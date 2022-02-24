 США утвердили пакет помощи Украине на 40 млрд долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.05.2022

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Мир

США утвердили пакет помощи Украине на 40 млрд долларов

За предоставление помощи Украине проголосовали 86 сенаторов, против были 11. Ожидается, что президент США подпишет законопроект в ближайшее время.

Акция в поддержку Украины возле Мемориала Линкольна в Вашингтоне в марте 2022 года

Акция в поддержку Украины в Вашингтоне в марте

Сенат США в четверг, 19 мая, подавляющим большинством голосов одобрил выделение Украине пакета помощи на сумму 40 млрд долларов (37,7 млрд евро). Соответствующий законопроект на голосовании поддержали 86 сенаторов, 11 высказались против. Документ направлен на подпись президенту Джо Байдену.

"Это крупный пакет, и он позволит удовлетворить огромные потребности украинского народа, который бореться за свое выживание", - заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер перед голосованием.

Байден сообщил, что принятие законопроекта гарантирует отсутствие задержек с финансированием Украины со стороны. "Я аплодирую Конгрессу за то, что он направил миру четкий двухпартийный сигнал о том, что народ Соединенных Штатов вместе с мужественным народом Украины защищает свою демократию и свободу", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

В конце апреля Байден попросил Конгресс США выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины. Позднее эта сумма была увеличена в самом Конгрессе почти до 40 млрд долларов. Из них 20 млрд пойдут на военные нужды. 11 мая законопроект одобрила Палата представителей. Ожидается, что президент США в самом скором времени подпишет документ, после чего он вступит в силу.

Зеленский поблагодарил Сенат за выделение помощи

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение Сената США предоставить помощь. "Приветствую одобрение Сенатом США законопроекта о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. 40 млрд долларов - весомый вклад США в восстановление мира и безопасности в Украине, Европе и мире в целом. Ожидаем подписания закона президентом США Джо Байденом", - написал Зеленский в Twitter.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак также поблагодарил Сенат за поддержку законопроекта. "Двигаемся к победе уверенно и стратегически. Спасибо союзникам", - написал он в Telegram.

США анонсировали новый пакет помощи на 100 млн долларов

Вскоре после голосования в Сенате Байден объявил о намерении предоставить Украине новый пакет военной помощи. "Сегодня я объявляю о еще одном пакете помощи в сфере безопасности, который позволит Украине получить дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя", - говорится в его заявлении. Президент отметил, что, оказывая такую поддержку, США стремятся "усилить позиции Украины как на поле боя, так и за столом переговоров". Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что стоимость нового пакета составит 100 млн долларов.

Указанная помощь включает в себя 18 гаубиц калибром 155 мм, 18 тактических машин для буксировки этих гаубиц, три противоартиллерийских радара AN/TPQ-36, полевое оборудование и запчасти, уточнил представитель Пентагона Джон Кирби. По его словам, в целом США за время работы администрации Байдена оказали Украине помощь в сфере безопасности на сумму около 4,6 млрд долларов, из которых 3,9 миллиарда выделили с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года.

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    Автор: Николай Пермяков


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