В Херсоне и части области отсутствует электричество

На 256-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 6 ноября (время московское).

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В течение суток 6 ноября украинская авиация нанесла по российским войскам 18 ударов, подразделения противовоздушной обороны сбили 3 беспилотных летательных аппарата, а ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 10 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы, говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ. В то же время российские военные нанесли 3 ракетных и 3 авиационных удара, совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а также вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии по ряду направлений, указывается далее.

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Министерство иностранных дел Венгрии в комментарии онлайн-изданию Index осудило утверждения президента РФ Владимира Путина о якобы имеющихся у Будапешта территориальных претензиях к Украине. "Мы не считаем правильными заявления, которые углубляют военный конфликт. Вместо таких заявлений нужно немедленное прекращение огня и мирные переговоры!" - подчеркнуло венгерское внешнеполитическое ведомство.

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Россия обстреляла Ворожбянскую общину Сумской области из ствольной артиллерии и ракетных систем залпового огня, сообщил глава региональной военной администрации Дмитрий Живицкий. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Повреждены несколько частных домов и хозяйственных построек, а также один многоквартирный дом. Кроме того, на участке между Сумами и Конотопом повреждена железнодорожная инфраструктура.

В Херсоне и части области отсутствует электричество

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Херсон и еще несколько населенных пунктов в области остались без света, заявил первый заместитель руководителя Херсонского облсовета Юрий Соболевский . Оккупировавшие регион российские силы "уже "отчитались" о теракте. Однако не уточнили, что теракт был совершен ими же. Свидетельства очевидцев это подтверждают", подчеркнул Соболевский.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Стороны обсудили макрофинансовую помощь Украине на текущий и 2023 годы, а также противостояние действиям Ирана, признавшего поставки беспилотных летательных аппаратов России. На предстоящей неделе фон дер Ляйен представит пакет финансовой помощи от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро. Поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов будет способствовать реформам Украины и ее пути к членству в ЕС, отметил Брюссель.

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Художественный руководитель Центра современного искусства и медиа в Карлсруэ (ZKM) Петер Вайбель (Peter Weibel) раскритиковал поставки Германией вооружений Украине. Речь должна идти о "спасении человеческих жизней любой ценой", заявил уроженец Одессы агентству epd: "Я предпочел бы потерять кусок земли, чем людей".

Вместе с тем Вайбель выразил недоумение недостаточным числом демонстраций за мир в Украине. По его мнению, вместо демонстраций экоактивистов "Пятницы ради будущего" необходимо проводить акции "Пятницы ради мира". Если бы больше людей вышли на демонстрации за мирные переговоры, это услышали бы и политики, считает худрук ZKM. Европе следует заставить Украину пойти на переговоры с Россией, полагает Вайбель.

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Оккупационные власти Херсонской области заявили о повреждении железобетонных опор высоковольтных линий электропередачи на магистрали Берислав-Каховка. По их словам, более 10 населенных пунктов аннексированного региона остались без света. Ранее ряд украинских Telegram-каналов и российское агентство РИА "Новости" писали об отключении света в Херсоне без объяснения причин. Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.

В результате войны разрушены более 140 медучреждений

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За 8 месяцев войны российские войска повредили 1100 медицинских учреждений, причем 144 из них полностью разрушены, сообщило украинское министерство здравоохранения. В то же время 95 объектов полностью восстановлены, а еще 204 восстановлены частично. По предварительной оценке, восстановление разрушенных медучреждений обойдется более чем в 38 миллиардов гривен (1,06 млрд евро), добавило ведомство.

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Глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) призвала пересмотреть цепочки оборонных поставок после очередного запрета Швейцарией на поставку в Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам "Гепард". Германия больше не может ставить себя в подобную зависимость, заявила Штрак-Циммерман в интервью агентству dpa. Переданные Украине германские ЗСУ "Гепард" оснащены спаренной 35-мм пушкой швейцарского производителя вооружений Oerlikon.

ЗСУ "Гепард" (фото из архива) Фото: Carsten Rehder/dpa/picture alliance

Германии как дружескому соседу следует принять тот факт, что Швейцария из-за своего нейтрального статуса не хочет передавать боеприпасы, которые используются в кризисных регионах, добавила Штрак-Циммерман. "Это досадно, ведь боеприпасы для "Гепардов" нужны в первую очередь для отражения воздушных атак на суда с пшеницей в украинских портах", - посетовала она. По словам главы комитета бундестага по обороне, непредоставление Украине боеприпасов к этим установкам грозит привести к голоду для 190 миллионов человек по всему миру.

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На севере аннексированной РФ части Запорожской области создают укрепрайоны, рассказал представитель "администрации" региона Владимир Рогов российскому госагентству РИА "Новости". Решение принято в связи с возможной попыткой украинских войск предпринять контрнаступление, объяснил он.

ВМС Украины: В Черном море нет российских кораблей с "Калибрами"

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По состоянию на 6 ноября в Черном море отсутствуют российские военные корабли с крылатыми ракетами "Калибр", отмечают Военно-морские силы Украины. По их данным, в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 российских кораблей, в Азовском – до 2 кораблей и катеров, а в Средиземном море присутствуют 10 российских военных кораблей, в том числе 5 носителей "Калибров".

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле промышленного объекта в Грайворонском городском округе. "Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы", - написал чиновник в Telegram-канале.

Оккупационные власти заявили об обстреле Каховской ГЭС из HIMARS

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Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области подверглась обстрелу, пишут российские государственные информагентства ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на "экстренные службы" в аннексированном РФ регионе. По их словам, огонь велся из ракетных систем залпового огня HIMARS, пять снарядов были сбиты системами противовоздушной обороны, еще один попал в шлюз дамбы.

Украинская сторона пока не комментировала эту информацию. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российские войска заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

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Фрагмент снаряда в поле в Харьковской области (июль 2022 года) Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

Военные действия нанесли окружающей среде Украины ущерб в размере более 1,35 трлн гривен (37,5 млрд евро), выяснила Счетная палата . "Россия превратила наши плодородные черноземы в наиболее загрязненные взрывчаткой земли в мире", - подчеркнуло ведомство. По его словам, около трети территории страны потребуют разминирования, на что понадобится не менее 10 лет. Кроме того, объем опасных веществ, выделяемых в воздух из-за лесных пожаров, от горения нефтепродуктов и возгорания промышленных объектов с начала войны превысил 67 млн ​​тонн, в то время как в 2021 и 2020 годах они этот показатель составлял всего 2,2 млн. тонн в год, отметила Счетная палата.

Хроника событий 6 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 5 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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