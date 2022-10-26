Какое оружие Германия поставляет Украине

"Германия поставляет очень, очень много оружия", включая "самые современные и эффективные системы", заявил еще 21 августа федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), отвечая в ходе дня открытых дверей в ведомстве федерального канцлера на вопрос о военной поддержке Киева. Список таких поставок Украине, опубликованный пресс-службой правительства Германии, выглядит весьма внушительно: от аптечек первой помощи до сложнейших систем вооружений. И он становится все длиннее. DW рассказывает о некоторых наиболее важных видах оружия, получаемых Киевом.

Зенитные самоходные установки Gepard

Первые поставки тяжелых вооружений Украине правительство ФРГ анонсировало спустя два месяца после начала вторжения России, пообещав передать Киеву зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard. На данный момент на вооружении ВСУ находятся уже 30 таких систем. Gepard имеет спаренные 35-мм орудия. Она может использоваться для поражения самолетов, ударных вертолетов и беспилотников, летящих на высоте до 3500 метров, а также легкобронированных наземных целей, таких как боевые машины пехоты и БТР.

ЗСУ Gepard может использоваться для поражения как воздушных, так и наземных целей Фото: Maurizio Gambarini/dpa/picture alliance

Gepard поступил в войска в 1976 году и долгое время эта ЗСУ была краеугольным камнем противовоздушной обороны немецкой армии, а также вооруженных сил Нидерландов и Бельгии. Правда, в этих странах Gepard были сняты с вооружения около 20 лет назад, в Германии - лишь в 2012-м. Поэтому Gepard, которые передавались Украине, в первую очередь, необходимо было расконсервировать и отремонтировать. Еще одну проблему создавала относительно сложность ЗСУ в работе и эксплуатации. Поэтому украинские экипажи предварительно проходили обучение в Германии.

Самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000

В начале мая Берлин объявил о передаче Киеву самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 из запасов бундесвера. Чуть позже началось обучение для работы с ними украинских солдат, которое продолжалось несколько недель. За это время было поставлено десять САУ и обещано еще четыре. Panzerhaubitze 2000 - бронированное самоходное артиллерийское орудие калибра 155 мм. Снаряды могут выпускаться со скоростью три выстрела за десять секунд, уничтожая цели на расстоянии до 40 км.

САУ Panzerhaubitze 2000 может делать три выстрела за десять секунд Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Компании Krauss-Maffei Wegmann и Rheinmetall поставили первые гаубицы такого типа бундесверу в 1998 году и до сих пор выпускают эту модель в доработанном виде. В отличие от Leopard, основного боевого танка немецкой армии, Panzerhaubitze 2000 не может стрелять в движении. Однако САУ может занять новую замаскированную позицию сразу после стрельбы и таким образом избежать попадания под ответный огонь. При движении эта САУ способна развивать скорость до 60 км/ч, имеет запас хода по дорогам около 420 км и может преодолевать водные преграды глубиной до 1,5 метра.

Реактивная система залпового огня MARS II

Три мобильные реактивные системы залпового огня типа MARS II были также поставлены Украине в конце июля из запасов бундесвера. В комплект поставки входят несколько сотен ракет с дальностью действия около 80 км.

РСЗО MARS II в состоянии выпустить 12 ракет в течение минуты Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

В середине сентября министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) объявила о предоставлении Киеву еще двух систем MARS II. США, где создавалась эта РЗСО под названием MLRS, взяли на себя подготовку украинских военных к работе с ней. MLRS была создана еще в 1980-х годах, с тех пор дальность ракет и их точность были значительно улучшены.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM

В начале июня федеральный канцлер Олаф Шольц пообещал предоставить Украине зенинто-ракетный комплекс IRIS-T SLM - одну из самых современных систем ПВО. Она может использоваться для защиты от крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов, находящихся на высоте до 20 км и на расстоянии до 40 км. В середине октября первый из четырех обещанных ЗРК от немецкого производителя Diehl уже прибыл в Украину и был развернут там. Остальные три будут поставлены в течение следующего года. По словам Шольца, они смогут защитить "целый город от российских воздушных атак".

