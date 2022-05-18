 Еврокомиссия утвердила планы поддержки и восстановления Украины | Новости из Германии о Европе | DW | 18.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Еврокомиссия утвердила планы поддержки и восстановления Украины

Для удовлетворения неотложных нужд Украины Еврокомиссия объявила рекордную программу макрофинансовой помощи. А для послевоенного восстановления она инициировала план инвестиций, четко привязанных к реформам.

Последствия российского ракетного удара под Одессой

Последствия российского ракетного удара под Одессой

Еврокомиссия (ЕК) утвердила планы немедленной финансовой поддержки Украины, а также долгосрочного восстановления страны после развязанной Россией войны. Эти инициативы объявила в Брюсселе в среду, 18 мая, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), после чего на пресс-конференции их детальнее представили еврокомиссары, сообщает корреспондент DW.

Немедленная финансовая помощь Украине

В Еврокомиссии напомнили, что из-за войны налоговые и экспортные поступления Украины резко сократились, тогда как расходы выросли. По расчетам МВФ, к июню дефицит бюджета составит около 14 млрд евро. В дополнение к уже предоставленной помощи Еврокомиссия объявила новую программу макрофинансовой помощи в размере до 9 млрд евро.

Эти кредитные средства планируют выплачивать траншами на протяжении 2022 года. В ЕК обещают длительный срок их возвращения и "льготные процентные ставки". Теперь брюссельские чиновники должны подготовить и внести формальное предложение новой программы макрофина, которую после этого будут рассматривать Совет ЕС и Европарламент.

Еврокомиссия представила платформу по восстановлению Украины

В ЕК отметили, что для восстановления Украины понадобятся большие международные усилия, и поэтому основу для них нужно подготовить "уже сейчас, даже пока продолжается российская агрессия".

По замыслу брюссельских чиновников, для реализации плана восстановления Украины (RebuildUkraine) следует создать отдельную платформу, которой совместно будут управлять Еврокомиссия и правительство Украины. В ней должны участвовать и государства ЕС, другие страны, международные финансовые организации.

В Евросоюзе готовы играть весомую роль в финансировании плана восстановления, для чего ЕК предложила создать отдельный финансовый инструмент RebuildUkraine Facility. Он будет состоять из грантов и кредитов. В Еврокомиссии добавили, что пока не знают общих сумм, нужных на восстановление Украины после войны.

Восстановление Украины параллельно с реформами

В Еврокомиссии подчеркнули, что восстановление должно идти параллельно с реформированием Украины. "Создание четкой связи с широкой программой реформ будет жизненно важно для успеха усилий по восстановлению. Украина достигла значительного прогресса в реформах на протяжении лет. Важно будет консолидировать и ускорить эти реформы, когда начнется полноценное восстановление", - отмечается в документе Еврокомиссии. При этом авторы инициативы считают, что послевоенное восстановление страны должно проводится в соответствии с "зелеными" и цифровыми приоритетами Евросоюза.

"Со временем эта комбинация инвестиций и реформ поддержит Украину в ее продвижении по европейскому пути. Это очень важно для процесса вступления (в ЕС. - Ред.)", - подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, речь идет прежде всего о борьбе с коррупцией, усилении верховенства права, административной и судебной реформах.

Смотрите также:

  • Киевская область, май 2022

    Война в Украине - 18.05.2022

    Студенты-медики и водители на военных курсах под Киевом. Далее в фотохронике войны в Украине от 18 мая - взрыв в Соледаре, эвакуация защитников "Азовстали", весна во время войны в селе Подгайное, фронтовые будни на Донбассе, разминирование в Бородянке, Зеленский на Каннском фестивале и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

  • Киевская область, май 2022

    Война в Украине - 18.05.2022

    Еще один кадр с военных курсов под Киевом, на которых обучается около сорока человек.

  • Солдар, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    После обстрела города Соледар Донецкой области, находящегося под контролем Украины.

  • Соледар, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Погибший мирный житель на поле в городе Соледар, 17 мая.

  • ДНР, 17 мая.

    Война в Украине - 18.05.2022

    Автобусы с украинскими солдатами с "Азовстали" на пути в Оленовку (Еленовку) на территории "ДНР".

  • ДНР, 17 мая.

    Война в Украине - 18.05.2022

    Украинских солдат планируют вернуть через процедуру обмена пленных.

  • ДНР, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    В Оленовку были доставлены 211 бойцов, 53 раненых с "Азовстали" вывезены в Новоазовск.

  • Киев, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Спасти защитников Мариуполя! Демонстрация в Киеве около посольства КНР.

  • Мариуполь, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Российская техника в Мариуполе. В городе осталось более 100 тысяч мирных жителей.

  • Подгайное, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Несколько снимков из села Подгайное Киевской области, где были разрушены почти все дома.

  • Подгайное, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Сгоревшие мотоцикл и бытовая техника в селе Подгайное.

  • Подгайное, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    "Осторожно, мины!" - табличка на сельском кладбище в Подгайном.

  • Бахмут, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Девочка на теленке в городе Бахмут Донецкой области. 12 километров от линии фронта...

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    6-летний Матвей из Мариуполя в центре для беженцев в Запорожье - на площади и с мячиком...

  • Запорожье, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Через Запорожье из восточных регионов уже эвакуировано около 120 тысяч человек. Поток спадает.

  • Бородянка, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    В Киевской области саперы продолжают искать и уничтожать неразорвавшиеся боеприпасы.

  • Бородянка, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Контролируемый подрыв мины около Бородянки в Киевской области.

  • Донбасс, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Украинский разведчик во время патрулирования на линии фронта в Донецкой области.

  • Донбасс, 16 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Украинские военнослужащие на Донбассе.

  • Львов

    Война в Украине - 18.05.2022

    Во Львове продолжают обучать гражданских обращению со стрелковым оружием.

  • Львов, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Этот и предыдущий снимки сделаны во Львове на таких курсах 17 мая.

  • Киев, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Сменяемость власти. Бывшие президенты Украины, кроме одного, на похоронах Леонида Кравчука.

  • Канны, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Действующий президент Украины также лично простился с Леонидом Кравчуком. Вечером выступил на открытии Каннского фестиваля - по видеосвязи.

  • Берлин, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник на открытии выставки фотографий о войне в бундестаге.

  • Гаага, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

  • Фукуока, 17 мая

    Война в Украине - 18.05.2022

    Как носить кимоно? Студентки, эвакуированные из Украины в Японию, знакомятся с традициями страны.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:58

Беженцы из Украины: первая в Бельгии "украинская деревня" (16.05.2022)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Ситуация в Харькове: город-герой возвращается к мирной жизни (16.05.2022)  

Депутат бундестага: "Путин - агрессор и военный преступник и когда-то должен оказаться в Гааге"  

Реклама

Самые читаемые

Живущих в Германии россиян предупредили об активизации российских спецслужб  

Россия обогнала Иран почти в два раза по числу фигурантов санкций  

83-й день войны России против Украины: главные события  