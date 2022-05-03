В Донецкой области за день погиб 21 мирный житель

На 70-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 4 мая (время московское).

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За минувший день в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 21 мирный житель, еще 27 человек получили ранения, сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его словам, это самое большое число погибших в регионе за один день с момента нападения на вокзал в Краматорске в прошлом месяце, когда погибло более 50 человек.

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Глава оппозиционного немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) посоветовал канцлеру Олафу Шольцу (Olaf Scholz) лично поехать в Украину, чтобы провести переговоры на месте. "Такие разговоры нельзя вести ни по телефону, ни с помощью видеоконференций. Такие разговоры нужно вести лично", - заявил он по возвращении из Украины, где встретился с президентом Владимиром Зеленским, мэром Киева Виталием Кличко и другими государственными лидерами, а также побывал в разрушенном Ирпене.

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Президент США Джо Байден выступил в защиту предоставления Украине оружия в войне против России. "История продемонстрировала нам, что диктаторы появляются, если им не противостоять, - заявил он. - Либо мы поддержим украинский народ в защите своей страны, либо будем наблюдать, как Россия продолжает свои зверства и агрессию". По словам Байдена, украинские бойцы проявляют "невероятную храбрость", защищая свою страну всем, что у них есть, и США вместе с союзниками будет обеспечивать возможности Украины защитить себя от "жестокой войны Путина".

Латвия поддерживает сограждан, принимающих беженцев из Украины

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Столица Латвии Рига

Правительство Латвии одобрило меры поддержки граждан, которые приняли у себя беженцев из Украины. Домохозяйства, принявшие одного беженца, будут получать по 100 евро в месяц. За каждого дополнительного беженца будут платить по 50 евро. Предполагается, что помощь будет оказываться в течение трех месяцев и не должна превышать 300 евро в месяц на одно домохозяйство. Решение правительства вступит в силу после одобрения парламентом. С начала войны России против Украины в Латвию прибыло более 26 тысяч беженцев.

Хроника событий 3 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 3 мая 00.00 - 13.59 >>>

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