Генсек НАТО: Риск применения РФ ядерного оружия невелик

На 255-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий cубботы, 5 ноября (время московское).

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Российским войскам пока не удалось уничтожить ни одну пусковую установку ракетной системы залпового огня HIMARS, заявил изданию Politico высокопоставленный представитель Минобороны США. В то же время украинским военным по-прежнему требуется большое количество артиллерии, добавил он. По оценке представителя Пентагона, Украина выпускает от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов в день, Россия - 20 тысяч.

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Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) обвинил украинские власти во внесении его в "список террористов". "Меня раздражает, что украинское правительство внесло меня в список террористов на том основании, что я работаю над прекращением огня или над возможностью осуществлять дальнейшие дипломатические шаги с помощью локаьных перемирий", - заявил политик на партийных дебатах в Берлине. Украинская сторона пока не подтверждала факт внесения Мютцениха в подобный реестр.

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Акция "Марш за свободу" в Кельне Фото: Marius Becker/dpa/picture alliance

В немецком Кельне около 300 человек вышли на акцию "Марш за свободу". Демонстрацию организовали украинские и иранские активисты. После завершения акции участники пронесли 100-метровый флаг Украины по центру города. Они скандировали: "Против диктатуры! Вместе за свободу!"

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Министерство иностранных дел Украины прокомментировало утверждения Ирана о поставках беспилотных летательных аппаратов в Россию. Украинское внешнеполитическое ведомство "продолжит принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры", - написал спикер МИД Украины Олег Николенко в Facebook. "В Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России", - добавил он.

Генсек НАТО - об угрозе применения Россией ядерного оружия

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Риск применения Россией ядерного оружия в Украине невелик, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью турецкому телеканалу NTV. Однако последствия такого шага Москвы "будут огромными", поэтому Североатлантический альянс относится к этому очень серьезно, добавил он. Россия действует "безответственно и безрассудно", подчеркнул Столтентерг.

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В Углегорске на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики" совершено покушение на "судью Верховного суда" Александра Никулина. Мужчина получил огнестрельные ранения и находится в тяжелом состоянии. Идет розыск подозреваемых.

Никулин являлся "председателем коллегии Верховного суда"самопровозглашенной "республики", которая в июне приговорила подданных Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера и марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в боевых действиях на стороне Украины. В конце сентября Аслин, Пиннер и Саадун были переданы Саудовской Аравии.

Военные учения на северо-востоке Польши

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В городе Ожиш на северо-востоке Польши проходят военные учения Puma-22 стран - участниц Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия и Чехия). В маневрах задействованы военнослужащие Великобритании и США.

В ходе мероприятия будут отработаны в том числе маневрирование обороны, преодоление водных преград, ликвидация химического заражения, проверки порядка вызова артиллерийского огня и транспортировки больных и раненых, отмечает Польское агентство печати. В целом в учениях участвуют почти 2000 военных и около 300 единиц техники.

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В Польше проходит "Съезд народных депутатов России". Ожидается, что его участники примут ряд документов, в числе которых - "Декларация о конституционных принципах свободной России", "Акт о люстрации", "Акт о национальном сопротивлении", заявил один из членов оргкомитета, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

В то же время депутат Семилукского райсовета Воронежской области Нина Беляева, также входящая в состав оргкомитета, утверждает, что в проект документа о люстрации были внесены не согласованные с авторами правки. Кроме того, один из докладов был принят якобы единогласно, однако присутствующие на мероприятии в режиме онлайн не принимали участия в голосовании, отмечает Беляева.

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Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer), ранее подвергшийся критике за высказывания о "замораживании" войны, назвал российское военное вторжение в соседнее государство "серьезным нарушением международного права". В то же время немецкий политик в ходе съезда земельного отделения Христианско-демократического союза указал на необходимость возможностей для сохранения дискуссии. В частности, когда речь идет о войне или мире, должна быть возможность "открыто и честно обсуждать различные позиции друг с другом", подчеркнул Кречмер.

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Рикарда Ланг Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Замороженные Германией активы попавших под санкции россиян необходимо направить на помощь Украине, считает сопредседательница партии "Союз 90"/"зеленые" Рикарда Ланг (Ricarda Lang). По сведениям политика, в одной лишь ФРГ заморожено российских активов на несколько миллиардов евро. Речь идет, в частности, о деньгах российских олигархов, пояснила Ланг в интервью газете Welt am Sonntag.

"Путин и его окружение несут ответственность за это безумие, поэтому он и его приближенные тоже должны платить по счетам, - заявила сопредседательница"зеленых". - Юридически это непросто, однако это было бы абсолютно справедливо. Тут нужно искать пути (для осуществления подобного сценария. - Ред.)".

Сергей Гайдай: На разминирование Луганской области уйдет 10 лет

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На разминирование всей территории Луганской области потребуется около 10 лет. Такое мнение глава региональной военной администрации Сергей Гайдай выразил в эфире телеканала "Рада".

Хроника событий 5 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 4 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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