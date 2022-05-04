 IfW: Нефтяное эмбарго ЕС не лишит Россию возможности продолжать войну | Новости из Германии о Германии | DW | 04.05.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

IfW: Нефтяное эмбарго ЕС не лишит Россию возможности продолжать войну

По подсчетам IfW в Киле, в России имеются условия для длительного существования военной экономики, а масштабные санкции Запада не приведут к скорому экономическому коллапсу РФ.

Пачки российских рублей

Согласно подсчетам немецкого Института мировой экономики (IfW) в Киле, даже в случае введения ЕС нефтяного эмбарго у России сохранятся финансовые возможности для длительного ведения войны. "Надежды на скорое изменение политики России в войне против Украины в связи с радикальными западными санкциями, скорее всего, не оправдаются", - заявил в среду, 4 мая, эксперт по торговле IfW Рольф Лангхамер (Rolf Langhammer). По его словам, состояние госбюджета РФ, а также структурные особенности российской экономики создают условия для длительного существования основанной на самодостаточности военной экономики. 

По данным IfW, за прошедшие годы Россия добилась заметных успехов в стабилизации финансовой ситуации. Эксперты указали при этом на сравнительно низкий (около 20 процентов ВВП) государственный долг, высокий уровень накоплений, осторожную политику в области бюджетных расходов и формирование значительных резервов. Кроме того, в настоящее время растут доходы РФ от экспорта энергоносителей в страны, отказывающиеся следовать санкциям за российское вторжение в Украину либо - как Германия - частично сохраняющие свои российские закупки, отмечается далее.

Одновременно в институте отметили, что нынешние цены на нефть значительно выше уровня в 10-15 долларов, который, по оценке МВФ, необходим для сбалансированного российского бюджета. "Нефтяное эмбарго ЕС, скорее всего, не сможет быстро изменить данную ситуацию", - считает Лангхаммер.

IfW: быстрый коллапс российской экономики не наступит

Одновременно благоприятную роль для властей РФ сыграют низкая экономическая значимость частного сектора услуг и высокая доля занятых в госсекторе. "Эти сотрудники являются гарантом политической поддержки президента Путина в своей стране и получают поддержку в виде защиты от последствий роста инфляции посредством регулирования цен и финансовой помощи", - заявил эксперт. Тем самым, по его словам, крайне негативные последствияот потери важных и незаменимых средств производства из-за рубежа наступят в долгосрочной перспективе, но не приведут российскую экономику к быстрому коллапсу.

В Евросоюзе в настоящее время готовят шестой пакет санкций за российское вторжение в Украину. Его основным элементом должно стать нефтяное эмбарго, для его принятия требуется единогласное решение всех 27 государств Евросоюза. Против пока выступают Венгрия и Словакия, сильно зависящие от поставок российской нефти.

Смотрите также:

  • Покупатель расплачивается на рынке купюрой номиналом в пять евро

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Поход в магазин стал дороже

    В Германии потребители возмущаются растущей стоимостью жизни. Вторжение России в Украину и вызванные им санкции Запада против РФ сыграли в этом решающую роль. Последний раз уровень инфляции в стране, сопоставимый с мартовским 2022 года, наблюдался в ФРГ в 1981 году. Федеральное правительство хочет в течение месяцев ввести эмбарго на поставки угля из РФ, но медлит с запретом на импорт газа и нефти.

  • Автомобили в очереди на одной из заправок Найроби

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Очереди на заправках в Кении

    Последствия войны в Украине ощущаются и в Найроби: здесь образуются длинные очереди на бензоколонках. Топливо становится дефицитным и дорогим. Усугубляет ситуацию продовольственный кризис.

