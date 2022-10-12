  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Система ПВО IRIS-T SLM
Система ПВО IRIS-T SLMФото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance
КонфликтыУкраина

НАТО считает приоритетом поставки Украине систем ПВО

Виталий Кропман
1 ч. назад

Глава Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что Украине нужны различные типы систем ПВО, способные обеспечить защиту от ракет малой и большой дальности, баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников.

https://www.dw.com/ru/nato-scitaet-glavnym-prioritetom-postavki-ukraine-sistem-pvo/a-63415395

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал поставку Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в Украину. Об этом он заявил в среду, 12 октября, в кулуарах двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Глава альянсав связи с последними российскими ракетными ударами по Украине отметил необходимость усилить поддержку Киева, при этом "главным приоритетом будет усиление ПВО". 

Столтенберг, которого цитирует агентство AFP, также заявил, что необходимы различные типы систем противовоздушной обороны, способные обеспечить защиту от российских ракет малой и большой дальности, баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников. Поставки систем ПВО срочно необходимы, чтобы помочь Украине "защитить города и больше территории страны от ужасающих и неизбирательных российских ударов, которые приводят к гибели гражданского населения и разрушению критической инфраструктуры".

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие немецкой системы ПВО  IRIS-T SLM в Украину. "Началась новая эра противовоздушной обороны", - написал он в Twitter.

Германия поставит Украине четыре системы IRIS-T SLM

Германия планирует поставить Киеву в общей сложности четыре новейшие системы ПВО IRIS-T SLM, стоимостью 140 млн евро каждая. По словам канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), одна такая установка может защитить "крупный город от российских воздушных атак". По данным прессы, IRIS-T SLM использует радары последнего поколения. Управляемые ракеты комплекса, имеющие максимальную скорость полета до 3672 км/ч, могут сбивать воздушные цели - самолеты, вертолеты и ракеты - на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км.

Смотрите также:

Эскалация войны в Украине: ракетные удары не утихают

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Обстрел Киева и других городов - месть Путина за Крымский мост. Как на Западе отреагировали на удары. DW Новости (10.10.2022)

Обстрел Киева и других городов - месть Путина за Крымский мост. Как на Западе отреагировали на удары. DW Новости (10.10.2022)

Сразу по нескольким городам Украины в понедельник утром спустя двое суток после взрыва на Крымском мосту были нанесены ракетные удары.
10 октября 2022 г.
40:42 мин.
external

Куда едет ядерный поезд и готовит ли Путин атомный удар по Украине? DW Новости (06.10.2022)

Куда едет ядерный поезд и готовит ли Путин атомный удар по Украине? DW Новости (06.10.2022)

Владимир Путин и его подчиненные вновь угрожают нанесением ядерного удара. Так решится ли российский президент, в свете успешного контрнаступления ВСУ и серьезных трудностей, которые испытывает российская армия, применить ядерный арсенал в Украине? Что об этом говорят различные западные эксперты? И что показывает видео эшелона якобы ядерного управления Минобороны?
Конфликты
6 октября 2022 г.
34:32 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Система ПВО IRIS-T SLM

НАТО считает приоритетом поставки Украине систем ПВО

Конфликты
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Бен Ходжес о взрыве Крымского моста и мобилизации в России

Бен Ходжес о взрыве Крымского моста и мобилизации в России

Конфликты
20 ч. назад
06:04 мин.
Interview Swjatlana Zichanouskaja

Тихановская: "Белорусы готовы бороться за свою страну"

Тихановская: "Белорусы готовы бороться за свою страну"

Конфликты
23 ч. назад
DW Новости Шоу ведут Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Украина: второй день ударов. Минск в объятиях Кремля.

Украина: второй день ударов. Минск в объятиях Кремля.

Конфликты
24 ч. назад
61:48 мин.
Последствия российского ракетного удара в центре Киева

Новый этап эскалации: что говорят эксперты о войне в Украине

Новый этап эскалации: что говорят эксперты о войне в Украине

Конфликты
20 ч. назад
Касым-Жомарт Токаев

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Кто, кроме Токаева, поборется за пост президента Казахстана?

Политика
20 ч. назад
Карикатура - "президент России Владимир Путин" склонился над картой Европы. Над ней две большие стрелки: синяя "Холода" с севера, красная " Беженцы" - с юга.

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Как ослабить Европу: дерзкий "план" Путина?

Политика
11 октября 2022 г.
На главную страницу