Премьер Украины призвал запретить турвизы для россиян

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Европейский Союз ввести запрет на выдачу туристических и студенческих виз гражданам России. "Необходимо устроить холодный душ российскому обществу в форме запрета на выдачу виз туристам и студентам", - заявил он в опубликованном в пятницу, 2 сентября, интервью агентству dpa в преддверии своего визита в ФРГ.

Шмыгаль отметил, что около 80 процентов жителей России поддерживают войну против Украины. "К сожалению, это не только война Путина. 200 тысяч российских солдат воюют против Украины. Их семьи тоже не возражают, население в целом поддерживает эту войну", - сказал политик.

По словам Шмыгаля, россиян невозможно разделить на "хороших и плохих". Однако сам факт того, что часть российских граждан "прекрасно живет на Западе, ездит в отпуск, ведет сладкую жизнь", он назвал "невыносимым".

Украина ждет от Германии дальнейшей финпомощи

Шмыгаль прибудет в Берлин 3 сентября, а на следующий день встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Таким образом он станет самым высокопоставленным украинским политиком, который посетит Берлин с начала развязанной Россией войны против Украины.

В интервью dpa глава правительства Украины также поблагодарил власти ФРГ за оказанную финансовую помощь и выразил надежду на дальнейшую поддержку со стороны Германии. Он рассказал, что Киев недавно получил первый транш от Еврокомиссии в размере 1 млрд евро и ожидает еще 5 млрд евро в сентябре текущего года. По словам Шмыгаля, несколько недель назад министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) заверил его, что Берлин обеспечит поступление этих средств в Украину как можно скорее.

"Мы также ожидаем, что канцлер Шольц будет играть ведущую роль в вопросах предоставления дальнейшей помощи по линии Международного валютного фонда и Еврокомиссии. Без международной поддержки экономика Украины подвергается риску гиперинфляции", - сказал Шмыгаль, добавив, что финансовая помощь со стороны ЕС, Германии и международных финансовых институтов не менее важна, чем поставки оружия.

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