  • Пекарь в Стамбуле

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Растущие цены на хлеб в Турции

    Россия - один из крупнейших в мире производителей пшеницы. Одним из следствий введенного РФ запрета на экспорт зерна стал рост цен на хлеб в Турции. Это - наглядный пример того, как международные санкции разрывают цепочки поставок. К крупнейшим экспортерам пшеницы относится и Украина. Однако в условиях войны корабли с зерном из этой страны не могут покинуть черноморские порты.

  • Рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Взлет цен на пшеницу в Ираке

    Этот рабочий складывает мешки с мукой на популярном оптовом рынке в Багдаде - Джамиля. И в Ираке цены на пшеницу после вторжения России в Украину резко выросли: ведь на обе воюющие страны приходится не менее 30 процентов мирового объема торговли этим злаком. Ирак до сих пор сохранял нейтралитет, но плакаты, выражающие поддержку Путину, теперь в стране запрещены.

  • Протесты в Лиме из-за роста цен на продовольствие

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Протесты в Перу

    На фото изображены волнения в столице Перу Лиме. Продолжающиеся там с начала апреля протесты направлены, в частности, против роста цен на продовольствие, топливо и удобрения, усугубившегося на фоне войны в Украине. 5 апреля президент страны Педро Кастильо был вынужден ввести комендантский час, однако отменил его уже через сутки, после чего протесты продолжились.

  • Один из протестующих в Шри-Ланке показывает в камеру кусок хлеба, 15 марта 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Кризисная ситуация в Шри-Ланке

    В Шри-Ланке тоже идут демонстрации: люди выражают свое недовольство повышением стоимости жизни, нехваткой топлива и отключениями электроэнергии. В начале апреля протестующие даже пытались взять штурмом резиденцию президента Готабаи Раджапаксы. Последний объявил чрезвычайное положение и обратился к Индии и Китаю за помощью в поставках необходимых ресурсов.

  • Участники протеста против роста цен на продукты питания и энергию, Глазго,12 февраля 2022 года

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Шотландцы возмущены ростом цен на продукты и отопление

    В Шотландии также проходят демонстрации против роста цен на продукты питания и энергоносители. В знак протеста против повышения стоимости жизни профсоюзы организовали выступления по всей Великобритании. "Брекзит" стал причиной роста цен во многих сферах жизни. Ожидается, что война в Украине усугубит этот эффект.

  • Национальное блюдо Великобритании: Fish & Chips

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Сколько теперь стоит эта рыба?

    Британцы опасаются за свое любимое национальное блюдо. Ежегодно в королевстве съедают около 380 миллионов порций рыбы с картофелем (Fish & Chips). Однако из-за жестких санкций сейчас растут цены на белую рыбу, растительное масло и энергоносители. В феврале 2022 года инфляция в Великобритании по сравнению с тем же месяцем прошлого года составила 6,2%.

  • Нигериец расфасовывает муку в мешки

    Война Путина в Украине и ее последствия по всему миру

    Война как шанс для экономики?

    Торговец в нигерийском Ибафо расфасовывает муку для перепродажи. Нигерия уже давно хочет снизить потребности в импорте продовольствия и сделать свою экономику более устойчивой и в других областях. Можно ли расценивать войну как шанс для экономики? Алико Данготе, самый богатый человек Нигерии, недавно открыл крупнейший в стране завод по производству удобрений и теперь надеется на спрос.

    Автор: Клаудиа Ден


Смотреть видео 63:39

Путина лишают миллиардов: Европа отказывается от российской нефти. DW Новости (02.05.2022)

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый штурм "Азовстали", болен ли Путин и будет ли всеобщая мобилизация в РФ? DW Новости (03.05.22)  

Мясная лавка Кремля. Санкции двойного назначения. Тотальный донос - "Заповедник", выпуск 215, 01.05.22  

Реклама

Самые читаемые

Россия нанесла ракетные удары по Львову  

CNN: Путин может 9 мая объявить войну Украине и всеобщую мобилизацию  

Поставки тяжелого оружия Украине: в ФРГ критикуют письмо интеллигенции к Шольцу  