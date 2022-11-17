Контактная группа объявила о новых поставках оружия Киеву

Ряд государств - участниковКонтактной группы по обороне Украины (так называемыйформат "Рамштайн") на своей 7-й встрече, закончившейся в онлайн-формате поздно вечером в среду, 17 ноября, объявили о новых поставках вооружений Киеву. "Германия продолжила крайне необходимые поставки противовоздушных средств, артиллерии и боеприпасов для РСЗО. Греция объявила о важной передаче артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров", - сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Канада в свою очередь выделит Киеву помощь на 34 млн долларов. В частности, речь идет о зимней экипировке для военных, камерах для беспилотников, спутниковых снимках. Отмечается, что Канада "остается одним из крупнейших доноров зимнего снаряжения".

Швеция выделит Украине военную помощь на 287 млн евро, в том числе средства ПВО. Испания передаст два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Hawk и ракеты к ним. Кроме того, Польша обязалась поставить дополнительное артиллерийское и противотанковое вооружение, а также средства противовоздушной обороны малой дальности.

"Вся эта помощь будет иметь важное значение - как и координация нашей помощи по безопасности, которую делает возможной эта Контактная группа", - подытожил глава Пентагона.

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