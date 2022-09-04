Киев ждет от ФРГ лидерства в развитии системы ПВО Украины

Киев просит Берлин увеличить поставки тяжелого вооружения. Соответствующий призыв озвучил премьер-министр УкраиныДенис Шмыгаль на встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) в его официальной резиденции - дворце Бельвю.

"Реактивные системы залпового огня MARS II и самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, которые передала Германия, хорошо показали себя на поле боя, и мы надеемся на увеличение поставок тяжелого вооружения", - приводятся слова премьера в его Telegram-канале.

Кроме того, осенью ожидается передача Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) германского производства IRIS-T, отметил Шмыгаль. "Мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров" в процессе развития системы ПВО Украины, добавил глава кабмина.

Киев ждет транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 5 млрд евро

Политики обсудили также финансовую помощь Киеву со стороны международных партнеров. Украина ожидает скорого очередного транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 5 млрд евро, указал Денис Шмыгаль. По его словам, подобные усилия помогут обеспечить устойчивость экономики Украины, поддержку армии и решить ситуацию с отопительным сезоном.

Стороны затронули и план восстановления Украины, который, по словам премьера, "необходимо начинать реализовывать уже сейчас". Речь идет о ремонте критической инфраструктуры, восстановлении больниц, школ и жилья. В 2023 году усилия необходимо активизировать в десятки раз, уверен премьер. "Мы уверены, что Германия и ЕС будут лидерами в этом вопросе", - добавил он.

В ходе часовой встречи Штайнмайер заверил главу кабмина, что Германия "и впредь будет надежно стоять на стороне Украины в знак солидарности" с ней, пояснила представительница федерального президента.

Канцлер ФРГ принял Шмыгаля с воинскими почестями

После переговоров со Штайнмайером Шмыгаля с воинскими почестями принял канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Кроме того, премьер пообщался с министром экономического сотрудничества и развития Свеньей Шульце (Svenja Schulze). Глава кабмина поблагодарил ее за помощь в размере 200 миллионов евро, обещанную Германией для оказания помощи внутренне перемещенным лицам в Украине. По оценкам ООН, речь идет о почти восьми миллионах человек.

Украинский политик подчеркнул, что восстановление в "освобожденных районах" Украины должно "начаться как можно быстрее". Шульце в свою очередь пообещала способствовать "установлению правильного курса для устойчивого, ориентированного на реформы восстановления Украины в направлении ЕС". Для этого потребуются терпение и выдержка, добавила она.

Украина просит правительство Германии передать ей современные боевые танки для защиты от российской агрессии, заявил агентству dpa Денис Шмыгаль в преддверии своего визита в ФРГ. Выдержки из интервью главы украинского правительства были опубликованы 2 сентября. "Нам необходимо изменение философии поставок оружия. Под этим я подразумеваю: должны предоставляться современные боевые танки", - подчеркнул Шмыгаль. "Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки Abrams, а от Германии мы ждем Leopard 2. Это современные танки, которые требуются Украине на поле боя", - отметил он.

Смотрите также: