Зеленский рассказал о подготовке "Плана Маршалла" для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность масштабного плана восстановления страны после окончания войны с Россией. Для этого, по его словам, необходим "стратегический международный план поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического плана Маршалла" (американская программа помощи Европе после Второй мировой войны. - Ред.).

Об этом он заявил на прошедшей в четверг, 5 мая, в Варшаве международной конференции доноров во время выступления по видеосвязи. "Это деньги и не только - это технологии, специалисты, возможности для роста, которые необходимы для возвращения к безопасной жизни, для модернизации и социального развития", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский также предложил странам, помогающим Украине, взять шефство над отдельными регионами, городами и отраслями, пострадавшими в ходе российского вторжения, чтобы обеспечить их полноценное восстановление. "Такое шефство может стать уникальным историческим примером взаимодействия и партнерства между державами свободного мира", - сказал Зеленский. Украинский президент также вновь призывал провести ускоренную процедуру приема Украины в Европейский Союз, не дожидаясь окончания войны.

6,5 миллиардов евро для Украины

На конференции доноров в Варшаве удалось собрать 6,5 млрд евро для помощи Украине, сообщил премьер- министр Польши Матеуш Моравецкий. Конференция была организована Польшей и Швецией в сотрудничестве с председателями Европейской комиссии и Европейского совета.

"Если Россия несет смерть, страны свободного мира должны прийти на помощь", - сказал Моравецкий, призвавший как можно скорее присвоить Украине статус страны-кандидата в члены Евросоюза.

Несмотря на уже предоставляемую макрофинансовую помощь, нельзя расслабляться, прокомментировал сбор средств глава Евросовета Шарль Мишель. Украине, по данным Международного валютного фонда, на потребности страны необходимо около 5 миллиардов евро дополнительной ликвидности ежемесячно - в том числе для выплат зарплат медсестрам и учителям, указал Мишель. В начале апреля международная конференция доноров в Варшаве уже собрала в помощь беженцам из Украины 9,1 млрд евро.

Сколько денег необходимо Украине для восстановления

Зеленский оценивал стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры после российского вторжения в 600 млрд долларов, эту же сумму называл премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Первый замглавы Минэкономики Украины Денис Кудин рассказывал, что Киев вместе с западными партнерами разрабатывает механизм использования для этих целей 415 млрд долларов резервов российского Центробанка, замороженных на западе.

"По сути, этой суммы практически достаточно для того, чтобы покрыть прямые единоразовые потери Украины. Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами стран-партнеров мы найдем юридический механизм, с помощью которого эти деньги отойдут на дальнейшее восстановление украинской экономики", - говорил Кудин.

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