Система ПВО IRIS-T SLM одна может защитить целый город Фото: Diehl Defence

Сам бундесвер пока не имеет на вооружении данной системы ПВО, которая стоит около 145 млн евро за единицу. Между тем премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) призвал к развертыванию этих ЗРК и в Германии. "Мы должны установить системы противоракетной и противовоздушной обороны в немецких городах. (...) Недостаточно только защищать наших партнеров, мы должны делать это и для своей собственной страны", - заявил политик газете Bild am Sonntag в середине сентября.

Радиолокационная станцию ​​COBRA

РЛС COBRA (аббревиатура COunter Battery RAdar) - радиолокационная станция контрбатарейной борьбы - была поставлена в Украину из ФРГ в сентябре. Станция служит для определение координат позиций артиллерийских средств противника, минометных батарей, а также самодельных ракетных установок. Кроме того, эта РЛС может рассчитывать точки падения снарядов и ракет, что позволяет корректировать огонь, а также оповещать свои подразделения об угрозе огневого поражения.

РЛС COBRA способна засечь 40 огневых позиций за 2 минуты Фото: picture-alliance/dpa/S. Gollnow

По данным производителя, COBRA может засечь 40 огневых позиций за две минуты на расстоянии до 40 км. РЛС, стоимость которой оценивается в 50 млн евро, была разработана консорциумом компаний Thales Group, Airbus Defence and Space и Lockheed Martin. Первые ее поставки во Францию, Великобританию и Германию были сделаны в 2004 году.

Бронированные мостоукладчики Biber и ремонтно-эвакуационные машины

В конце июля правительство Германии объявило о предоставлении Украине 16 бронированных мостоукладчиков Biber. Первые шесть машин должны быть поставлены до конца 2022 года, остальные - в следующем году. Мостоукладчик Biber немецкого производства может в боевых условиях строить переходы через водоемы и ущелья шириной до 20 метров. Длина моста составляет 22 метра, ширина - четыре метра, и его можно уложить за несколько минут. Мост рассчитан на вес до 55 тонн.

Бронированный мостоукладчик Biber может построить мост длиной 22 м и шириной 4 м за несколько минут Фото: Patrik Stollarz/AFP via Getty Images

Однако эта несущая способность недостаточна для тяжелых боевых танков, таких как Leopard 2, вес которого превышает 60 тонн. Поэтому бундесвер находится в процессе замены Biber на его преемника Leguan, который выдерживает более 70 т. Кроме того, в августе Берлин пообещал Киеву двенадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин, три из которых уже находятся в Украине. Они используются для восстановления и буксировки поврежденных или разрушенных танков и грузовиков.

Переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger

По данным немецкого правительства, вскоре после начала войны Германия поставила Украине 500 ПЗРК Stinger. Stinger - это ракета класса "земля-воздух" с инфракрасным наведением, которая производится в США компанией Raytheon с 1980 года. Но эти комплексы выпускают и в Европе, в том числе в Германии.

ПЗРК Stinger хорошо зарекомендовал себя еще во время советского вторжения в Афганистан Фото: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

Stinger зарекомендовал себя как чрезвычайно эффективное и простое в использовании оружие. Во время войны в Афганистане афганские моджахеды, оснащенные этим американским оружием, сбили множество советских самолетов и вертолетов. После прицеливания и выстрела ракета автоматически отслеживает цель на расстоянии около 4000 метров. Боеголовка взрывается с небольшой временной задержкой после удара, обычно на топливном баке, что усиливает эффект.

Ручные противотанковые гранатометы

Также вскоре после вторжения России в Украину Германия поставила Киеву несколько тысяч ручных противотанковых гранатометов. Бундесвер и вооруженные силы Швейцарии используют для поражения танков стандартный Panzerfaust 3, производимый компанией Dynamit Nobel в Германии с 1992 года.

РПГ Panzerfaust 3 стоит на вооружении бундесвера и вооруженных сил Швейцарии Фото: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Стрельба ведется с плеча по неподвижным целям на расстоянии до 400 метров и движущимся целям - до 300 метров. Выпущенная Panzerfaust 3 граната может пробить до 300 мм бронированной стали и до 240 мм железобетона.

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