить на фронт плохо подготовленных и плохо оснащенных резервистов", - отмечает она. Они, прежде всего, являются "пушечным мясом". По словам Кляйн, Кремлю нужно время, чтобы обучить мобилизованных, особенно с учетом того, что многие потенциальные инструкторы сами находятся на фронте.

Поэтому одна из главных стратегических целей украинской армии в эту зиму - не дать российским войскам времени на передышку. Зимние морозы могут дать преимущество ВСУ, в то время как гражданскому населению угрожает гуманитарная катастрофа.

Морозы помогут украинцам использовать свои преимущества

На востоке Украины, где Россия оккупировала большую часть Луганской области, украинским войскам нужно, чтобы замерзла земля, говорит Нико Ланге. Особенно на северо-востоке страны у ВСУ большое количество колесной техники. И чтобы использовать свое преимущество - высокую мобильность, украинцам нужно, чтобы наступили морозы.

Осенняя распутица осложняет военные действия Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

На фронте в Донбассе Россия использует свое превосходство в артиллерии, прежде всего, в реактивных системах залпового огня "Град", которыми она ежедневно интенсивно обстреливает украинские позиции. Снаряды для этих РСЗО, принятых на вооружение еще в СССР, Россия может производить в большом количестве. Поэтому для украинцев очень важно нарушить снабжение российской армии на фронте - с помощью западных артиллерийских систем на колесном шасси, как, например, французских гаубиц Caesar. Им нужна замерзшая, твердая земля, а не слякоть. И действительно, согласно прогнозу, в ближайшие дни на северо-востоке Украины установится морозная погода. "Когда замерзнет земля, думаю, у украинской стороны появится больше возможностей", - говорит Ланге.

В течение ближайших недель должна быть решена крупная проблема, с которой также столкнулась украинская армия: интенсивное использование западной артиллерии приводит к ее высокому износу. До середины декабря в Словакии, неподалеку от украинской границы, должен быть построен центр по ремонту военной техники, такой как немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000, заявила газете FAZ глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht). По ее словам, сервисный центр строят немецкие компании по поручению правительства ФРГ, и ему будет предоставлена партия запасных частей в количестве около 14 тысяч штук.

Война превращается в гонку за боеприпасами

"Украине очень важно не упускать возможность действовать в подходящий момент. Украинская армия показала, что способна очень хорошо использовать слабости российской стороны", - говорит эксперт SWP Маргарете Кляйн. Однако украинским войскам не хватает боеприпасов, отмечает Нико Ланге: "Украина, например, расходует ракеты для систем ПВО быстрее, чем производят новые". Это касается и артиллерийских снарядов, в то время как Россия может иметь в распоряжении почти неограниченное их число. Чего не скажешь о российских частично управляемых ракетах средней дальности.

И поэтому эта война теперь превращается в гонку за боеприпасами. По словам Ланге, Путин рассчитывает на то, что у украинской ПВО скоро закончатся ракеты. В то же время 50 государств, которые входят в контактную группу по Украине во главе с США, поставляют Киеву дополнительные зенитные комплексы. "ПВО Украины работает все лучше, - говорит Ланге. - Россия реагирует на это и в своей воздушной войне запускает еще больше ракет средней дальности и беспилотников по гражданской инфраструктуре Украины".

Из-за санкций России трудно пополнять арсенал ракет

Однако Кремлю становится все труднее продолжать действовать в том же духе. По словам эксперта, как показывают фотографии из Украины, Россия уже использует ракеты, которые на самом деле относятся к стратегическому резерву. "А из-за санкций Россия не может просто восполнить запасы этих ракет, потому что у нее нет для этого чипов и технологий", - говорит Ланге.

Жителям Киева раздают горячее питание Фото: Jeff J Mitchell/Getty Images

Зимняя фаза войны России против Украины будет напоминать перетягивание каната. Исход, очевидно, зависит от того, сможет ли Киев с помощью Запада сгладить гуманитарный кризис, будет ли еще больше усилена украинская ПВО, и сможет ли украинская армия тактикой точечных ударов по всей линии фронта не дать россиянам времени на передышку. Лишь немногие эксперты видят шансы на скорый мир в Украине. Наоборот: "В данный момент я не вижу у российской стороны желания серьезно вести переговоры", - говорит Маргарете Кляйн.

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