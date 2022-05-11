Речи украинского президента Владимира Зеленского издадут в Германии

В конце мая берлинское издательство Ullstein выпустит избранные речи Владимира Зеленского на немецком языке - 176 страниц в твердом переплете. Название книги - "Ради Украины - ради свободы" ("Für die Ukraine - für die Freiheit"). Вырученные средства, а книга стоит 10,99 евро, пойдут на благотворительные цели и будут перечислены на счет организации, созданной по инициативе посольства Украины в Париже и помогающей украинскому народу. В книгу войдут тексты 20 избранных выступлений президента Украины.

Обложка книги

"Владимир Зеленский стал главным героем сопротивления вторжению российской армии в феврале 2022 года, - значится в описании на сайте издательства. - Нападение Путина не только разрушает Украину, но и угрожает всем европейским демократиям. В своих речах, с которыми Зеленский обращался к своему народу, а также к другим государствам и даже к россиянам незадолго до и сразу после вторжения, он проявляет себя стойким защитником своей страны и ценностей, которым эта война угрожает: свободы, демократии и человечности".

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