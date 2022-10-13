Что может немецкая система ПВО IRIS-T SLM

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM - один из самых передовых в мире. Одна такая система противовоздушной обороны в состоянии надежно защитить небольшой город или военную группировку.

Украина стала обладательницей одной из самых передовых в мире систем ПВО после того, как Берлин с некоторой задержкой передал Киеву первый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T SLM. Это первая из обещанных четырех таких систем, еще три, вероятно, будут поставлены не ранее будущего года.

Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter приветствовал поставку как "новую эру" противовоздушной обороны, добавив, что аналогичные системы из США также прибудут вскоре.

Рафаэль Лосс (Rafael Loss), эксперт по вопросам обороны Европейского совета по международным отношениям (ECFR), полагает, что новые системы, скорее всего, значительно усилят оборону Украины, хотя их поставка не обязательно станет "переломным моментом", о котором заявляют украинцы. "По мере получения Украиной все более сложных систем, которые они смогут интегрировать в существующие системы, (...) россиянам будет все труднее осуществить массированные ракетные удары, и увеличатся шансы того, что будет поражено меньше гражданских лиц и военных целей", - рассказал он DW.

Лосс также отметил, что поставка передовой системы ПВО является важным сигналом в отношении долгосрочных усилий НАТО по оснащению Украины более совершенными оборонительными системами западного производства.

У бундесвера таких систем пока нет

Хотя IRIS-T разрабатывалась с 1990-х годов и прошла через несколько модификаций, поставляемая Украине версия - стоимость каждой установки составляет около 140 млн евро - является абсолютно новой. Окончательные испытания были проведены только в конце 2021 года, а бундесвер, еще не приобрел ни одной такой системы. Более старые модификации стоят на вооружении в Швеции, Норвегии и Египте.

В отличие от американских NASAMS IRIS-T SLM более мобильна Фото: Diehl Defence

Система производится компанией Diehl Defense, расположенной в Иберлингене на юге Германии, и предназначена для прикрытия небольших городов и военных группировок.

Каждый ЗРК состоит из трех машин: ракетной пусковой установки, радара и системы управления огнем, с интегрированной логистикой и поддержкой. Ракеты, использующие инфракрасное наведение на цель, имеют дальность полета 40 км и максимальную высоту 20 км и оснащены радаром с дальностью действия 250 км. Поворотная платформа может разворачиваться на 360 градусов.

По информации производителя, наиболее эффективно система работает как часть "многоуровневой противовоздушной обороны", в сочетании, например, с американской системой противоракетной обороны Patriot PAC-3, которая имеет большую максимальную высоту.

Задержка с поставками

В начале недели украинские города снова подверглись массированному обстрелу,поэтому многие украинцы считают темпы поставок систем ПВО крайне медленными. Как сообщала в июле газета Welt am Sonntag, Украина попросила у правительства Германии разрешение на покупку одиннадцати систем IRIS-T SLM. В то же время Киев просил о финансовой помощи в размере 1,5 млрд. евро, что примерно покрыло бы покупку ЗРК. Хотя канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) обещал по крайней мере одну такую систему еще в июне, первая была поставлена только сейчас, и, по словам федерального министра обороны Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) еще три последуют в следующем году.

Рафаэль Лосс склонен объяснять задержку вопросами производства, а не отсутствием политической воли, поскольку такие системы строятся на заказ. "Некоторые из систем, которые Украина получит из Германии, перенаправлены из заказа, сделанного Египтом", - указал он.

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