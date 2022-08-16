"Если бы Украине передали системы HIMARS в январе!"

Эдвард Лукас - британский публицист и журналист, бывший редактор журнала The Economist, колумнист The Times, эксперт по Восточной Европе вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA).

В подкасте DW "Геофактор" Лукас подводит итоги шести месяцев войны России против Украины ("не пат, а война на износ"), призывает поддержать Молдову , "у которой более слабое положение, чем у Украины" и объясняет, почему ЕС стоит ограничить визовый режим с РФ ("представление о том, что туристический бизнес может продолжаться на фоне войны кажется странным").