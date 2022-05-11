 Речи украинского президента Владимира Зеленского издадут в Германии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 12.05.2022

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Культура и стиль жизни

Речи украинского президента Владимира Зеленского издадут в Германии

В конце мая в Германии выйдет книга "Ради Украины - ради свободы", целиком состоящая из речей президента Украины Владимира Зеленского, переведенных на немецкий язык.

Зеленский с микрофоном

В конце мая берлинское издательство Ullstein выпустит избранные речи Владимира Зеленского на немецком языке - 176 страниц в твердом переплете. Название книги - "Ради Украины - ради свободы" ("Für die Ukraine - für die Freiheit"). Вырученные средства, а книга стоит 10,99 евро, пойдут на благотворительные цели и будут перечислены на счет организации, созданной по инициативе посольства Украины в Париже и помогающей украинскому народу. В книгу войдут тексты 20 избранных выступлений президента Украины

Обложка книги

Обложка книги

"Владимир Зеленский стал главным героем сопротивления вторжению российской армии в феврале 2022 года, - значится в описании на сайте издательства. - Нападение Путина не только разрушает Украину, но и угрожает всем европейским демократиям. В своих речах, с которыми Зеленский обращался к своему народу, а также к другим государствам и даже к россиянам незадолго до и сразу после вторжения, он проявляет себя стойким защитником своей страны и ценностей, которым эта война угрожает: свободы, демократии и человечности".

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    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

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    По данным спутникового центра ООН Unosat на 31 марта, во время оккупации Ирпеня, российские войска повредили как минимум 1060 объектов жилой и социальной инфраструктуры - это 71 процент всех построек на территории города. 115 из них полностью разрушены, 698 повреждены значительно, и еще 187 - частично. Среди прочего, оккупанты обстреляли четыре учебных заведения и три учреждения здравоохранения.

  • Спасатели эвакуировали из Ирпеня большинство детей, женщин и пожилых. Остальные жители остались без электричества, отопления и связи. Они были отрезаны от внешнего мира и вынуждены терпеть нехватку продовольствия и воды. По их свидетельствам, россияне не разрешали людям выходить из домов и бомбоубежищ, обстреливали дома. На фото: сожженный оккупантами популярный в Ирпене торговый центр Жираф.

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  • Этот дом – первое сооружение Ирпеня на въезде со стороны Бучи, откуда россияне атаковали в первый день полномасштабной фазы войны против Украины 24 февраля. До окончательного освобождения города 28 марта здесь продолжались ожесточенные уличные бои.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    На линии огня

    Этот дом – первое сооружение Ирпеня на въезде со стороны Бучи, откуда россияне атаковали в первый день полномасштабной фазы войны против Украины 24 февраля. Именно здесь оккупантов остановили силы местной теробороны. По словам украинских военных, российской армии так и не удалось захватить весь Ирпень. До окончательного освобождения города 28 марта здесь продолжались ожесточенные уличные бои.

  • Житель Ирпеня Григорий впервые после эвакуации приехал осмотреть свой сгоревший дом. На третий день попыток прорыва обороны Ирпеня россиянами загорелась крыша, после чего сгорело все строение.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Моя хата с краю

    Григорий, житель крайнего жилого дома по улице Соборной, впервые после эвакуации приехал осмотреть свой сгоревший при обстрелах дом. Здесь жили три семьи: сам Григорий с женой и дочерью, а также семьи двух его племянников. На третий день попыток прорыва обороны Ирпеня россиянами загорелась крыша, после чего сгорело все строение. "Вот такой он, "русский мир", - горько подытожил увиденное мужчина.

  • Обстрелы дома Григорий ощутил уже 24 февраля, около полудня. Все три семьи скрывались в подвале сарая, рассказывает мужчина. А когда 27 февраля дом сгорел, им пришлось укрываться в бомбоубежище на территории городского водоканала, где они оставались вплоть до эвакуации из города 3 марта.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Трое суток в погребе

    Обстрелы своего дома Григорий ощутил уже в первый день высадки российского десанта в Гостомеле, 24 февраля, около полудня. Все три семьи скрывались в подвале сарая на приусадебном участке, рассказывает мужчина. А когда 27 февраля дом сгорел, им пришлось укрываться в бомбоубежище на территории городского водоканала, где они оставались вплоть до эвакуации из города 3 марта.

  • Я последние 20 лет все это строил, покупал мебель и технику для комфорта моей жены-инвалида… Теперь мы остались ни с чем, – сетует Григорий. Позади него – проржавевшие остатки холодильника и бытовой техники в помещении, которая была кухней.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Без жилья и имущества

    "С самых первых взрывов весь наш дом начал дрожать, с потолка попадали все люстры. Пожар уничтожил и дом, и все, что в нем было. Я здесь последние 20 лет все это строил, покупал мебель и технику для комфорта моей жены-инвалида… Теперь мы остались ни с чем", – сетует Григорий. Позади него – проржавевшие остатки холодильника и бытовой техники в помещении, которая была кухней.

  • Дружина Григорія, Людмила, не могла вгамувати сліз під час огляду згорілої хати. Водночас вона категорично відкинула припущення про те, що в разі добровільної здачі росіянам її родина могла би уникнути загрози їхньому життю та руйнувань оселі. Кому здаватися? Росіянам? Та мій чоловік і досі рветься в тероборону. Я б і сама воювати пішла, якби ноги могли ходити!, - заявила літня жінка.

    Город-герой Ирпень - место ожесточенных боев во время обороны Киева

    Сдаваться никто бы не стал

    Жена Григория Людмила, увидев сгоревший дом, не могла унять слез. В то же время, она категорически отвергла предположение о том, что в случае добровольной сдачи россиянам ее семья могла бы избежать угроз жизни и разрушению жилища. "Кому было сдаваться? Россиянам? Да мой 65-летний муж до сих пор рвется в тероборону. Я бы и сама пошла воевать, если бы ноги ходили!", - заявила женщина.

    Автор: Александр Савицкий


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