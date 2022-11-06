"Энергоатом" анализирует риски подрыва дамбы КГЭС для ЗАЭС

На 257-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 7 ноября (время московское).

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Украинский "Энергоатом" анализирует влияние возможного подрыва дамбы Каховской ГЭС на безопасность работы Запорожской АЭС. "Учитывая информацию о минировании дамбы Каховского водохранилища, шлюзов и опор Каховской ГЭС и, соответственно, высокую угрозу подрыва этих сооружений, ГП "НАЭК "Энергоатом" по требованию Госатомрегулирования срочно анализирует влияние последствий, которые такой подрыв будет иметь на безопасность эксплуатации Запорожской атомной электростанции", - заявило госпредприятие. Как отметили в пресс-службе, подрыв Каховской ГЭС может привести к необратимому падению уровня воды в Каховском водохранилище, из которого подается охлаждающая вода для ЗАЭС.

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Потери России в войне против Украины за сутки увеличились еще на 530 человек, заявил Генштаб ВСУ. В целом с начала полномасштабной войны против Украины убиты около 76 460 россиян, уничтожены 2771 танк, 5630 боевых бронированных машин, 1782 артиллерийские системы, указал украинский Генштаб в Facebook . По его данным, в Лисичанске Луганской области убиты 30 членов батальона "Ахмат" лидера Чечни Рамзана Кадырова, ранено еще 15.

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По информации издания "Украинская правда" , Киев национализирует стратегически важные компании, связанные с предпринимателями Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. "6 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор", - пишет портал.

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Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО, заявил президент этой страны Саули Ниинистё. Такое оружие "является средством профилактики, а не самоцелью", цитирует слова финского президента издание Yle . "После вступления в альянс Финляндия не намерена ввозить ядерное оружие на свою территорию. И нет никаких признаков того, что кто-либо предлагает его финнам", - подчеркнул он. Ниинистё добавил, что ядерную войну нельзя выиграть, а значит, она никогда не должна начаться.

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Российские пропагандисты в Херсоне планируют снять видео о том, что украинские военные якобы уничтожают мирное население, заявил Генштаб ВСУ. "В Херсоне оккупанты, переодевшись в гражданскую одежду, занимают помещения мирных жителей и укрепляют позиции внутри для проведения уличных боев, заявил украинский Генштаб в Facebook . Между тем, в Каховке Херсонской области продолжаются поиски диверсионных групп и корректировщиков огня, указывается в утренней оперативной сводке. По этим данным, задержанных везут в Горностаевку и под пытками выбивают признания.

Лондон: РФ не в состоянии компенсировать потери боевых самолетов

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По оценкам Минобороны Великобритании, Россия не в состоянии компенсировать потери боевых самолетов в результате войны в Украине. "Потери самолетов, понесенные Россией, по всей видимости, значительно превышают ее потенциал по производству новых самолетных каркасов", - говорится в ежедневной сводке британского оборонного ведомства. В ней отмечается, что длительное время, необходимое для подготовки квалифицированных пилотов, также ограничивает возможности Москвы по регенерации потенциала российских ВВС. Минобороны также приводит данные Украины, согласно которым Россия с начала войны потеряла уже 278 самолетов - вдвое больше, чем во время войны в Афганистане. "Мы не можем подтвердить эти данные, но по-прежнему наблюдающееся отсутствие господства России в воздухе, очевидно, усугубляется из-за плохой подготовки, потери опытных летных экипажей и повышенного риска оказания воздушной поддержки в условиях плотной ПВО противника, и ситуация, очевидно, в ближайшие месяцы не изменится", - указывается в сводке Минобороны Великобритании.

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Глава Чувашии Олег Николаев по итогам встречи с мобилизованными пообещал выплатить военнослужащим единовременно по 50 тыс. рублей для компенсации затрат на покупку снаряжения. Это случилось после того, как в одной из частей в Ульяновске мобилизованные из Чувашии устроили бунт с требованием разъяснить им сроки выплат. По словам Николаева, многие "потратились, самостоятельно закупили какие-то предметы". Он попросил довести деньги до мобилизованных "в кратчайшие сроки". 1 ноября Telegram-канал "Сердитая Чувашия", что более 100 мобилизованных на пункте сбора в Ульяновске взбунтовались из-за условий содержания и отсутствия причитающихся им выплат. Для усмирения бунта была вызвана Росгвардия. На следующий день стало известно, что мобилизованные начали бойкотировать учения.

++10.50++

Росавиация вновь продлевает запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, на этот раз до 15 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Ограничения в их работе были введены Росавиацией 24 февраля, в день начала военной операции на Украине.

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан последние месяцы имел конфиденциальные контакты с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарем российского Совбеза Николаем Патрушевым о недопустимости использования ядерного оружия и дальнейшей эскалации конфликта в Украине, сообщила газетаThe Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей Белого дома и союзных стран. Как отмечает издание, цель контактов состояла в том, чтобы избежать риска эскалации и сохранить каналы связи, а не обсуждать урегулирование в Украине. WSJ не уточнила, когда именно имели место контакты и сколько их было. Кремль не ответил на запрос издания. "Люди говорят о многом", - прокомментировала информацию о контактах Салливана с российскими высокопоставленными чиновниками пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, отказавшись от дальнейших комментариев.

