 ″Если бы Украине передали системы HIMARS в январе!″ | Новости и аналитика о Германии, России, Европе, мире | DW | 20.08.2022

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"Если бы Украине передали системы HIMARS в январе!"

В подкасте DW "Геофактор" колумнист The Times Эдвард Лукас подводит итоги шести месяцев войны России против Украины, призывает поддержать Молдову и объясняет, почему ЕС стоит ограничить визовый режим с РФ.

RUS Podcast DW Geofaktor 20.08.2022 - MP3-Stereo

Эдвард Лукас - британский публицист и журналист, бывший редактор журнала The Economist, колумнист The Times, эксперт по Восточной Европе вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA).

В подкасте DW "Геофактор" Лукас подводит итоги шести месяцев войны России против Украины ("не пат, а война на износ"), призывает поддержать Молдову , "у которой более слабое положение, чем у Украины" и объясняет, почему ЕС стоит ограничить визовый режим с РФ ("представление о том, что туристический бизнес может продолжаться на фоне войны кажется странным").

 

Аудио- и видеофайлы по теме

RUS Podcast DW Geofaktor 20.08.2022 - MP3-Stereo  

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