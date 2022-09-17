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Германская САУ Panzerhaubitze 2000Фото: Sven Eckelkamp/IMAGO
ПолитикаГермания

Германия поставит Украине еще 18 гаубиц

Сергей Ромашенко
1 ч. назад

Украина получит 18 гаубиц RCH-155 общей стоимостью в 216 млн евро, сообщила Welt am Sonntag. По данным производителя, первые орудия будут готовы к поставкам через 30 месяцев после заказа.

https://www.dw.com/ru/germania-postavit-ukraine-ese-18-gaubic/a-63158685

Правительство ФРГ после длительных колебаний удовлетворило просьбу Украины о поставке еще 18 артиллерийских орудий. Киев обратился к Берлину с этой просьбой еще в июле, сообщил в субботу, 17 сентября, еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Издание уточняет, что конкретно речь идет о 18 гаубицах RCH-155 общей стоимостью в 216 млн евро, которые Киев намеревался заказать у оборонного концерна Krauss-Maffei-Wegmann (KMW). Это следует из письма министра обороны Украины Алексея Резникова германской коллеге Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Резников направил это послание еще 14 июля. Согласно источникам в правительстве в Киеве, запрос Украины о дополнительных гаубицах RCH-155 неоднократно обсуждался в правительстве ФРГ, но какого-либо решения не принималось. Лишь теперь поступил официальный положительный ответ.

Мельник: Крупный вклад Германии

По данным концерна Krauss-Maffei-Wegmann, который обеспечивает не только производство, но и обучение, первые экземпляры RCH-155 могут быть готовы к поставке не ранее чем через 30 месяцев после заказа. По сообщению украинской стороны, KMW хотел приступить к производству лишь после получения от правительства ФРГ ясного сигнала о согласии на экспорт этих вооружений в Украину.

В случае с RCH-155 орудие от Panzerhaubitze 2000 монтируется на платформе восьмиколесной бронемашины Boxer. RCH-155 применяет те же снаряды, что и Panzerhaubitze 2000. Германия уже предоставила Киеву десять САУ Panzerhaubitze 2000.

Посол Украины ФРГ Андрей Мельник назвал решение правительства ФРГ крупным вкладом, который резко усилит боеспособность украинской армии. "Я надеюсь, что федеральное правительство будет и впредь последовательно идти этим путем", - сказал дипломат, напомнив, что KMW выразил готовность поставить его стране в общей сложности 100 гаубиц RCH-155.

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