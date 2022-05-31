Эксперт из США о системах MLRS для Украины: Они могут изменить ход боя

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Украина просит США срочно передать ей ракетные системы MLRS. В Вашингтоне с решением не спешат. Преимущества этого вида оружия и причины, почему его опасается Москва, DW объяснил военный эксперт Крис Осборн.
Российская армия продолжает наступление в Донбассе, упорные бои ведутся за Северодонецк. Чтобы эффективнее противостоять вторжению, Украина просит США в кратчайшие сроки поставить ей реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и HIMARS.
Американские СМИ ранее сообщали о том, что в Вашингтоне склонны эту просьбу удовлетворить. Но в понедельник, 30 мая, президент Джо Байден дал понять, что США не будут "отправлять ракетные системы, которые могут бить по территории России". В Москве ранее называли возможные поставки американцами Украине это вида оружия пересечением "красной линии" и обещали "дать ответ" в случае таких поставок.
Об оперативных преимуществах РСЗО MLRS и об их возможном влиянии на ход военных действий DW говорила с вашингтонским военным аналитиком Крисом Осборном.
DW: Господин Осборн, каковы технические характеристики этих РСЗО, и как их возможные поставки Украине могли бы повлиять на ситуацию на поле боя?
Крис Осборн: Интересно, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN запросил системы MLRS еще несколько месяцев назад, в самом начале конфликта. На мой взгляд, есть несколько тактических и стратегических причин, по которым поставки данных вооружений имеют действительно громадную важность и меняют всю парадигму военных действий. Украина пытается остановить беспорядочные обстрелы, ведущиеся Россией с передвижных систем залпового огня с ее стороны границы. РФ располагает этими возможностями, радиус действия такого оружия, имеющегося в ее арсенале, достигает 200-300 миль (320-480 км. - Ред.). И длится это уже довольно долго.
Что касается систем MLRS, то трудно сказать, насколько они могут быть применены против частично мобильных российских целей, но их поставки возымели бы чрезвычайный эффект. MLRS, по крайней мере в ранней модификации, имеют радиус действия 70 километров. Так что с тактической точки зрения, имея их, украинцы могут вести огонь с расстояния 70-80 километров, уничтожая (российские. - Ред.) пусковые установки.
Разрушение жилых районов, смерти детей в Украине произошли из-за российских ракетных обстрелов. И если отсутствует возможность перехвата ракет в воздухе, ответом на это должны стать дальнобойные реактивные системы залпового огня. Если бы Украина имела такие РЗСО, можно было бы немедленно остановить либо снизить интенсивность убийственного залпового огня (России. - Ред.).
- Насколько российские системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК С-300 и С-400, готовы противостоять MLRS?
- Очень интересный вопрос. С российской стороны бытует мнение, что зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также находящийся в разработке С-500, по ряду параметров являются одними из лучших в мире: они объединены сетью с цифровыми процессорами, имеют высокую скорость компьютерной обработки данных и могут идентифицировать цель на дальних расстояниях и на разных частотах. Потому их опасность достаточно велика.
Вместе с тем наметился прогресс и в создании движущихся орудий (РЗСО. - Ред.), способных изменять траекторию полета снарядов после запуска. Поэтому, думаю, утверждение о том, что эти российские системы ПВО непроницаемы, не соответствует действительности. Особенно если помнить еще и о характеристиках высокоточного оружия.
- В Офисе президента Украины ранее заявляли, что MLRS позволили бы Украине разблокировать и Черное море, что дало бы возможность возобновить важный для мира экспорт украинского зерна. Как вы оцениваете такую перспективу?
- Мы знаем, что у украинцев есть противокорабельные ракеты "Нептун". Несмотря на многочисленные сообщения в СМИ, в Пентагоне по понятным соображениям безопасности не стали подтверждать их применение (Украиной. - Ред.).
Однако многие факты подтверждают, что украинцы потопили российские корабли именно крылатыми ракетами большой дальности, запущенными с украинской береговой линии. Это очень важный факт. Конечно, системы MLRS могут быть использованы и против кораблей. Вместе с тем непонятно, в какой именно модификации они могли бы быть поставлены Украине. Но даже в более старых версиях они будут чрезвычайно эффективными.
Следует сказать несколько слов и о РЗСО HIMARS. Ее ракеты имеют радиус действия в 200-300 миль. С беспилотниками и при наличии необходимых разведданных HIMARS могут поражать стационарные и передвижные пусковые установки или даже наносить ракетные удары по войскам противника. Это полностью меняет ход боев! Ведь в таком случае ты не находишься в зоне высокого риска и интенсивного огня.
- Ранее в СМИ была информация, что в Вашингтоне не определились с окончательными решением о передаче данных вооружений Украине, опасаясь, что в Москве она может быть воспринята как эскалация. Насколько, по вашему мнению, США близки к решению этого вопроса?
- Корпорация Lockheed Martin сообщает о 14 международных партнерах в проекте MLRS. И это, собственно, перекликается с тем, о чем часто заявляет пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Дискуссии о пакете помощи Украине - многосторонние, а единство НАТО, как отмечают многие комментаторы, - беспрецедентно.
Что касается эскалации, то это отличный вопрос. Пентагон ведет себя крайне осторожно. Кирби на днях снова спрашивали о поставках ракетных систем HIMARS и MLRS Украине, и он сообщил, что дискуссии на эту тему продолжаются, не став углубляться в подробности. В Пентагоне не хотят говорить о вопросах, по которым еще не принято решения, или относительно которых имеются те или иные соображения безопасности. Это нормальная и понятная практика повсюду в мире.
Но Кирби спросили об эскалации, и, я хочу это подчеркнуть, он не стал связывать это с MLRS. Он говорил в общем контексте, о том, что в Пентагоне учитывают баланс эскалации при поставках. Здесь стоит напомнить, что США отказались стать посредником в передаче польских истребителей Украине или говорить о бесполетной зоне. Президент Джо Байден предельно ясно сказал, что мы не хотим третьей мировой войны.
Вместе с тем мы хотим оказать Украине максимальную поддержку. Конечно, есть интерес в том, чтобы избежать эскалации, особенно учитывая атомные угрозы президента Путина. Но есть и большое желание помочь Украине, впечатлившей более чем ожидаемой решимостью и готовностью бороться. И это приносит результаты.
Справка: Крис Осборн - военный обозреватель журнала The National Interest, директор частного вашингтонского Центра военной модернизации Warrior Maven. В прошлом - эксперт Пентагона по материально-техническому обеспечению и технологиям, а также ведущий и обозреватель по вопросам обороны на CNN.
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