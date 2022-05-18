Еврокомиссия утвердила планы поддержки и восстановления Украины

Еврокомиссия (ЕК) утвердила планы немедленной финансовой поддержки Украины, а также долгосрочного восстановления страны после развязанной Россией войны. Эти инициативы объявила в Брюсселе в среду, 18 мая, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), после чего на пресс-конференции их детальнее представили еврокомиссары, сообщает корреспондент DW.

Немедленная финансовая помощь Украине

В Еврокомиссии напомнили, что из-за войны налоговые и экспортные поступления Украины резко сократились, тогда как расходы выросли. По расчетам МВФ, к июню дефицит бюджета составит около 14 млрд евро. В дополнение к уже предоставленной помощи Еврокомиссия объявила новую программу макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро.

Эти кредитные средства планируют выплачивать траншами на протяжении 2022 года. В ЕК обещают длительный срок их возвращения и "льготные процентные ставки". Теперь брюссельские чиновники должны подготовить и внести формальное предложение новой программы макрофина, которую после этого будут рассматривать Совет ЕС и Европарламент.

Еврокомиссия представила платформу по восстановлению Украины

В ЕК отметили, что для восстановления Украины понадобятся большие международные усилия, и поэтому основу для них нужно подготовить "уже сейчас, даже пока продолжается российская агрессия".

По замыслу брюссельских чиновников, для реализации плана восстановления Украины (RebuildUkraine) следует создать отдельную платформу, которой совместно будут управлять Еврокомиссия и правительство Украины. В ней должны участвовать и государства ЕС, другие страны, международные финансовые организации.

В Евросоюзе готовы играть весомую роль в финансировании плана восстановления, для чего ЕК предложила создать отдельный финансовый инструмент RebuildUkraine Facility. Он будет состоять из грантов и кредитов. В Еврокомиссии добавили, что пока не знают общих сумм, нужных на восстановление Украины после войны.

Восстановление Украины параллельно с реформами

В Еврокомиссии подчеркнули, что восстановление должно идти параллельно с реформированием Украины. "Создание четкой связи с широкой программой реформ будет жизненно важно для успеха усилий по восстановлению. Украина достигла значительного прогресса в реформах на протяжении лет. Важно будет консолидировать и ускорить эти реформы, когда начнется полноценное восстановление", - отмечается в документе Еврокомиссии. При этом авторы инициативы считают, что послевоенное восстановление страны должно проводится в соответствии с "зелеными" и цифровыми приоритетами Евросоюза.

"Со временем эта комбинация инвестиций и реформ поддержит Украину в ее продвижении по европейскому пути. Это очень важно для процесса вступления (в ЕС. - Ред.)", - подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет прежде всего о борьбе с коррупцией, усилении верховенства права, административной и судебной реформах.

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