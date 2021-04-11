Работа мечты - астронавт: кто полетит на МКС в 2022 году?

Без малого 22600 заявок (в том числе - 3700 из Германии) с просьбой о зачислении в команду астронавтов поступило в Европейское космическое агентство (ESA) за период с 31 марта, когда там был открыт набор для новой программы подготовки астронавтов для полетов на МКС.

В нынешнем году заинтересованных в том, чтобы полететь в космос, оказалось значительно больше, чем во время предыдущего набора потенциальных сотрудников ESA в 2008 году. Тогда в конкурсе приняли участие около 8400 человек. И, как заявил в среду, 23 июня, в Париже генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер (Josef Aschbacher), из-за большого числа желающих попасть в отряд астронавтов конкуренция на сей раз особенно жесткая.

Требования к соискателям

Изначально прием заявок планировали закончить 28 мая, однако позже эти сроки были продлены до 18 июня. Отбор кандидатов состоит из шести этапов и займет 18 месяцев. Команда астронавтов будет сформирована в конце 2022 года. В ESA требуются от четырех до шести астронавтов на постоянной основе и максимум 20 сотрудников для "резерва".

Доля женщин среди кандидатов выросла почти до 24 процентов. В прошлый раз она составляла лишь около 15 процентов. Больше всего заявок - 7100 - подано из Франции. В Австрии желающих увидеть Землю из космоса оказалось без малого 460 человек, в Швейцарии - 670. Впервые в ESA открыта вакансия астронавта с ограниченными возможностями здоровья. На нее претендуют свыше 200 человек.

Какие требования предъявляются к кандидатам? Они должны иметь по меньшей мере степень магистра в сфере естественных наук, инженерии, математики или компьютерных наук. Возраст - до 50 лет. Также существуют определенные требования, касающиеся роста и веса соискателя.

В настоящее время самыми известными астронавтами из Германии являются Александр Герст (Alexander Gerst), которого часто называют Астро-Алекс (Astro-Alex), и Маттиас Мауэр (Matthias Mauer). Они входят в состав команды ESA. Из всех немецких астронавтов дольше всех в космосе находился Александр Герст. Его последняя космическая экспедиция продолжалась с 6 июня по 20 декабря 2018 года.

Смотрите также: