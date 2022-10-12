НАТО считает приоритетом поставки Украине систем ПВО

Глава Североатлантического альянса Столтенберг заявил, что Украине нужны различные типы систем ПВО, способные обеспечить защиту от ракет малой и большой дальности, баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал поставку Германией системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM в Украину. Об этом он заявил в среду, 12 октября, в кулуарах двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Глава альянсав связи с последними российскими ракетными ударами по Украине отметил необходимость усилить поддержку Киева, при этом "главным приоритетом будет усиление ПВО".

Столтенберг, которого цитирует агентство AFP, также заявил, что необходимы различные типы систем противовоздушной обороны, способные обеспечить защиту от российских ракет малой и большой дальности, баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников. Поставки систем ПВО срочно необходимы, чтобы помочь Украине "защитить города и больше территории страны от ужасающих и неизбирательных российских ударов, которые приводят к гибели гражданского населения и разрушению критической инфраструктуры".

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил прибытие немецкой системы ПВО IRIS-T SLM в Украину. "Началась новая эра противовоздушной обороны", - написал он в Twitter.

Германия поставит Украине четыре системы IRIS-T SLM

Германия планирует поставить Киеву в общей сложности четыре новейшие системы ПВО IRIS-T SLM, стоимостью 140 млн евро каждая. По словам канцлера Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), одна такая установка может защитить "крупный город от российских воздушных атак". По данным прессы, IRIS-T SLM использует радары последнего поколения. Управляемые ракеты комплекса, имеющие максимальную скорость полета до 3672 км/ч, могут сбивать воздушные цели - самолеты, вертолеты и ракеты - на расстоянии до 40 км и на высоте до 20 км.

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