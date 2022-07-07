Системы HIMARS на фронте в Украине: эффективны, но необходимо время

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После поступления РСЗО HIMARS украинская армия отчитывается об успешных ударах по объектам военной логистики РФ на оккупированных территориях. Станут ли переломными для хода боевых действий следующие недели?
Российские войска в последние недели провели ряд наступательных операций в Донбассе, заставив украинские силы отступить, в частности,Украинская армия вынуждена уйти из Северодонецка . Однако уже в последние дни украинская армия, применяя свежепоступившие западные дальнобойные системы, очевидно пытается переломить тенденцию.
Президент Украины Владимир Зеленский на днях заявил об "очень ощутимых ударах по складам и другим точкам, важным для логистики оккупантов". "Это существенно снижает наступательный потенциал российской армии", - сказал он. О том, что Украина демонстрирует успехи в артиллерийских операциях, пишут и западные обозреватели.
Когда в конце мая в Белом доме объявили о намерении поставить Украине первые четыре из восьми запланированных реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), многие военные обозреватели прогнозировали, что это возымеет немедленный эффект на ход боевых действий. Первые установки HIMARS, согласно данным СМИ, поступили на баланс ВСУ в последние дни июня. И уже вскоре украинские военные продемонстрировали видео их оперативной работы на фронте.
Старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) в Филадельфии Роб Ли утверждает, что HIMARS сыграли важную роль в вытеснении российских сил из стратегически важного острова Змеиный в Черном море, захваченного РФ в первые дни войны.
Кроме того, фото, видео и прочие свидетельства украинских военных, разошедшиеся в социальных сетях, указывают на то, что в последние дни украинская армия использовала эти вооружения для целого ряда успешных высокоточных атак против российских логистических целей на оккупированных территориях в Мелитополе, Сватове, Изюме, Перевальске, Стаханове, Новой Каховке и на ряде других направлений. В частности, 4 июля были нанесены мощные удары по складам военного назначения в Донецке и Снежном.
"Мы наблюдаем за тем, как украинцы используют HIMARS, и видим, что они имеют значительный успех в их применении", - сказала в начале июля в ходе брифинга в Пентагоне высокопоставленная военная чиновница США, назвав это "положительным развитием".
Как объясняет в своей статье комментатор по вопросам национальной безопасности журнала Forbes Лорен Томпсон, HIMARS был разработан для поражения тактических целей, таких как объекты ПВО, артиллерийские объекты и склады амуниции. Каждая из управляемых ракет несет боеголовку весом около 90 килограмм. Другой важной характеристикой HIMARS является высокая мобильность, на что указывает уже само название установки. Это позволяет разместить ее, поразить конкретные цели, а затем без промедления покинуть местность еще до того, как противник мог бы определить точное место запуска ракет. Максимальный диапазон поражения отправленных Украине систем составляет около 70 километров. Системы большей дальности в Вашингтоне поставлять Украине пока отказываются.
Но и уже предоставленные системы, первые разработки которых появились в 1970-х, ввиду высокой точности и мобильности представляют серьезную угрозу для российских объектов обеспечения армейской группировки, в первую очередь, складов с боеприпасами, считают обозреватели. "Они способны выпускать шесть ракет одновременно, за 16 секунд готовы к оперативному применению, могут стрельнуть, помчаться и уцелеть. Это именно тот тип вооружений, который понадобится украинцам, чтобы сдержать и победить россиян в ближайшие месяцы", - сказал в интервью Sky News аналитик по вопросам обороны и разведки Форбс МакКензи из McKenzie Intelligence Services в Лондоне.
HIMARS - не единственные мощные реактивные системы залпового огня, обещанные Украине западными партнерами. Франция предоставляет Украине, как минимум, 12 самоходных артиллерийских систем CAESAR. Кроме того, подкрепить украинскую артиллерию на фронте в ближайшее время должны еще 18 системами M270 MLRS, обещанными Германией, Великобританией, Нидерландами и Норвегией.
Военные обозреватели отмечают, что открытым вопросом остается количество систем, в котором нуждается Украина, и то сколько западные партнеры готовы еще поставить. Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович оценивал их минимально необходимое для нужд фронта количество в 60 установок. Для сравнения: в 2017 году правительство соседней с Украиной Румынии - страны НАТО - запросило у США приобретение 54 систем HIMARS и 81 системы GMLRS, о чем свидетельствуют документы Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA) минобороны США.
Согласно данным последнего отчета "Военный баланс 2022" лондонского Международного института стратегических исследований (IISS), на балансе армии и флота США на данный момент находятся в общей сложности 635 систем HIMARS и M270, производством которых занимается корпорация Lockheed Martin на заводе в штате Арканзас. В Великобритании, по тем же данным, 35 MLRS.
Между тем, по оценкам обозревателя по вопросам военных технологий журнала Forbes Дэвида Эйкса, в то время как точность украинских атак по целям российской армии растет благодаря недавно полученным западным системам вооружения, точность российских ударов в последний период, наоборот, неуклонно снижается. Эйкс отмечает, что у россиян исчерпывается арсенал современных ракет, а идентичных HIMARS по техническим характеристикам мобильных систем у российской армии не имеется в наличии. "Все чаще бомбардировщики российских ВВС запускают (по территории Украины. - Ред.) старые и неточные ракеты, которые не попадают в цель так же часто, как и попадают", - пишет аналитик.
В целом обозреватели ожидают, что следующие недели и месяцы могут стать переломными для смены динамики на поле боя в пользу Украины, особенно если ВСУ будут наращивать интенсивность ударов по объектам российской военной логистики и складов с боеприпасами. "Использование (систем. - Ред.) уже началось, но необходимы месяцы для закрепления", - комментирует Форбс МакКензи.
Схожую оценку высказывает и военный аналитик Королевского Объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне Джек Уотлинг. По его мнению, это разумный подход. "Ведь для применения артиллерии без складов боеприпасов им не обойтись. В течение следующих недель мы увидим, работает ли это", - цитирует аналитика The Daily Express.
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