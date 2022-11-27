Компании ФРГ усилят помощь украинскому энергосектору

На 277-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 27 ноября (время московское).

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Вследствие российских обстрелов в Украине пострадало уже около 32 тысяч гражданских объектов и более 700 объектов критической инфраструктуры, заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона. По словам Енина, которого цитирует "Украинская правда", это прежде всего частные или многоквартирные дома мирных жителей, а также аэродромы, мосты, нефтебазы, электрические подстанции и другие подобные объекты. "Лишь 3 процента от количества зафиксированных обстрелов - это военные объекты", - отметил он. Первый замминистра также сообщил, что на данный момент 524 населенных пункта в семи регионах Украины имеют проблемы с электроснабжением.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу со статс-секретарями при министре по вопросам экономики и защиты климата ФРГ Франциской Брантнер (Franziska Brantner) и Штефаном Венцелем (Stefan Wenzel), а также руководителями ведущих германских энергетических компаний, сообщается на сайте украинского правительства . Во встрече также приняли участие заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков и глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Галущенко рассказал участникам встречи, что в результате масштабных ракетных обстрелов со стороны России пострадало около 50 процентов всей энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому сейчас энергетические компании нуждаются в оборудовании и материалах для ремонта энергетических объектов и восстановления устойчивого энергоснабжения потребителям. Германская сторона заверила украинскую в полной поддержке. Представители энергетических компаний подчеркнули, что приложат все усилия для расширения и ускорения помощи энергетическому сектору Украины.

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На конец недели специалисты смогли стабилизировать работу украинской энергосистемы, однако дефицит мощности остается на уровне 20%. Об этом написал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook. "Более 1000 специалистов ежедневно работают над ремонтом сетей", - добавил он.

Минобороны РФ: В районе Днепра уничтожены свыше 100 снарядов HIMARS

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ВС РФ за сутки уничтожили в районе Днепра склад боеприпасов, где хранились более 100 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Кроме того, по его данным, "уничтожены более семи тысяч крупнокалиберных артиллерийских снарядов иностранного производства". Подтверждения украинской стороны пока не поступало.

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В США на законодательном уровне потребуют более тщательной проверки военной помощи в размере 20 млрд долларов (19,2 млрд евро), направленной президентом Джо Байденом Украине. Об этом передала газета The Washington Post. По ее данным, решение получило двухпартийную поддержку. До этого республиканцы, заручившиеся большинством в Палате представителей, заявили о готовности сделать расследование деловых связей президента Джо Байдена и членов его семьи своим главным приоритетом в рамках работы Конгресса США нового созыва.

Бывший астронавт Скотт Келли посетил больницу в Киеве

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Бывший американский астронавт Скотт Келли, являвшийся рекордсменом среди американских специалистов по продолжительности пребывания в космической экспедиции, посетил самую большую детскую больницу Украины "Охматдыт" в Киеве.

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В результате удара ВС РФ по Днепру 26 ноября погиб один человек. Об этом написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. "Только что спасатели достали тело из-под завалов разрушенных ракетой складов", - отметил он. Во время атаки пострадали 13 человек, трое остаются в больницах, указал Резниченко.

Каунас поддерживает работников культуры и беженцев из Украины

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Второй по величине город Литвы - Каунас - поддерживает работников культуры и беженцев из Украины. В здании старого почтамта создали творческий центр, где проводятся занятия, арт-терапия для детей, предоставляется психологическая поддержка и организованы языковые курсы. Война - "это - большой шок, эмоциональный и психологический, для всех жителей страны, поскольку литовцы с сочувствием относится к ситуации в Украине", отметила куратор международных художественных проектов Виргиния Виткиене.

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На фоне агрессивной войны России в Украине вспомнили о 90-й годовщине Голодомора. Главы правительств Бельгии и Польши Александер де Кроо и Матеуш Моравецкий, а также премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните выразили в Киеве свою поддержку Украине. Глава фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал отдельные государства к большей солидарности в размещении беженцев. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что его страна не будет "сломлена". Украинцы "прошли через ужасные вещи", отметил украинский лидер. "Раньше они (ВС РФ. - Ред.) хотели уничтожить нас голодом, теперь - темнотой и холодом", - добавил он.

Глава "Энергоатома": ВС РФ могут готовиться к выходу с ЗАЭС

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Российские военные могут готовиться к выходу с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Такое мнение высказал глава украинского "Энергоатома" Петр Котин. "Такое впечатление, что они собирают чемоданы", - заявил Котин. Официального подтверждения этой информации пока нет.

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В рамках пакета помощи Великобритания предоставила ВС Украины модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2 с лазерным наведением. Это подтвердили в британском Минобороны. "Помощь сыграла решающую роль в сдерживании российского продвижения", - указали в британском оборонном ведомстве.

Премьер Бельгии шокирован убийствами в Буче

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Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо посетил Бучу на второй день своего визита в Украину. Глава бельгийского кабмина написал, что "шокирован и испытывает гнев". "Как можно быть настолько жестокими?" - написал он в Twitter. "Бельгия будет продолжать бороться против безнаказанности виновных в варварских военных преступлениях, совершенных здесь российскими войсками", - подчеркнул Де Кроо.

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Олаф Шольц Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) "с трудом себе представляет" ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода "Северный поток - 2". Такое мнение Шольц высказал в интервью журналу Focus. Глава кабмина ФРГ также подчеркнул, что вокруг Европы не будет выстроена стена.

Глава МИД Эстонии не считает, что РФ серьезно ослаблена

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур не считает, что РФ серьезно ослаблена даже после девяти месяцев войны в Украине. "Российские флот и военно-воздушные силы остались более или менее такими же, как и до войны", - отметил Певкур в беседе с агентством dpa во время визита в Берлин. Сухопутные войска РФ понесли потери, они с течением времени получат пополнение и вернутся к численности до 24 февраля или даже больше. Россия также извлечет уроки из военного опыта, считает Певкур. "У нас нет оснований полагать, что угроза со стороны России или что угроза для НАТО уменьшилась", - добавил он. Эстония планирует потратить на оборону 2,84% от валового внутреннего продукта в следующем году. В 2024 году этот показатель должна вырасти до 3,2% - намного выше общей цели НАТО в 2%.

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Члены движения "Феминистское антивоенное сопротивление" и инициативная группа матерей мобилизованных и солдат - срочников подписали открытое письмо. Обращение адресовано председателю Комитета по социальной политике Совета Федерации Инне Святенко, председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной и другим членам этих комитетов. "Мы требуем вывода войск с территории Украины, возвращения всех солдат домой, защиты солдат - срочников от участия в любых военных действиях, принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия, достойной материальной поддержки детства и материнства", - подчеркивается в послании.

Глава ОВА: За сутки ВС РФ 54 раза обстреляли Херсонскую область

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За сутки 26 ноября ВС РФ 54 раза обстреляли Херсонскую область. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич. В результате обстрелов один человек погиб, двое получили ранения.

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Двадцать из 30 стран-членов НАТО значительно исчерпали военные ресурсы для отправки оружия в Украину, сообщил газете The New York Times (NYT) представитель Североатлантического альянса. Однако остальные государства - в состоянии предоставлять значительные вооружения. Речь идет, в частности, о таких крупных союзниках, как Франция, Германия, Италия и Нидерланды, добавил собеседник издания.

Хроника событий 27 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 26 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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