++09.11++

В Приморье компетентные органы проверят сообщения в соцсетях о крупных потерях 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) в боях за Павловку в Донецкой области Украины. Соответствующее распоряжение отдал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, сообщило правительство региона в своем Telegram-канале. В руководстве Приморья не исключают, что информация о потерях может быть вбросом спецслужб США.

Ранее в соцсетях появилось обращение от имени морской пехоты 155-й бригады ТОФ к Кожемяко, в котором говорится о "больших неоправданных потерях" в боях в районе Павловки в ДНР и в котором морпехи просят губернатора обратиться в министерство обороны России для разбора ситуации.

Ночью в Украине вновь объявляли воздушную тревогу

++08.30++

В шести областях Украины в ночь на 7 ноября объявлялась воздушная тревога. Сигнал тревоги звучал в Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской областях, а также в подконтрольной Украине части Запорожской области. Однако затем власти дали отбой тревоге, сообщает РБК.

++07.55++

Через оккупированный Мариуполь второй день движутся "огромные колонны с БК (боекомплектами. - Ред.) и живой силой" в сторону Донецка, сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он связал эти подкрепления с сообщениями "оккупантов о больших проблемах и потерях в районе Угледара" в Донецкой области.

++07.30++

Институт изучения войны (ISW) фиксирует смену риторики Кремля, касающуюся возможности применения ядерного оружия, а именно - ее деэскалацию, снижение градуса угроз. Военные аналитики объясняют это тем, что высшее военное командование РФ и в руководстве страны, вероятно, в определенной степени осознают, какие огромные затраты при незначительном оперативном выигрыше понесет Россия в случае применения ядерного оружия против Украины или НАТО. Возможно, это также связано с намерением Кремля снизить градус напряженности в отношениях с США и их союзниками, говорится в очередной сводке ISW . По оценке экспертов, применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным.

++06.45++

На южном направлении ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили за минувшие сутки 147 огневых задач, а авиация отработала 2 результативных вылета, сообщает украинское оперативное командование "Юг". По его данным, поражены районы сосредоточения сил и средств противника в нескольких населенных пунктах. За день поражены 3 единицы российской авто-бронетехники, пункт управления БПЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах, убиты 14 военнослужащих РФ.

ОК "Юг" привело уточненную информацию, подтверждающую, что в предыдущие дни противнику нанесены существенные потери в результате удара в Каховке по зданию базирования российского подразделения, насчитывавшего 200 военных. В Черном море по-прежнему находятся 3 корабля, среди которых нет ни одного ракетоносителя, указывает оперативное командование.

++06.10++

В Донецке начался пожар в здании управления железными дорогами; на видео , публикуемых российскими СМИ и Telegram-каналами, видно, как из охваченного пламенем здания поднимается густой дым. ГосСМИ России передают, что пожар возник после обстрела со стороны Украины. ТАСС приводит данные местных властей о том, что центр города был обстрелян шестью снарядами калибра 155 мм.

++04.15++

В Одессе к одному из пляжей из моря вынесло якорную мину, сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. По его словам, специалисты Сил обороны совершили контролируемый подрыв в прибрежных водах, угроза ликвидирована.

В Херсоне прекратило показывать телевидение и появилось украинское

++03.00++

В оккупированном Херсоне прекращено вещание российских телеканалов, сообщил спикер украинского Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, уточнив, что это произошло еще неделю назад. Вместо этого, по его словам, на частоте 92.00FM начал ловиться украинский канал "Суспільне".

++01.50++

Европейский центробанк (ЕЦБ) возражает против планов итальянской банковской группы UniCredit, несмотря на войну в Украине, не выводить средства из России, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. ЕЦБ считает присутствие банка на российском рынке нежелательным источником риска и продолжает настаивать на выводе бизнеса UniCredit из России, указывает газета.

++01.00++

За минувшие сутки российские войска выпустили по Сумской области 203 снаряда и мины, сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Обстрелам подверглись Белопольская, Ворожбянская, Эсманская, Краснопольская, Хотинская, Середино-Будская и Шалыгинская общины. В результате ударов в области есть поврежденные дома, хозяйственные сооружения и другие объекты. В результате удара по Ворожбянской общине погибла женщина.

Зеленский: Без света остаются более 4,5 миллиона украинцев

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Более 4,5 миллиона человек остаются без электричества в Украине, наибольшее их число - в Киеве и Киевской области, заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 6 ноября. Он рассказал, что в течение недели провел несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и областных администраций относительно возможных вариантов ситуации в энергетике. "Что бы ни хотели террористы, чего бы ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас", - отметил глава государства. Зеленский не исключил возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической. "В том числе и для этого России понадобились иранские ракеты. Готовимся отвечать", - сказал он.

Хроника событий 6 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 6 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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