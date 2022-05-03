В ЕС представили шестой пакет санкций против России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) представила шестой пакет санкций против России. Она сделала это в среду, 4 мая, в Страсбурге во время дебатов в Европарламенте о социальных и экономических последствиях для ЕС российской войны против Украины, сообщает корреспондент DW. Теперь эти предложения должны рассмотреть представители правительств стран ЕС, которые и принимают окончательное решение о введении санкций.

По словам фон дер Ляйен, первым элементом пакета станут персональные санкции против российских офицеров и других лиц, "совершивших военные преступления в Буче и ответственных за бесчеловечную осаду Мариуполя". "Это даст еще один важный сигнал всем злоумышленникам Кремля: мы знаем, кто вы, мы привлечем вас к ответственности, вам этого не избежать", - добавила руководитель Еврокомиссии.

ЕС отключит "Сбербанк" от SWIFT

Во-вторых, ЕС отключит от системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT крупнейший банк России "Сбербанк" и еще два кредитных учреждения. Фон дер Ляйен пока не назвала их. "Так мы ударим по банкам, системно важным для российской финансовой системы, и по способности Путина причинять разрушения", - добавила она.

В-третьих, еще трем российским государственным телеканалам запретят вещание в Евросоюзе. Это касается всех форм распространения информации: по кабельному или спутниковому ТВ, в интернете или с помощью приложений для смартфонов. Глава Еврокомиссии их не назвала, отметив, что они "агрессивно распространяют путинскую ложь и пропаганду". Ранее в ЕС запретили вещание RT и Sputnik.

Четвертый элемент пакета - запрет предоставлять в ЕС российским компаниям консалтинговые или бухгалтерские услуги.

ЕС вводит постепенное эмбарго на российскую нефть

Пятая составляющая шестого пакета - эмбарго на нефть из РФ. "Это будет полный запрет всего импорта российской нефти, танкерной и трубопроводной, сырой и переработанной", - рассказала фон дер Ляйен.

По ее словам, поскольку некоторые государства ЕС слишком сильно зависят от нефти из РФ, и чтобы уменьшить влияние на мировые рынки, это эмбарго будут вводить постепенно. На сырую нефть - на протяжении шести месяцев, а на нефтепродукты - до конца этого года, уточнила фон дер Ляйен.

"Путин хотел стереть Украину с карты. У него это точно не получится. Наоборот: Украина восстала в храбрости и единстве. А топит Путин свою собственную страну, Россию", - отметила руководитель Еврокомиссии.

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