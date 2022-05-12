Сенатор США заблокировал выделение Украине помощи на 40 млрд долларов

Сенату США не удалось принять в ускоренном порядке законопроект о выделении дополнительной помощи Украине на сумму около 40 млрд долларов. Этому воспрепятствовал сенатор-республиканец Рэнд Пол, заявив, что сначала следует назначить инспектора по контролю за расходованием этих средств, сообщила вечером в четверг, 12 мая, американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как сообщает издание, лидеры республиканского большинства и демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и Митч Макконнелл в ходе заседания Сената призвали единогласно поддержать новый пакет помощи Украине и одобрить соответствующий законопроект в ускоренном формате.

Однако сенатор от Кентукки Рэнд Пол выступил против, предложив ряд поправок. Он, в частности, потребовал назначить генерального инспектора для контроля за деньгами и оружием, поступающими из США в Украину. "Нельзя выкидывать все 40 млрд долларов без какого-либо надзора. А специальный генеральный инспектор - мы сделали это в Афганистане - не остановил все растраты, но, по крайней мере, заставил воров дважды подумать, прежде чем похищать деньги", - обосновал Пол свою позицию.

Помощь, вероятно, будет одобрена на следующей неделе

Согласно правилам, отказ хотя бы одного сенатора блокирует процесс рассмотрения инициативы в ускоренном формате. Теперь сенаторы рассмотрят законопроект в обычном режиме, на что потребуется несколько дней. Ожидается, что документ будет принят на следующей неделе большинством голосов, отмечает WSJ.

В конце апреля президент США Джо Байден попросил Конгресс США выделить 33 млрд долларов на поддержку Украины. Позднее эта сумма была увеличена в самом Конгрессе почти до 40 млрд долларов. Из них 20 млрд пойдут на военные нужды. 11 мая соответствующий законопроект одобрила Палата представителей. В поддержку документа проголосовали 368 конгрессменов (все демократы и многие республиканцы), против - 57 (все - республиканцы).

По оценкам Пентагона на 6 мая, с начала войны США направили Украине около 3,8 млрд долларов на военную помощь. 9 мая Байден подписал закон о поставках вооружения в Украину по программе ленд-лиза.

Смотрите также:

Война в Украине - 12.05.2022 Спектакль для детей в бомбоубежище в Одессе. Далее в фотохронике войны в Украине от 12 мая - разрушения в Харькове и соседних районах, мощный взрыв на заводе "Азовсталь", беженцы в городе Запорожье, свидетельства продолжающейся войны в киевском музее, свежий хлеб для армии и другие снимки. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Война в Украине - 12.05.2022 Разрушенные частные дома в селе Ольховка Харьковской области.

Война в Украине - 12.05.2022 Жительница села Ольховка Харьковской области Татьяна Почивала около руин своего дома.

Война в Украине - 12.05.2022 Жители Харькова в северной части города везут сумки на велосипедах по дороге, усыпанной обломками и кусками земли после обстрелов.

Война в Украине - 12.05.2022 Эксгумация тел мирных жителей, погибших в селе Степаки под Харьковом в результате российских бомбардировок.

Война в Украине - 12.05.2022 Волонтеры в селе Степаки под Харьковом несут тело погибшего человека после эксгумации.

Война в Украине - 12.05.2022 Мощный взрыв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, где в подземных убежищах продолжают держать оборону украинские защитники этого почти полностью оккупированного города.

Война в Украине - 12.05.2022 Что осталось от завода... Судьба украинских солдат в Мариуполе находится в центре внимания в Украине и за рубежом. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

Война в Украине - 12.05.2022 Город Запорожье в последние недели стал одним из важнейших центров, куда прибывают люди из охваченных боевыми действиями или временно оккупированных соседних регионов страны.

Война в Украине - 12.05.2022 Каждый день по каналам информационных агентств из Запорожья поступает много фотографий. Вот еще один такой снимок и несколько других… Эвакуированный житель Мариуполя после долгого пути.

Война в Украине - 12.05.2022 Автомобиль волонтеров, помогающих людям из восточных регионов Украины добираться до Запорожья. С начала войны беженцами стали 11 миллионов человек, из них 7,7 миллиона человек - внутри страны.

Война в Украине - 12.05.2022 Дети только что прибывшие в центр для внутренних беженцев в Запорожье из города Пологи Запорожской области.

Война в Украине - 12.05.2022 Люди с собакой в автобусе ждут эвакуации из города Лиман в Донецкой области.

Война в Украине - 12.05.2022 Похороны украинского военнослужащего в родном селе Кульчица Львовской области. Петр Саракуло погиб пятого мая во время боя в Донецкой области.

Война в Украине - 12.05.2022 Иосиф Аримафейский со следами от застрявшего осколка российской мины. Несколько дней назад в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне открыли первую выставку, посвященную войне России против Украины. На этой и пяти следующих фотографиях - некоторые экспонаты выставки "Украина - распятие".

Война в Украине - 12.05.2022 "Впервые в мировой музейной практике создан офлайн-проект о войне в реальном времени и во время той же войны", - говорится в сообщении музея. Российский военный автомобильный знак и военная экипировка - экспонаты выставки.

Война в Украине - 12.05.2022 Российские военные нашивки в одной из музейных витрин в Киеве. Подготовка выставки была начата в конце марта - после освобождения Киевской и Черниговской областей.

Война в Украине - 12.05.2022 Обувь российских военных в форме звезды. Для сбора экспонатов сотрудники музея побывали в Ирпене, Буче, Бородянке, Гостомеле, Макарове и других местах, находившихся во временной российской оккупации.

Война в Украине - 12.05.2022 Частью экспозиции, размещенной в залах монумента Родина-мать, также стали части ракет и других боеприпасов. По оценкам разных международных экспертов, каждый день на войну против Украины Россия тратит от 223,5 млн до 500 млн долларов США - в зависимости от методик подсчета.

Война в Украине - 12.05.2022 Детские рисунки из бомбоубежища в Гостомеле под Киевом, в котором жители провели около одного месяца во время боевых действий и попыток захватить столицу.

Война в Украине - 12.05.2022 Хлеб для солдат - украинских солдат, защищающих свою страну. Свежие фотографии аппетитного хлеба из села Старые Богородчаны Ивано-Франковской области…

Война в Украине - 12.05.2022 Продукция пекарни в Старых Богородчанах. Раз зашла речь о хлебе во время войны, жители освобожденных городов и сел Киевской области смогут получать хлеб, так сказать, по почте и бесплатно. Поступать он будет из столицы - прямо из "Киевхлеба" в передвижные почтовые отделения, где будет раздаваться людям.

Война в Украине - 12.05.2022 Сотрудники пожарно-спасательной службы в Праге собирают большие палатки и монтируют санитарные узлы для беженцев из Украины, которые сейчас временно находятся на вокзале. В пригородном районе Прага-Троя разместят 150 человек.

Война в Украине - 12.05.2022 Люди из Украины на Центральном вокзале в Праге. На данный момент Чехия приняла уже около 300 тысяч беженцев из этой страны.

Война в Украине - 12.05.2022 Дети из Украины на вокзале в Праге. Статус временной защиты в Чехии предоставляется украинцам на один год.

Война в Украине - 12.05.2022 Завершающая фотография этой хроники военного времени на сегодня. Катя (имя изменено) из Украины - 18 лет, 39 неделя беременности. Сейчас находится в центре для беженцев в румынском городе Яссы. Автор: Николай Пермяков

